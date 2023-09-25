Spotify test vertalingen van podcasts met door AI gegenereerde stemmen

Spotify is begonnen met het testen van vertalingen van podcasts met door AI gegenereerde stemmen die de stemmen van de makers moeten nabootsen. De vertalingen zijn beschikbaar in onder meer Duits, Spaans en Frans.

De test is met Engelstalige podcasts, meldt Spotify. Gebruikers kunnen de vertalingen horen in een verzameling daarvan. Het audiobedrijf werkt daarvoor samen met OpenAI, waarvan Spotify de technologie gebruikt om stemmen te genereren.

De bedoeling is om podcasts voor meer mensen beschikbaar te stellen in de eigen taal, zonder verlies van de specifieke elementen van de stem van de podcasthost. Het gaat vooralsnog om een beperkt aantal podcasthosts en afleveringen.