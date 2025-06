Mozilla stopt vijf jaar na laatste update officieel met spraak-naar-tekstengine

De ontwikkeling van DeepSpeech is stopgezet. Dat bevestigt Mozilla bij een Git-commit. De spraak-naar-tekstengine was al in bijna vijf jaar niet geüpdatet en kwam niet verder dan een alfaversie van een 0.10.0-release.

'Dit project is nu discontinued', is te lezen in vermoedelijk de laatste Git-commit voor DeepSpeech. De commit werd vorige week geüpload en is voor het eerst naar buiten gebracht door Phoronix na een tip van een lezer. DeepSpeech is een lokale spraak-naar-tekstengine die ook op minder krachtige hardware relatief snel werkt.

De laatste officiële release van DeepSpeech was in december 2020 met de 0.9.3-versie. Het is niet duidelijk waarom er met DeepSpeech is gestopt en waarom de Git-commit recent is geplaatst, maar er waren al zorgen om DeepSpeech na een grote ontslagronde in 2020. Toen gaf het bedrijf aan zich te willen focussen op betaalde producten en diensten.