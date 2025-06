Spotify heeft iOS-update klaar om in app te verwijzen naar website voor abo's

Spotify zegt een update van zijn iOS-app te hebben gemaakt, waarin de streamingdienst verwijst naar zijn website voor abonnementen. Deze stap is een reactie op de EU-boete die Apple eerder deze week kreeg. Apple moet de Spotify-update nog goedkeuren.

Na de update krijgen gebruikers te zien welke abonnementen Spotify aanbiedt, hoeveel ze kosten en staan er links naar de site van Spotify, waar de abonnementen afgenomen kunnen worden. Dat zegt het bedrijf tegen The Verge. In de huidige iOS-app staat alleen dat Spotify geen informatie mag delen over de abonnementen. In iOS-apps mochten appontwikkelaars namelijk alleen verwijzen naar abonnementen die binnen apps zelf af te nemen zijn, waarbij de ontwikkelaar een commissie van tot dertig procent moet afdragen aan Apple. Spotify wilde die commissie niet afdragen.

De stap van Spotify is een reactie op de boete van 1,8 miljard euro die Apple eerder deze week kreeg van de Europese Commissie. De Commissie zegt dat Apple zijn marktmacht misbruikt omdat concurrenten van Apple Music niet buiten de app mogen verwijzen om een abonnement af te sluiten. Bij abonnementen die buiten de app worden afgesloten, hoeven bedrijven namelijk niet die commissie af te dragen aan Apple. Het onderzoek van de EU startte na klachten van Spotify in 2019. Naast de boete moet Apple ook direct stoppen met het belemmeren van streamingdiensten om te communiceren over abonnementen buiten de appwinkel om.

Hoewel Apple in beroep is gegaan tegen de boete, wil Spotify nu alsnog klanten kunnen informeren over de abonnementen. Daarom heeft het bedrijf een update van de iOS-app gemaakt, die nu door Apple moet worden goedgekeurd.

Eerder dit jaar maakte Spotify bekend abonnementen te willen aanbieden in de iOS-app, waarbij een eigen betaalsysteem gebruikt zou worden. Zo zou het bedrijf minder commissie aan Apple hoeven afdragen. Dit zou mogelijk zijn dankzij de EU-wet DMA. Het nieuwe beleid dat Apple aankondigde om te voldoen aan de DMA, zou dit echter onvoldoende mogelijk maken, zegt Spotify nu tegen The Verge. Die plannen worden daarom voorlopig gepauzeerd. Dit komt vooral doordat iOS-apps alsnog commissie moeten afdragen aan Apple, waarbij apps met meer dan 1 miljoen downloads 0,50 euro per installatie extra moeten betalen.