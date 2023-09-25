Spotify test vertalingen van podcasts met door AI gegenereerde stemmen

Ik heb het net even getest. Ik versta Spaans dus heb een paar stukken naast elkaar beluisterd.
- Er zit soms een engels accent bovenop de spaanse woorden. Ik kan me inbeelden het ergerlijk kan zijn voor spaanstaligen.
- Het spaans is erg duidelijk ook voor mensen die taal minder goed onderde knie hebben zoals ik . Spaanse podcasts zijn soms extreem snel. Lijkt me ideaal om Spaans te leren ;-)
- De AI versie is trager, er worden meer pauzes genomen. 2u13 vs 2u43 voor de AI.
- Op min 26 van E256 zit je echt op de limieten van AI, de podcast host is een Engels woord aan het problemen uitspreken (Autophagy) en doet meerdere pogingen. De AI probeert dat in het Spaans mee te nemen. Best wel grappig maar het verliest wel een minuut en het klinkt erg klungelig.
- De originele versie klinkt wel een heel stuk helderder en volumineuzer.
Ondanks het niet perfect is, is het wel waanzinnige knap dat AI de stem kan kopieren naar een andere taal. Op sommige passages na klinkt het redelijk natuurlijk.
Er zijn soms goede Amerikaanse podcasts die ik niet kan beluisteren omdat ik me irriteer aan de nasale accenten stem van de hosts. Als ze die kunnen omzetten naar een andere stem zou top zijn! Ook in luisterboeken zou je dan een stem kunnen kiezen die je graag hoort.
Eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos. Je zou een AI podcast kunnen maken van een boek. Of een boek van een podcast. Soms luister ik liever dan ik iets moet lezen.
Of een wekelijks podcast bulletin van alle publicaties in een bepaald vakgebied zoals ruimtevaart + een samenvatting van de belangrijkste stemmen op Twitter om te kijken wat er resoneert tussen wetenschappers.
[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 04:55]