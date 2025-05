Ook Spotify en Mozilla zijn ontevreden over Apples nieuwe App Store-regels

Na Epic hebben ook Spotify en Mozilla zich uitgesproken tegen de nieuwe regels die Apple heeft opgesteld voor het gebruik van de App Store. Eerstgenoemde spreekt van 'afpersing', en Mozilla laat weten 'extreem teleurgesteld' te zijn in Apple.

Het nieuwe plan dat Apple donderdag voor de App Store op iOS heeft gepresenteerd om te kunnen voldoen aan de Europese Digital Markets Act is een 'volledige schijnvertoning', schrijft Spotify in een blogpost. Ontwikkelaars kunnen volgens het nieuwe beleid kiezen tussen de bestaande regels, of een reeks nieuwe regels. Spotify stelt echter dat deze nieuwe regels zo onaantrekkelijk zijn dat ontwikkelaars geforceerd worden om bij de status quo te blijven.

Zo krijgt Apple als onderdeel van de gewijzigde regels 50 cent per jaar per appinstallatie, indien de app in kwestie meer dan een miljoen keer is gedownload. Spotify noemt dit 'afpersing', en stelt dat ontwikkelaars hiermee gestraft worden als ze groeien, of als hun app ineens een populariteitsboost krijgt. In combinatie met de 17 procent commissie die ontwikkelaars nog steeds aan Apple moeten betalen, ook als ze alternatieve betalingsmethodes aanbieden, betekent dit volgens Spotify dat veel ontwikkelaars met de nieuwe regels even veel of nog meer moeten betalen aan Apple.

Spotify-ceo Daniel Ek stelt op X dat dit beleid voor een 'onhoudbare situatie' zorgt. De iOS-app van Spotify is volgens Ek door zo'n honderd miljoen Europese gebruikers gedownload, waardoor de kosten zo hoog zouden worden dat het bedrijf niet langer winstgevend kan zijn. De topman zegt daarom 'geen andere keus' te hebben dan de status quo te behouden. Spotify maakte deze week bekend dat het Europese gebruikers vanaf maart weer abonnementen wil laten afsluiten via de iOS-app, maar de vraag is dus of dat nog wel doorgaat als de muziekstreamingdienst besluit de nieuwe regels niet te accepteren.

Mozilla laat in een reactie aan The Verge weten eveneens 'extreem teleurgesteld' te zijn in de nieuwe regels, maar noemt daarbij een andere reden. Als onderdeel van de Digital Market Act moet Apple alternatieve browserengines toestaan in iOS, wat betekent dat browsers van derden niet langer verplicht WebKit hoeven te gebruiken. Echter geldt dat alleen in de EU; in andere delen van de wereld mag Apple iPhone-browsers wel nog verplichten om WebKit-ondersteuning te bieden. Dat betekent dat Mozilla door deze nieuwe regels twee verschillende iOS-versies van Firefox moet gaan ondersteunen. Het bedrijf stelt dat Apple het hiermee 'zo pijnlijk mogelijk maakt' om concurrerende alternatieven voor Safari te leveren.

De Coalition of App Fairness, een samenwerkingsverband tussen verschillende grote appfabrikanten, waaronder Spotify, Tinder-moederbedrijf Match Group en Proton, sprak zich eerder al uit over de beleidswijzigingen. In de gezamenlijke verklaring wordt gesteld dat het nieuwe plan 'oneerlijk, onredelijk en discriminerend' is, waarbij ontwikkelaars de keuze krijgen tussen twee 'concurrentiebeperkende en illegale opties'. Epic-ceo Tim Sweeney noemde de wijzigingen donderdag 'hot garbage'.