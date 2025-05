Spotify heeft meer dan 600 miljoen actieve gebruikers

Spotify heeft voor het eerst meer dan 600 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het aantal gebruiker steeg in het afgelopen kwartaal met 28 miljoen, iets meer dan verwacht. De streamingdienst draaide wel weer verlies, met 75 miljoen euro.

Van de 602 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft 236 miljoen een abonnement, zo meldt de streamingdienst. Dit is 15 procent meer dan een jaar eerder, ofwel 31 miljoen abonnees meer in vergelijking met begin 2023. In het afgelopen kwartaal steeg het aantal abonnees met 10 miljoen. Zowel het aantal actieve gebruikers als het aantal Premium-abonnees ligt een miljoen boven verwachting. Met name in Latijns-Amerika en 'Rest of World', oftewel alles buiten Amerika en Europa, kreeg Spotify meer gebruikers en abonnees dan verwacht.

De omzet van Spotify lag in het afgelopen kwartaal met 3,7 miljard euro wel in verwachting. Dit is 16 procent meer dan een jaar eerder. Het gros van de inkomsten komt nog altijd van Premium-abonnees, met 3,2 miljard euro. De streamingdienst noteerde een verlies van 75 miljoen euro, terwijl Spotify in het kwartaal hiervoor juist voor het eerst winst boekte sinds 2021. Het verlies komt volgens Spotify door 'acties om de efficiëntie te bevorderen', wat het bedrijf 143 miljoen euro kostte. Vermoedelijk doelt het platform hierbij op het ontslag van 17 procent van het personeel om kosten te besparen.

Spotify verwacht dat het aantal gebruikers ook in het komende kwartaal blijft toenemen en denkt over drie maanden 618 miljoen actieve gebruikers te hebben. De omzet moet relatief stabiel blijven en het platform verwacht een winst te kunnen boeken van 180 miljoen euro.