Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 03-02-2024 06:00 210

Apple gooit zijn iPhones een beetje open

Maar is het genoeg om aan de EU-wet te voldoen?

03-02-2024 • 06:00

210

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Inleiding

Het is nu al twee jaar geleden dat ik schreef over hoe Apple zich gedroeg bij het voldoen aan de Nederlandse vereisten rondom het toestaan van andere betaalmethoden binnen datingapps op iOS. Dat ging zo: stel je voor dat je als ouder tegen je zoon zegt dat hij vanaf acht uur nog een halfuurtje mag lezen in bed. Vervolgens zie je om kwart voor negen dat het licht nog niet uit is, en als je de kamerdeur opendoet, tref je hem lezend aan zijn bureau aan. "Ik ben toch niet in bed aan het lezen? Ik mocht alleen in bed niet meer lezen", merkt hij droog op.

De volgende dag zeg je hem dat om half negen het licht in zijn slaapkamer uit moet zijn. Vervolgens zie je om tien voor negen dat het licht in de badkamer nog brandt. Daar zit hij dan, pyjamabroek op de enkels en boek in de handen. "Het licht in mijn slaapkamer is uit, toch? Ik moest naar de wc en ik had toevallig het boek nog bij me." Dan is het lastig om niet in de lach te schieten, maar daarnaast is het duidelijk een poging om de randen van wat mag op te zoeken.

Apple: scherm voor ontwikkelaars betalingen, fake
Apple

Waar bij het kind alleen de bedtijden zijn veranderd, is bij Apple het theater waarin dit zich afspeelt veranderd. Apple heeft van diverse kanten te maken gekregen met rechters, wetgevers en toezichthouders die de macht van het bedrijf willen inperken, en de iPhone-maker is niet blij.

In de VS moet Apple bijvoorbeeld voldoen aan de rechterlijke uitspraak in de zaak tegen Epic, waarbij apps nu dus mogen zeggen dat je ook los van Apple een abonnement kunt afsluiten. Hoe zou Apple dat gaan aanpakken? Eerst krijg je een scherm om je te waarschuwen dat je de app verlaat en als je dan doorgaat, wil Apple ook nog eens een fors percentage van de omzet als je binnen een week na het klikken op de link een aankoop doet. Misschien voldoet het juridisch, maar erg vriendelijk naar gebruikers is het niet, naar ontwikkelaars evenmin.

En nu komt de Europese Digital Markets Act eraan. Ken je het ezelsbruggetje voor Europese wetten? De DMA heeft de 'M' van monopolie, iets wat deze wet probeert tegen te gaan. Er is ook de Digital Services Act, maar die gaat over veel meer online diensten en is bedoeld om de positie van gebruikers ten opzichte van die diensten te verbeteren. De DSA gaat vooral over transparantie en moderatie, de DMA over het beperken van de macht van bedrijven.

De DMA wijst geen bedrijven aan, maar diensten die moeten voldoen. Zo hoeft iMessage van Apple niet te voldoen, maar moet de App Store dat wel; het is een gatekeeper, een poortwachter. De DMA wordt in maart van kracht en Apple heeft aangekondigd hoe het wil gaan voldoen. En hóe voldoet Apple? Als een kind dat langer wil opblijven en dus de randen opzoekt van wat mag.

DMA tijdlijn

Wat Apple gaat doen om te voldoen

De wijzigingen zitten in iOS 17.4 en dat komt in maart uit. Er verandert dan heel wat op iOS en die wijzigingen vallen uiteen in een paar categorieën: de manier waarop het OS omgaat met andere apps, de manier waarop je apps kunt installeren en de manier waarop je binnen apps kunt betalen. Alle wijzigingen gelden in Europa, maar niet daarbuiten. Apple vindt dat de wijzigingen de gebruikservaring en veiligheid van gebruikers in gevaar brengen en gebruikt dat als reden om ze niet wereldwijd door te voeren.

Wijzigingen voor browsers

Add-ons Firefox Android
Add-ons Firefox Android

Een van de wijzigingen waar je veel van kunt gaan merken, is dat Apple andere browserengines gaat toestaan op iOS. Tot nu toe was alleen WebKit van Safari toegestaan. Dat is een groot verschil met de desktop, waar browsers wel een eigen browserengine kunnen hebben. Chrome en Firefox op iOS waren tot nu toe in feite eigen skins over Safari heen, maar dat kan in maart veranderen.

Daardoor worden browsers met plug-ins mogelijk op iOS. Chrome doet dat niet op Android, maar alternatieve op Chromium gebaseerde browsers wel. Firefox heeft ook ondersteuning voor add-ons op mobiel, al is de browsermaker daar afgelopen jaren wel mee aan het klooien geweest.

Bovendien kunnen ze dus hun eigen engine gaan gebruiken voor het renderen van webpagina's, waardoor pagina's mogelijk sneller laden. Dat geldt uiteraard voor de browsers zelf, maar apps kunnen in webviews bijvoorbeeld ook een eigen browserengine gebruiken of die van een andere browser aanroepen.

Over Safari gesproken: dat krijgt een browserkeuzescherm. Je kon al andere browsers als standaard instellen op iOS, maar nu krijg je bij de eerste keer starten een keuzescherm met diverse alternatieven. Dat is er al langer op Android en ook op Windows is dat lang het geval geweest.

Betalen op andere manieren

Bovendien gaat Apple eindelijk gamestreamingdiensten toestaan in de App Store. Diensten als Xbox Game Pass worden daardoor ook mogelijk op iPhones en iPads. Het was al langer mogelijk om diensten aan te bieden om games te verkopen, maar niet om ze daadwerkelijk te streamen. Dat kon uiteraard wel met films en series, want er waren al langer apps voor bijvoorbeeld Netflix en Disney+.

Xbox Game Pass op iOS
Xbox Game Pass op iOS

Een andere wijziging is dat je op verschillende manieren zult kunnen betalen in apps. Dat kan via Apple, zoals altijd al kon, maar ook via andere betaalproviders. Hoe vaak dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Apple maakt het namelijk niet echt aantrekkelijk. Zo moeten de apps gebruikers met een apart scherm waarschuwen dat ze een betaling doen via een andere partij dan Apple. Bovendien is de korting op de commissie 3 procent, een percentage waarvoor een ontwikkelaar vaak geen alternatieve betaalmethode kan aanbieden en daar geld aan kan overhouden.

Ook kunnen apps nu linkjes gaan plaatsen naar aanbiedingen buiten de app. Zo kan Netflix via de eigen site een gratis proefmaand aanbieden en dat adverteren binnen de app, wat nu niet mag van Apple.

Daarnaast zijn nu andere betaalmethoden ook bij het betalen in bijvoorbeeld winkels toegestaan. Zo hoeven gebruikers geen Apple Pay meer te gebruiken, maar kunnen ze met de NFC-chip ook een betaalmethode van bijvoorbeeld de eigen bank gebruiken. Of banken dat ook gaan aanbieden, is niet duidelijk.

Andere appstores

Apps hoeven sowieso niet langer in de App Store te staan, want er komen alternatieve appstores voor iOS. Die mag je van Apple natuurlijk geen 'App Store' noemen, maar voor het eerst mogen ze bestaan. Net als op Windows ligt het voor de hand dat gamemakers gaan proberen gebruikers ertoe aan te zetten om alterrnatieve downloadwinkels te installeren. Ook Amazon zal, net als op Android, een eigen downloadwinkel willen beginnen. Die appstores installeren kan vanaf de site van de ontwikkelaar.

Epic Games Store op telefoon. Bron: SOPA Images / Getty Images

Apple wil wel alle ontwikkelaars van alternatieve downloadwinkels doorlichten. Bovendien zal iOS apps waarvan het vermoedt dat ze malware bevatten, niet laten starten. Ook apps in alternatieve downloadwinkels krijgen nog steeds checks van Apple en hebben een certificaat nodig om te functioneren. Wel kunnen die alternatieve downloadwinkels apps en games automatisch gaan updaten. Dit kan niet zomaar; gebruikers moeten in hun instellingen een vinkje zetten om het installeren van een andere downloadwinkel mogelijk te maken. Ook komen er eisen aan het scherm dat je ziet voor installatie, waar onder meer de ontwikkelaar, screenshots van de app en andere informatie op moet staan.

Een klein detail is dat er een manier komt om al je historische data uit de App Store, zoals welke apps je hebt geïnstalleerd, te exporteren en importeren bij een andere partij, mits Apple die partij heeft goedgekeurd. Zo kun je dus al je appupdates laten lopen via de appstore van een andere partij.

Wijzigingen voor ontwikkelaars

Er zijn aan de achterkant nog meer wijzigingen, dus naast het kunnen verspreiden van een app langs andere kanalen en het betalen via andere methoden. Zo kunnen ontwikkelaars een formulier invullen om hun app te laten werken met specifieke elementen van iPhone-hardware of iOS-software, als die niet standaard in api's zitten. Bovendien komen er uiteraard api's en tools voor alle nieuwe mogelijkheden en ook nieuwe voorwaarden voor ontwikkelaars binnen de EU. Daarnaast heeft Apple voor ontwikkelaars een nieuw voorstel voor het afrekenen van commissie.

Nu is het zo dat kleine ontwikkelaars, met een omzet tot een miljoen dollar, 15 procent betalen en grote ontwikkelaars 30 procent. Voor abonnementen afgesloten binnen apps geldt nu een commissie van 30 procent in het eerste jaar en 15 procent erna. Deze voorwaarden mogen ontwikkelaars blijven gebruiken. Het alternatief is de nieuwe voorwaarden. Kleine ontwikkelaars betalen 10 procent, grote ontwikkelaars 17 procent. Voor het gebruik van Apples betaalsysteem geldt een tarief van 3 procent. Bovendien komt er een Core Technology Fee. Als een app boven een miljoen installaties in een jaar komt, betalen ontwikkelaars 50 cent per installatie. Dat is dus niet alleen als een nieuwe gebruiker de app installeert, maar geldt ook voor elke update. De bedoeling hiervan is om grote gebruikers van de infrastructuur van de App Store met grotendeels gratis apps daarvoor te laten betalen.

Ontwikkelaars kunnen bovendien meer data krijgen over hoe hun app wordt gebruikt, in een apart rapport over onder meer hoeveel gebruikers er zijn, hoeveel dingen zij uit de app delen en meer van dat soort statistieken.

Apple en datingapps

De reacties van andere bedrijven

Apple kondigde al deze wijzigingen vorige week aan en inmiddels zijn er veel reacties van bedrijven binnen. De belangrijkste reactie is er nog niet: de Europese Commissie heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of Apple op deze manier voldoet aan de letter en de geest van de DMA-wetgeving.

Laten we beginnen bij browsers; andere browserengines zijn dus mogelijk op iOS. Staat Mozilla te springen van vreugde om het uitbrengen van een volledige Firefox voor iPhones? Nou nee, Mozilla zei dat browserbouwers nu in feite hun ontwikkeltijd moeten gaan verdelen over twee versies: een voor de EU en een voor de rest van de wereld. "Dat is een last die Apple zelf niet hoeft te dragen."

Firefox voor iOS
Firefox voor iOS

Daardoor maakt Apple het lastiger dan nodig voor browserbouwers om te concurreren op iOS, meent Mozilla. "De voorstellen van Apple slagen er niet in om consumenten een levensvatbare keuze te bieden, doordat ze het anderen zo moeilijk mogelijk maken om concurrerende alternatieven voor Safari te bieden. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe Apple barrières opwerpt en echte browserconcurrentie op iOS voorkomt." Opvallend is wel dat Mozilla dit element eruit licht en niets zegt over bijvoorbeeld het browserkeuzescherm, wat erop duidt dat dat een element is waarin de browserbouwer zich wel kan vinden. Google werkt al meer dan een jaar aan een versie van Chrome voor iOS die werkt op de eigen browserengine Blink.

De Coalition for App Fairness, een samenwerkingsverband van onder meer Epic, Tinder-moederbedrijf Match Group en veel meer bedrijven, keert zich vooral tegen de Core Technology Fee. "Apple is duidelijk niet van plan om zich aan de DMA te houden. Het introduceert nieuwe vergoedingen voor directe downloads en betalingen die het niet hoeft te verwerken, wat in strijd is met de wet. Met dit plan wordt het doel van de DMA om de concurrentie en eerlijkheid op de digitale markt te vergroten, niet bereikt. Het is niet eerlijk, niet redelijk en discriminerend. Het voorstel van Apple dwingt ontwikkelaars te kiezen tussen twee concurrentiebeperkende en illegale opties. Ofwel ze houden vast aan de vreselijke status quo, ofwel ze kiezen voor een nieuwe, ingewikkelde reeks voorwaarden die slecht zijn voor ontwikkelaars en consumenten. Dit is de zoveelste poging om de regelgeving te omzeilen, zoals we dat hebben gezien in de Verenigde Staten, Nederland en Zuid-Korea. Het 'plan' van Apple is een schaamteloze belediging voor de Europese Commissie en de miljoenen Europese consumenten die zij vertegenwoordigt."

Vervolgens wijst de organisatie op diverse bepalingen uit de DMA waarmee Apples handelen in strijd zou zijn. Het gaat onder meer over het niet verplichten van eigen diensten, maar in hoeverre de Coalition hierin juridisch gelijk heeft, zal de politiek of een rechter moeten vaststellen.

Hoewel Epic in die Coalition zit, had directeur Tim Sweeney er zelf ook nog iets over te zeggen. Hij noemt het plan 'sluw' en spreekt van 'kwaadaardige naleving' van de wet: 'malicious compliance'. "Apple stelt voor dat het kan kiezen welke winkels mogen concurreren met zijn App Store. Het zou bijvoorbeeld Epic kunnen blokkeren om de Epic Games Store te introduceren en Fortnite via die winkel te distribueren, of het zou Microsoft, Valve, Good Old Games of nieuwkomers kunnen blokkeren."

Epic Direct Pay

Epics eigen betaalsysteem in de voormalige iOS-versie van Fortnite

Dat is juist, Apple moet aanbieders van andere appstores in zijn nieuwe regels zelf goedkeuren voordat gebruikers die kunnen installeren. Sweeney keert zich ook tegen het heffen van commissie op transacties die buiten de App Store en Apple Pay om plaatsvinden.

Spotify DMA iOS
Spotify DMA iOS

Spotify, eveneens onderdeel van de Coalition, is ook kritisch. "Onder het valse voorwendsel van naleving en concessies kwam Apple met een nieuw plan dat een complete en totale farce is. In wezen was de oude belasting onaanvaardbaar geworden onder de DMA, dus creëerde het een nieuwe die zich voordeed als naleving van de wet."

De Core Technology Fee, 50 cent per installatie van een update, is volgens Spotify 'gewoon afpersing'. "Als Apple al een commissie van 17 procent (en 10 procent voor terugkerende betalingen) rekent op gekochte digitale goederen, waarom zou het dan ook nog een jaarlijkse vaste vergoeding moeten vragen voor elke gebruiker?"

Uiteraard moet Spotify zelf betalen, maar het denkt naar eigen zeggen ook aan beginnende ontwikkelaars die ineens succes krijgen. "Dit zal ontwikkelaars, potentiële start-ups en degenen die gratis apps aanbieden, het meeste pijn doen; hoe moet een ontwikkelaar Apple terugbetalen als zijn gratis app viraal gaat? Miljoenen accounts installeren die gratis app, en dan is die ontwikkelaar Apple miljoenen schuldig? En dit zou nog maar het begin zijn, want Apple verandert zijn regels voortdurend. Er staat niets in de wet dat Apple verbiedt om die 50 eurocent na verloop van tijd te verhogen naar 1 of 10 euro."

Microsofts Xbox-topvrouw Sarah Bond sprak zich ook uit tegen de implementatie van Apple. "Wij geloven dat constructieve gesprekken leiden tot verandering en vooruitgang in de richting van open platforms en meer concurrentie. Het nieuwe beleid van Apple is een stap in de verkeerde richting. We hopen dat Apple luistert naar de feedback op zijn voorgestelde plan en werkt aan een inclusievere toekomst voor iedereen."

Tot slot

De belangrijkste reactie is niet van Spotify, Mozilla of Microsoft, maar komt uiteraard van de Europese Commissie. Eurocommissaris Thierry Breton zegt tegen Reuters in elk geval de reacties van derde bedrijven mee te nemen. "De DMA zal de poorten van internet openen voor concurrentie, zodat digitale markten eerlijk en open zijn. Verandering is al gaande. Vanaf 7 maart zullen we de voorstellen van bedrijven beoordelen, met de feedback van derden. Als de voorgestelde oplossingen niet goed genoeg zijn, zullen we niet aarzelen om krachtig actie te ondernemen."

Apple lijkt met de huidige implementatie ergens halverwege de intentie van de EU en de zelf gewenste regels uit te komen. Met de reacties van de bedrijven zoals ze er nu liggen, waaronder die van Microsoft, dat bovendien zelf aan de DMA moet voldoen, bestaat er een kans dat de Europese Commissie inderdaad de implementatie van Apple zal afkeuren.

Dat kan uiteindelijk leiden tot een miljardenboete, maar logischer is dat Apple dan weer zijn implementatie zal aanpassen. Hoe dan ook, nu al heeft de DMA, zoals Breton terecht zegt, geleid tot de grootste veranderingen in Apples beleid rond iOS sinds de komst van de iPhone. De vraag is hoe houdbaar het is om die wijzigingen te beperken tot Europa, hoe houdbaar de implementatie is binnen Europa en hoelang het nog loont voor Apple om het dreinende kind te spelen dat alleen met zichtbare tegenzin aan de regels wil voldoen.

Apple-monopolie

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Reacties (210)

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Wilfred86 @Heloise3 februari 2024 10:42
Prachtige innovaties zoals het onmogelijk maken van reparaties door derden om “een optimale gebruikerservaring te garanderen”. Innovaties als 30% afromen in een store.

Waarom steeds de EU als boeman wegzetten? Hier vinden we privacy, eerlijke concurrentie en consumentenrechten nou eenmaal belangrijk. De “bemoeienis” van de EU zorgt er juist voor dat innovatieve bedrijven niet meteen kapot worden gemaakt door Amerikaanse techreuzen.

Liever Europese normen en waarden dan de cowboymentaliteit van de VS.
D100 @Wilfred864 februari 2024 09:36
Citaat: "...innovaties zoals het onmogelijk maken van reparaties door derden om “een optimale gebruikerservaring te garanderen”. Innovaties als 30% afromen in een store."

Zeer goede reactie. Apple noemde ooit IBM the Big Brother, the evil, 1984 hell... Voor degenen die dit niet meer herinneren, de storyline: "...a world of mind-controlled, shuffling men all in gray, staring at a video screen showing the face of Big Brother droning on about "information purification directives." A lone woman clad in vibrant red shorts and a white tank-top (bearing a Mac logo) runs from riot police, dashing up an aisle towards Big Brother. Just before being snatched by the police, she flings a sledgehammer at Big Brother's screen, smashing him just after he intones "We shall prevail!"
Apple is dat zelf geworden. Inderdaad reparaties door derden (en door jezelf) zijn quasi onmogelijk en meestal economisch niet relevant. Kreeg ooit een reparatievoorstel van de Apple Store voor mijn toen 4 jaar oude Macbook Pro: 1356,- euro. Na zelf zoeken heb ik zelf de reparatie uitgevoerd voor 8 euro (trackpad kabeltje). Maar dat was het begin: de SSD ging stuk, en Apple gebruikt weliswaar standaard SSD's doch met een andere aansluiting en eigen interface, en heeft de verkoop ervan geblokkeerd. OWC verkocht een compatibele SSD, maar MACOS kan sindsdien niet meer geupdate worden omdat er een niet originele SSD in zit. Gelijkaardige verhalen met luidsprekertjes en de batterij.
Mijn heel dure Macbook Pro is duidelijk door Apple zo gemaakt als een wegwerpproduct na 4 jaar.

Volgens repairability ratings behoren Apple producten bij de allerslechtste repairable (zie bijvb rating vaniFixit). The big evil in de huidige tech wereld is degene die indertijd IBM ervoor aanklaagde.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 17:22]

4play @Wilfred863 februari 2024 13:58
Een beetje trots op Europa is wel op z’n plek inderdaad.

Hoe deze Amerikaanse bedrijven onze maatschappij binnen zijn gekomen en beheersen moet anders vormgegeven worden. Ja tuurlijk door fouten en gedoe hadden we 25 jaar geleden als Europa beter moeten opletten. Maar aan de andere kan dan hadden we nu met viditel plus gezeten als internet.

Momenteel moeten we dealen met de waarheid dat deze Amerikaanse bedrijven veel te veel grip hebben op een markt waar je moeilijk tot niet kunt binnenkomen als nieuwe speler. Hier wat ruimte voor vinden door ze te dwingen hun beleid aan te passen lijkt me heel verstandig. Gaat er de aankomende jaren een grote nieuwe speler vanuit Europa komen? Waarschijnlijk niet, maar er is nu in iedergeval ruimte om bedrijven de mogelijkheid te geven het te proberen.

Het gaat een chaos worden en het wordt gedoe maar ik ben ervan overtuigd dat wij als gebruikers er uiteindelijk beter van worden.
mrooie @4play4 februari 2024 09:35
Hopelijk hoef ik straks geen anti virussen te installeren omdat Apple het niet meer kan bijbenen en alternatieve app stores de markt overspoelen.

Daarnaast vraag ik mijnaf zal het voor Apple ook niet schelen aan server performance als er een deel buiten Apple gedistribueerd wordt?

Usb-c vind ik op de 15 een gedrocht ik vond de lightning kabel stabieler en kreeg ineens een melding van vocht bij de connector wtf…
4play @mrooie4 februari 2024 09:51
Op Android draaien mensen ook geen anti virus scanners en daar heb je al jaren en jaren verschillende marketplaces.

En ja als je van de shadyshitzooi.net een winkel download dan vraag je er wel een beetje om. Maar de meeste mensen gebruiken de Samsung store, Amazon store en f-droid zonder dat er massaal virussen zijn. Dus het lijkt me ook een beetje bangmakerij voor/van Apple.

Voor een lijst met appstores.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Android_app_stores

[Reactie gewijzigd door 4play op 22 juli 2024 17:22]

r0y89 @4play5 februari 2024 08:47
Op Android draaien mensen ook geen anti virus scanners en daar heb je al jaren en jaren verschillende marketplaces.

En ja als je van de shadyshitzooi.net een winkel download dan vraag je er wel een beetje om. Maar de meeste mensen gebruiken de Samsung store, Amazon store en f-droid zonder dat er massaal virussen zijn. Dus het lijkt me ook een beetje bangmakerij voor/van Apple.
Mrooie heeft een goed punt. Je kunt op Android genoeg rommel binnen hengelen zonder dat je dat zelf direct door hebt. Kwaadaardige software hengel je tegenwoorden niet alleen meer binnen via warez.net.tt

Ik heb regelmatig meegemaakt dat mensen met Android via bepaalde messaging apps begonnen te spammen omdat hun telefoon geïnfecteerd was. Dit was nooit een Apple telefoon.
Hobbit13 @mrooie4 februari 2024 09:56
Wat software betreft hoef je geen andere omgeving te gaan gebruiken, de app store en safari blijven natuurlijk gewoon werken. Maar als je dat bewust wilt, kan je straks wel echte alternatieve software installeren, aan jou of je die andere aanbieder vertrouwt. Keuze die je nu niet hebt.
Stpan @mrooie4 februari 2024 12:57
Nu heb je naast de Apple App Store alleen shady meuk, omdat je per definitie om Apple's beveiliging heen moet.

In theorie heb je straks naast de Apple App Store ook andere aanbieders die jij wel vertrouwt.

Een vrij onrealistisch voorbeeld zou zijn een Bol.com, of misschien realistischer een Rakutten of Amazon iOS store die ook veilige Apps aanbieden*. Die doen dat misschien goedkoper, beter, betere package deals, family bundels die je over Android en iOS kunt delen etc.

Natuurlijk zullen Rakutten of Amazon ook iets vragen ter compensatie. Zie bieden (net als Apple) een stukje zekerheid of vertrouwdheid aan die sommige apps individueel misschien niet bieden.

Meer concurrentie is beter voor de consument. Wie weet wat voor moois er kan bloeien wat in het huidige ecosysteem niet van de grond kan of mag komen.

*Of Disney of Netflix of Spotify. Of (oh gruwel voor Apple: Google). Of er komt een nieuwe uitdager die de markt gaat veroveren op een manier die tech reuzen over het hoofd hebben gezien. Tijd voor een disrupter. Maar dan moet er wel een theoretische mogelijkheid zijn dat disrupters de markt op kunnen komen.

[Reactie gewijzigd door Stpan op 22 juli 2024 17:22]

SkyStreaker @mrooie4 februari 2024 18:44
Hoef je ook niet, Ik sideload als sinds de begindagen van Android (Tachiyomi is bijv. een fantastisch goede manga/manhua-reader, waar ik eerst altijd MangaRock gebruikte) en ik heb nog nooit problemen gehad.

IIRC, had ik zelfs Musicolet ook altijd eerst als sideload :)

Blijf gewoon bij de schimmige zooi weg.
Nogne @mrooie6 februari 2024 10:54
Hopelijk hoef ik straks geen anti virussen te installeren omdat Apple het niet meer kan bijbenen en alternatieve app stores de markt overspoelen.
Dat hoeft nu ook niet op macOS dus zie daar geen reden voor.
Usb-c vind ik op de 15 een gedrocht ik vond de lightning kabel stabieler en kreeg ineens een melding van vocht bij de connector wtf…
Die vocht melding is een iOS specifiek iets, dit heeft niks met de aansluting te maken. Met mijn 11 Pro had ik die dagelijks, nu met mijn (nieuwe) 15 Pro heb ik dit niet. Maar dit zal vast binnenkort wel weer verschijnen.
Blizz @Wilfred863 februari 2024 19:03
Het is die typische aloude en kenmerkend Amerikaanse instelling waarbij de kleine mens zegt dat ze groot voorstander zijn van 'vrijheid'. Zoveel mogelijk 'vrijheid'. Het houdt niks in, maar of men dat zelf begrijpt is de vraag. 'Ik ben maar een simpel persoon en ook al is dit direct in mijn eigen nadeel, ik ben nou eenmaal geïndoctrineerd om te geloven dat dit fantastisch is. Groot dromen en vrijheid! Niet zoals die vreselijke EU die mij in dit geval probeert te beschermen, verschrikkelijk! Liever een overheid die me niet beschermt.'

Wel libertair, maar of iemand met die mentaliteit dat aanhangt is maar de vraag.
Madrox @Blizz5 februari 2024 11:22
O wacht, de regels van de Eu schijken je niet, nee, je kiest bewust voor de anti consument regels van welk commercieel bedrijf dan ook 🤔. Dat bedrijven jouw vrijheid ook inperken, en vaak erger dan de EU, nee daar lig je niet wakker van🙄
MitchellB1995 @Wilfred869 februari 2024 16:54
Heb jij enig idee hoeveel mensen er bij de lokale Amac komen met een kapotte iPhone door niet originele Apple onderdelen? Bron: ikzelf. Er is wel degelijk een meerwaarde waarom Apple er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat niet originele onderdelen niet goed werken. Dit staat overigens los van het feit dat het gek is dat een originele camera van iPhone Y niet werkt in iPhone Z.

Over de 30% valt te discussiëren maar door gebruik te maken van het betaalplatform van Apple kan je een gigantisch publiek bereiken waar je anders zelf een betaalmethode moet onderhouden en je klanten moet werven. Een beetje afdragen lijkt me niet meer dan normaal.

Wat mij betreft zou de EU zich beter bezig kunnen houden met het gelijktrekken van diverse landen in de zin dat mijn boodschappen in Duitsland aanzienlijk goedkoper zijn dan in Nederland, om over benzine nog maar niet te spreken.

Het andere mooie voorstel van de EU om USB-C kabels te verplichten zorgt ervoor dat ik zo'n 15 Lightning kabels weg kan gooien. Uitstekend voor het klimaat en het voorkomen en beperken van verspilling. Het is zeker een goed initiatief omdat ik nu overal mijn telefoon kan opladen omdat iedereen een USB-C kabel thuis heeft liggen, maar het heeft zeker niet allemaal voordelen.
Cergorach @Heloise3 februari 2024 11:32
Dat is een hoop BS! Niet alleen de EU, maar ook de VS en andere landen/collectieven zijn heel hard bezig enorme bedrijven de kop in te drukken omdat ze teveel macht beginnen te krijgen. Al ver voordat jij geboren bent zijn er al verschillende grote bedrijven opgesplitst, zeker ook in de VS, omdat ze te groot werden. Dat is in de afgelopen paar decennia echter wat minder geworden, terwijl bedrijven veel sneller, veel groter worden, helemaal multinationals. Dat komt omdat men veel beter op lange afstanden kan coördineren en landen gewoon niet diezelfde coördinatie (willen) hebben.

Wat betreft EU waarden en normen... Tja, die zijn er imho niet collectief imho. Alle EU landen hebben zo diens eigen cultuur en waarden en normen en die zijn niet overal hetzelfde. Zelfs binnen Nederland zijn de waarden en normen niet gelijk, de resultaten van de laatste verkiezingen laten dat heel goed zien. In Belgie is het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië behoorlijk. Wellicht is dit allemaal niet zo extreem meer als bv. 40 jaar geleden, maar er zit nog wel voldoende verschil in om niet te kunnen spreken over echte universele normen en waarden in de EU. Dat is imho geen probleem, maar ik zou ipv. spreken over EU normen en waarden, het eerder hebben over de EU macht vs. de VS macht.
Blokker_1999
@Heloise3 februari 2024 09:46
Nu doe je net alsof de DMA er gekomen is om Apple te pesten. Heb je al eens een niveau hoger gekeken en gezien welke bedrijven en diensten er allemaal geimpacteerd zijn door deze wetgeving? Heb je eigenlijk de moeite genomen om zelfs maar op zoek te gaan naar waarom deze wetgeving in het leven is geroepen? Wat de voordelen voor de burger kunnen zijn als deze correct wordt geimplementeerd?

Daarnaast zijn er wel degelijk ook niet Amerikaanse bedrijven getroffen door deze wetgeving, maar is het ergens ook niet schrijnend dat net heel veel van de technologie die we vandaag gebruiken uit de VS komt? Wij zijn zo afhankelijk geworden van dat land voor alles wat we doen dat mij dat schrik aanjaagt. We moeten net meer doen om innovatie vanuit Europa mogelijk te maken. Want wie weet hoe de wereld er binnen enkele decennia gaat uitzien? Ik niet.

En wat is er mis met onze waarden en normen? Het zijn namelijk onze waarden en normen en die vind ik persoonlijk nog altijd beter dan in de VS waar een kind wel een vuurwapen mag hanteren maar geen Kinder Surprise mag eten. Waar elk vloekwoord gecensureerd wordt maar iedereen zelf wel gewoon vloekt. Waar het tonen van een blote borst bijna een hoofdzonde is maar waar ook direct de grootste porno industrie ter wereld is gevestigd.

En Apple heeft dan wel een goed werkend ecosysteem uitgebouwd, ze staan ook heel vaak op de rem als het op innovatie aankomt, net om hun winst te beschermen. Neem nu game streaming. Heel lang gewoon verboden geweest op iOS waarbij streaming diensten aangewezen waren op de browser. Een browser die dan weer slecht is in het respecteren van moderne webstandaarden want als Apple dat zou toepassen, wordt het weer eenvoudiger om PWAs te maken die goed werken op een iPhone en dat ondermijnt dan weer de waarde van de app store.

Neen, de DMA is er uiteindelijk om concurentie mogelijk te maken, om innovatie mogelijk te maken, om te zorgen dat 1 dominant bedrijf niet alleen de toekomst kan bepalen. En dat is goed voor de consument, dat is goed voor de samenleving. En als enkele individuen dat niet leuk vinden dan is dat jammer, maar het algemeen belang is daarin belangrijiker. Je kan nooit altijd goed doen voor iedereen. Elke beslissing heeft voor- en nadelen, winnaars en verliezers. En met een goede uitvoering van de DMA, wat Apple hier niet doet, zijn er meer winnaars dan verliezers.

En neen, het is niet aan de politiek om de winsten van 's werelds meest winstgevende bedrijf veilig te stellen.
Paultje3181 @Heloise4 februari 2024 16:06
Je begrijpt neem ik aan zelf wel waarom een oliereus niet onder de digital markets act valt?

Is het de schuld van Apple alleen dat er geen EU bedrijven zijn die groot genoeg zijn? Nee, natuurlijk niet. Is het schrijnend dat dat er niet is en dat er 5 bedrijven 99,9% van de markt beslaan en dat zij dus effectief zelf als commercieel bedrijf het speelveld bepalen?

Het is juist dat dat speelveld teruggepakt moet worden.
Paultje3181 @Heloise4 februari 2024 19:31
Je mag inderdaad je mening hebben, maar alleen Android of iPhone vind ik geen keuze genoeg. Alternatieven worden gemaakt en worden zelden succesvol omdat er alternatieven opgedrongen worden, welke door de massa die het minder interesseerd zonder aarzeling gebruikt worden.

Dat iets jarenlang geaccepteerd wordt (zonder kritiek vind ik toch echt niet helemaal het geval) omdat er niets anders is, is geen reden om het maar te blijven doen.

En over privacy zullen we het maar helemaal niet hebben... Mijn mening is dat alle privacy volledig overboord gegooid is en alles bekend is. En dat ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Maar dat ik daarin helemaal geen keuze heb (behalve bij iedere reclame alle 144 "partners" handmatig uitvinken omdat hun "gerechtvaardigd belang" is dat zij het moeten weten om alles in kaart te kunnen brengen. Ik vind van niet
HerrPino @Heloise3 februari 2024 08:45
De paniek gaat er vooral omdat andere partijen geen kans meer hebben de markt te betreden. Ook Amerikaanse partijen niet (denk aan Microsoft). Het kan en mag niet zo zijn dat de koek voor nu en voor eeuwig verdeeld is. Ook het Amerikaanse Microsoft zou in de EU straks mogelijk een nieuwe kans hebben.

Maar goed of de maatregelen de juiste zijn, dat zal de toekomst leren. Maar dat er iets tegen gedaan moet worden is zeker.

En laten we wel wezen, de innovatie is er inmiddels wel een beetje uit.

[Reactie gewijzigd door HerrPino op 22 juli 2024 17:22]

Blokker_1999
@Heloise3 februari 2024 19:36
Neen, Apple en Google heb zo een greep op de markt voor smartphones op dit moment dat het onmogelijk is om dat los te wrikken. Als zelf een bedrijf als Microsoft er niet in slaagt, ondanks dat zij er miljarden in kunnen investeren, wie gaat er dan wel in slagen? Als er morgen een kleine startup is die deze machtspositie bedrijgt dan hebben Apple en Alphabet voldoende geld om eerst te proberen die startup gewoon op te kopen, en als dat niet lukt, hebben ze andere mogelijkheden.

Wat er nu gebeurt is dat men een meer gelijk speelveld wenst te creeeren. Apple's iPhone is door zijn marktaandeel onoverkomelijk. Je kan er niet omheen als developer. Maar Apple heeft wel de volledige controle en heeft al meermaals aangetoond dat het innovatie zal tegenhouden als zij denken dat die innovatie hun inkomsten kan treffen. En sinds wanneer is de winstgevendheid van het rijkste bedrijf ter wereld in het belang van de consument?

Er zijn leugens, er zijn grote leugens en dan zijn er statistieken. En dan hebben we het nog niet over de verzonnen statistiek die je hier even gewoon uit je duim zuigt. Maar leg mij gerust maar uit waarom het goed is dat Apple voorkomt dat je goede PWAs kunt draaien in de Safari browser op mobiel of waarom bedrijven die aan gamestreaming doen zo lang geen app mochten uitbrengen op iOS. Leg mij eens uit hoe het in het voordeel van de consument is dat Apple tot 30% van abbonementskosten op een service mag innen terwijl het zelf geen enkele moeite moet steken in het generen van de content die dat abbonement mogelijk maakt of de hosting van die content. En waar zit het voordeel voor de consument dat als je eenmaal op een platform aankomt, je ook ingesloten wordt op dat platform, en de optie verliest om ooit naar een ander platform om te schakelen zonder dat je je data verliest. Hoeveel mensen zijn er niet die vastzitten op iOS omdat hun vrienden en familie allemaal in iMessage groepen zitten? Die vasthangen aan iOS omdat anders die Apple Watch niet goed meer werkt, die vastzitten aan iOS omdat Apple het zeer moeilijk maakt om je data over te zetten naar een ander platform, ... .

Windows Mobile rond de eeuwwisseling was een zeer goed OS en heeft jarenlang de markt gedomineerd. Het was een relatief open besturingssysteem waarin ik als gebruiker de volledige controle had over mijn toestel. En toen kwam Apple, dat de consument wist te overtuigen met een volledig gesloten systeem. Voor de iPhone was Microsoft net 1 van de grootste spelers op gebied van smartphones en PDAs. En zij die later de Lumia smartphones gebruikt hebben waren over het algemeen net zeer tevreden over het OS en hoe vlot het zich liet bedienen. Het enige wat ontbrak op dat platform is net datgene wat Microsoft niet zelf kan voorzien. Apps. En laat nu net Alphabet enkele van de grootste apps op mobiele systemen hebben met hun Mail, Maps en YouTube. En als dat bedrijf je dan actief gaat tegenwerken door geen apps uit te brengen. alternatieve apps te gaan verbieden en hun sites onwerkbaar te maken in de browser dan wordt het zeer moeilijk om gebruikers te overhalen naar je platform te komen.
Sinester @Heloise5 februari 2024 10:57
Wat er nu echter gebeurt in de EU is het bewust afbreken van succesvolle bedrijven omdat ze niet uit de EU afkomstig zijn (en natuurlijk met het grote geld gaan lopen). Niets meer of minder dan een verkapt protectionisme, met zogenaamde consumentenbelangen als dekmantel.
En jij maar afvragen waarom je in de min gezet word 8)7

Neem aan met zulke vage "meningen" en vooral onwaarheden je dit wel snapt
Madrox @Heloise6 februari 2024 13:06
Amerikanen denken er idd heel anders over, bedrijven hebben daar veel meer invloed. Dat dat zeker niet altijd Zaligmakend is zie je alleen al aan de arbeidsvoorwaarden daar. Hier in de EU krijgt een consument maar ook een burger meer bescherming, gelukkig maar en hopelijk blijft dat zo.
iAR @Heloise3 februari 2024 07:54
Pesterijen klinkt een beetje kinderachtig. De EU probeert haar burgers te beschermen. In landen als de VS mogen bedrijven veel meer en uiteindelijk ben ik blij dat de EU er een stokje voor steekt. Ik vraag me af of dit de juiste manier is maar ik begrijp Apple zeker dat ze strijden en de mazen van de wet opzoeken. Dat doen alle grote ijlen.
Kevinp @Heloise3 februari 2024 10:21
Euh omdat deze voornamelijk Amerikaanse bedrijven simpel weg te groot zijn. Door de versplintering in de EU zijn bedrijven eigenlijk nooit zo groot geworden hier.

Je ziet de faal van het SIDN als mooi voorbeeld dat we onze eigen economie minstens een beetje moeten beschermen.

Daarnaast zegt de EU niet dat je dit wereldwijd moet doen. Maar ze zeggen, in Europa moet je dit doen.

Met de huidige (te) kapitalistische markt krijg je steeds minder concurrentie en steeds meer grote partijen (die de kleintjes weer op kopen) waardoor we als consument niet beter af zijn.

Helaas is het moreel van de gemiddelde topman onder nul. Dat moet misschien ook wel, maar daardoor zal je als overheid moeten ingrijpen. Nadeel is dat er tegenwoordig in de politiek ook te weinig normale mensen zitten. Daarmee bedoel ik een vuilnisman die eerst 10 jaar als vuilnisman heeft gewerkt om daarna iets te verbeteren. Of een loodgieter. Nu zijn het allemaal "balletjes" waarvan te veel niks anders kennen dan politiek of hoog bedrijfsleven.
Stetsed @Heloise3 februari 2024 17:51
Ah ja, “innovatie” en “investering”, zoals de 12 jaar dat ze de lighting connector hebben gebruikt.. dit op USB 2.0 werkt. Ja ze proberen zeker daarop te inoveren en niet alleen hun grip op die markt te behouden.

Oh ja en ook die innovatie dat als je het scherm was vervangen, dat je dan geen face I’d meer kan gebruiken, zijn dit de innovaties waar je over praat?
MacIsCool @Stetsed5 februari 2024 13:13
Je bedoelt die connector waarvan het niet uitmaakt hoe je hem erin stopt, toen android nog met de micro connector werkte en USB-C nog bedacht moest worden ? Ja, dat heet innovatie...

Dat het USB-2 is, heb je last van als het om sync'en gaat, dat doe ik draadloos, maar kan een nadeel zijn.

Ze maken reparaties inderdaad moeilijk. Maar niet onmogelijk. Als je de unit overzet naar het nieuwe scherm, werkt face-id gewoon.

Maar over het artikel : Dit is de eerste opzet, hoop dat andere stores goed opgezet worden en er meer mogelijk wordt.
Stetsed @MacIsCool5 februari 2024 13:44
Ze maakte het well onmogelijk, voor een tijdje kon je face-id helemaal niet gebruiken als je een scherm had die niet was geinstaleerd en dan "confirmed" door apple met mate van tools die alleen zij hadden, dit werdt later weg gehaald uit het OS.

Je hebt gelijk, toen apple kwam met lightning kwam was het innovatie, maar toen hebben ze op die "innovatie" gezeten voor de volgende 12 jaar om hun grip op die markt te houden, hier wijs ik op wanneer mensen tegen het USB-C verplichting zijn omdat het Apple zal stoppen van "innoveren" op de connector.

Ik zeg niet dat ze nooit innovaties maken, maar dat "innovatie" nu een argument tegen USB-C wordt gebruikt omdat apple dan niet kan innoveren op die charger lijkt een beetje tegenstrijdig.

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 22 juli 2024 17:22]

TLLRS @Heloise3 februari 2024 07:54
Ik vind het niet meer dan terecht dat Apple zich met alle legale middelen verzet tegen deze EU pesterijen om datgene wat Apple met veel prachtige innovaties en enorme investeringen heeft opgebouwd kapot te maken. Als dit een EU bedrijf was geweest, en zeker bij bv. een Duits of Frans bedrijf, dan was alles voor de EU acceptabel geweest. Nu het enkel en alleen niet-EU (lees VS) bedrijven zijn die met de “hoofdprijs” weglopen is er paniek en wordt alles uit de kast gehaald om nog iets te redden van nergens op gebaseerde EU “waarden en normen” (zie onze Europese geschiedenis van de 20e eeuw).
EU pesterijen? Werk je voor Apple misschien?
ibmpc @Heloise4 februari 2024 20:15
Er is een tussenweg mogelijk. Met bijvoorbeeld Secureboot en Vanderpool technologie kun je prima andere apps, platformen, stores en weetikveel wat toestaan zonder dat het grote beveiligingsimpact heeft op je hoofd OS. Ja, Vanderpool is niet 100% waterdicht, maar wel 99,99%. Apple had ook gewoon al die andere dingen kunnen toestaan in hun eigen sandbox. Ik ben geen localadmin op mijn computer en ik gebruik Hyper-V en Sandbox om mijn dingen te doen. Mijn host OS is dus gesloten en dus snel en veiliger en alle zooi kan ik in onderliggende virtuele machines doen. Mijn keuze. Ik wil graag dat mijn hoofd OS zo dichtgetimmerd mogelijk is.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 17:22]

mrjixies 3 februari 2024 07:12
Ik heb zelf bijna alles van apple. Maar het blijft een K@% bedrijf eerste klas. Ik heb zelf een x met hun legal team te maken gehad tot en met de hogere regionen uit ierland. Ik had toen geen zin en energie in een rechtzaak met hun want ze halen alles uit de kast om maar niet te hoeven betalen.

Ben ook 2 x overgestapt naar een ander merk maar dat was alleen maar kommer kwel qua gebruikersgemak. Dus toch maar weer naar apple overgestapt want het werkt gewoon. Maar nogmaals als bedrijf is het gewoon een gedrocht!
VanillaPriest @mrjixies3 februari 2024 09:51
Persoonlijk vind ik Apple steeds meer de best from the worst worden.

Ik draai al zo goed als mijn hele leven alles op Apple, en sinds ongeveer 2007 is daar veel van wat Apple uitbracht bijgekomen.

Ik ben het echter 9 van de 10 keer met Apple eens, ik heb meer last van anderen die willen dat Apple veranderd dan dat Apple "opeens" met iets geks komt.

Waar ik wel helemaal ziek van wordt is de backwards compatibiliteit, ook al snap ik dat het bij anderen nog erger is en dat veiligheid vaak (zeker niet altijd) de hoofdreden is.

Ik was qua Mac volgens mij met Snow Leopard het meest tevreden en ondanks dat ik de 3 fijner vond was de iPhone 4 mijn favoriet.

Wat ik eigenlijk wil zeggen, je kunt nog zo blij zijn met technologie de voorwaardse golf zal technologiebedrijven altijd dwingen om door te gaan en nieuwe dingen toe te voegen waardoor oudere zullen komen te vervallen.

Dit EU dingetje (en de USB C dwang) zijn zaken die Apple niet zelf heeft verzonnen en zorgen er niet perse voor dat Apple gebruikers er op vooruit gaan, dat is wel bere jammer.

Je neemt vaak Apple om een reden (is mijn ervaring), daar hoeft een EU zich echt niet mee te bemoeien.

Ik vind echt dat een Merk mag zeggen, het is dit en anders ga je lekker naar de concurrent.
The Zep Man
@VanillaPriest3 februari 2024 11:17
Dit EU dingetje (en de USB C dwang) zijn zaken die Apple niet zelf heeft verzonnen en zorgen er niet perse voor dat Apple gebruikers er op vooruit gaan, dat is wel bere jammer.
Je gaat ervan uit dat dit soort zaken geïntroduceerd worden voor Applegebruikers. Dat klopt niet. Het wordt geïntroduceerd vanwege maatschappelijke belangen op verschillende gebieden. De maatschappij is groter dan Apple en diens gebruikers.
Ik vind echt dat een Merk mag zeggen, het is dit en anders ga je lekker naar de concurrent.
Dat werkt niet zo in een markt waarin vrij concurreren niet mogelijk is door de grootte van de enkele partijen die erin opereren. Daarom is er sprake van een gereguleerde markt, en in een gereguleerde markt worden de spelers geacht zich aan de regels te conformeren. Het is niet aan Apple om te zeggen "ga maar lekker naar de concurrent" aan de consument, maar aan de EU om te zeggen "hou je aan de regels of lever niets meer aan consumenten" aan Apple.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:22]

The Zep Man
@Verwijderd3 februari 2024 13:23
Sinds de verplichting van USB-C heb ik nog nooit zoveel kabels en adapters moeten kopen.
Een overgang doet nu eenmaal pijn.
Pure e-waste.
Minder e-waste t.o.v. dat Apple weer met een nieuwe eigen connector komt.
Het was simpel voordien: sinds jaar en dag kon ik mijn Lightning kabeltje voor alles gebruiken, oude toestellen, nieuwe toestellen. Apple heeft niet, in tegenstelling tot USB telkens maar nieuwe connector types ontwikkeld.
USB-C is al bijna tien jaar oud. Lightning is slechts twee jaar ouder. Ik schat dat USB-C nog wel even in gebruik blijft. Even op de tanden knarsen, en weer door.
En het toffe van alles is dat ik nu in mijn wagen dus telkens moet wisselen tussen USB-C en Lightning, afhankelijk als ik (iPhone 12) of mijn vrouw (iPhone 15) rijdt en dat voor de komende 4 jaar.
Er zijn kabels met een ingebouwde adapter die je op en af kan klikken, en die afgeklikt aan de connector blijft hangen. Ook zijn er kabels met beide connectoren. Ook zijn er magnetische adapters die de kabel universeel maakt. Voldoende tussenoplossingen voor jullie comfort.
Eigenlijk is het al aan het gebeuren want ondanks dat de stekker hetzelfde blijft krijg ik nu al meldingen dat de USB-C kabel niet het verwachtte laadvermogen en of bandbreedte kan leveren voor mijn laptop van het werk.
Je gebruikt nu ook niet een Lightningkabel om je laptop op te laden. De genoemde USB-C-kabel kan je wel straks gebruiken voor alle gangbare smartphones onderling, Apple en anders. Dus alsnog heeft een enkele connector voordeel.

Je redeneert primair vanuit een "ik, als Applegebruiker, vind dit erg oncomfortabel"-perspectief. Het gaat niet om jou alleen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:22]

4play @The Zep Man3 februari 2024 14:09
“Shit apparaat is leeg.”
Pakt usb c kabel en 30w adapter plugt in bijna elk apparaat laad op.

Apple’s lightning was ook al gedoe, ik heb in mijn auto nog USB A en dus Lightning naar usb a. Maar ze leveren Lightning naar usb c mee met hun iPhone 13 en 14. Dus die paste al niet. Heb ik een Lightning naar usb a kan die niet in mijn MacBook Air 2020. Maar wel in mijn MacBook van 2012.

Volgens mij zijn Apple gebruikers het inmiddels wel gewend om de 3 generaties een boodschappentas aan adapters te moeten aanschaffen. Dus nu kunnen ze dat weer doen en nu naar USB C ;)
Stetsed @4play3 februari 2024 17:53
Ik moest vandaag telephone opladen(pixel 4a), maar ja had geen telephone oplader mee.. maar wacht eens. Ik heb well me laptop oplader mee, hey nu kan ik die daar mee gewoon opladen. Zelfs mijn Apple devices van voor de USB-C verplichting(iPad mini 6th gen) kan ik daarmee opladen. En ik hoef maar 1 kabel te hebben voor ze allemaal en ik kan ze allemaal opladen, in plaats van dat ik voor de laptop een barrel jack nodig heb, de telephone USB-C, de tablet lighting etc etc.
KremlinCardinal @Verwijderd3 februari 2024 14:46
Ben je je ervan bewust dat nota bene Apple zelf heeft bijgedragen aan de creatie van de USB-C specificatie? En als een van de eerste grote fabrikanten deze connector ook heeft toegepast in zijn producten (nl. de MacBook)?

Het is voor mij onbegrijpelijk wanneer je voor je ene productlijn vol overtuiging kiest voor connector A, terwijl je voor je andere productlijn krampachtig vast houd aan connector B. Los van het feit dat ze daarmee zélf voor extra e-waste zorgen, past dit m.i. ook niet in de filosofie van Apple als ecosysteem waarin alles naadloos met elkaar samen zou moeten werken.
m_snel @KremlinCardinal3 februari 2024 21:26
Ik denk dat heet misschien te maken heeft met de drang naar een adapter, waarbij men vergeten was de kabel te benoemen. Ik zie veel mensen die niet precies zeggen wat ze bedoelen, dat ze over de kabel of de lader spreken.
Het was natuurlijk onhoudbaar om de huidige specificaties van de Lightning te behouden. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat je voor betere specificaties een andere stekker nodig hebt.
batteries4ever @Verwijderd3 februari 2024 17:36
Als je echt alleen oplaadbare apparaten hebt van Apple, en b.v. geen Mac of een iPhone 15, een oplaadbaar toetsenbord, ereader, VR bril en ga zo maar door dan zou je echt de uitzondering zijn. In dat geval is alle andere zooi simpelweg lastig;
ik heb nog wat Chinese zooi met een micro USB, op zich leuke Apple spullen met die idiote (want afwijkende) Lightning connector, een Philips Hue Go met een idiote eigen connector maar in principe komt er geen apparaten meer in die wat anders dan een USB connector hebben. B.v. Ook geen Surface tablet opgegeven vanwege de eigen connector indertijd. Ook b.v. een computer kast zonder USB-C aan de voorkant zou wat mij betreft zo ongeveer verboden moeten worden.
icegodd @The Zep Man3 februari 2024 11:52
maatschappelijke belangen op verschillende gebieden. De maatschappij is groter dan Apple en diens gebruikers.
Waarom zitten PlayStation en Xbox dan niet in EU "DMA"?

[Reactie gewijzigd door icegodd op 22 juli 2024 17:22]

The Zep Man
@icegodd3 februari 2024 11:53
Waarom zitten PlayStation en Xbox dan niet in EU "DMA"?
Daarvoor moet je de criteria van de Digital Markets Act doornemen en uitzoeken hoe die in de tot nu toe genomen beslissingen worden toegepast. Dan heb je je antwoord.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:22]

Jittikmieger @VanillaPriest3 februari 2024 11:16
Apple heeft een groot marktaandeel, van zo'n 25%. Ze hebben volledige macht over ~25% van alle verkochte smartphones in de wereld! Een vrije markt kan alleen werken wanneer de macht verdeeld is binnen de markt:
- de producent moet concurreren op prijs, opties, ...,
- de consument stemt met zijn beurs: ik koop dat daar want daar istie goedkoper, ...

...En dat is dus niet mogelijk op iOS. Op ~25% van de hele smartphone markt is dus geen vrije keuze. De app developers en de consumenten hebben niets in te brengen op iOS. Ze moeten dansen naar de grillen van de alleenheerser: Apple. Dat kan natuurlijk niet.

Maar Apple weet wel hoe het moet, want ik kan op mijn Macs gewoon apps sideloaden en mijn eigen favoriete browser gebruiken (Firefox) met zijn eigen rendering engine. Dat wil ik ook op mijn iPhone kunnen doen, om het naar mijn "eigen ik" terug te brengen.
m_snel @Jittikmieger3 februari 2024 21:21
Dan moeten die er wel zijn natuurlijk. En de bestaande niet stoppen.
Ik gebruik op Windows altijd FF maar nooit op mijn telefoon. Heb die wel geïnstalleerd staan overigens.
Ik denk dat veel gedwongen opties niet echt mainstream gebruikt gaan worden.
Ik zie het meer een beetje als Windows N versie, maar de toekomst zal het uitwijzen.
david-v @VanillaPriest3 februari 2024 11:30
Ik vind echt dat een Merk mag zeggen, het is dit en anders ga je lekker naar de concurrent.
Dus een bedrijf mag zijn marktpositie misbruiken, concurrentie onmogelijk maken? Helaas, dat mag geen enkel bedrijf in onze maatschappij. Dat jij blij bent met wat het bedrijf doet (er is toch geen concurrentie, dus je weet niet beter) betekent niet dat een EU/mededingingsautoriteit er iets van mag vinden.
david-v @VanillaPriest3 februari 2024 11:32
Dit EU dingetje (en de USB C dwang) zijn zaken die Apple niet zelf heeft verzonnen en zorgen er niet perse voor dat Apple gebruikers er op vooruit gaan, dat is wel bere jammer.
Dat is jouw mening, en dat mag. Ik denk daar heel anders over. Zeker wat betreft usb-c
pmvoorza75 @VanillaPriest3 februari 2024 10:27
En daar ben ik het nu eens volkomen mee eens! Bovendien ben ik niet blij voor het openstellen van de NFC chip voor andere financiële aanbieders.
Legendhidde @pmvoorza753 februari 2024 10:59
Apple klanten en haat aan keuzes, een eeuwenoude combo.
The Zep Man
@Legendhidde3 februari 2024 11:58
Nog erger: haat aan keuzes die standaard voor ze worden genomen zodat ze er niet over hoeven na te denken. ;)
Highlands @The Zep Man3 februari 2024 12:50
Ja want drie of vier verschillende App Store dat is echt een voordeel
4play @Highlands3 februari 2024 14:13
Jazeker als voldoende mensen hun “fortnight punten” via een andere app halen omdat ze daar 30% meer krijgen dan moet Apple gaan bewegen in hun absurde tarieven.

Waar je eerder het niet mocht benoemen mag dat nu wel, en dus wordt de domme niet tech geïnteresseerde consument er bewuster van en die gaat morren. Dan gaat Apple het aanpassen, als tweakers.net gaat zeiken maakt het geen indruk bij Apple, als Oprah gaat zeiken passen ze het aan.
david-v @pmvoorza753 februari 2024 11:34
Bovendien ben ik niet blij voor het openstellen van de NFC chip voor andere financiële aanbieders.
Dat is bijzonder dat je daar niet blij mee bent. Kan je uitleggen waarom je daar niet blij mee bent? Misschien dat ik je dan beter begrijp.
Deatheyee @pmvoorza753 februari 2024 11:05
Ik ook niet, ben benieuwd hoe dit straks gaat. Nu is het dubbelklikken op de aan/uit knop, face-ID verificatie en ik kan direct betalen net Apple Pay, als ik straks eerst een ING app moet openen en moet navigeren naar een plek om te kunnen betalen met NFC is de gebruiksvriendelijkheid ver te zoeken. Dan stap ik weer over naar de bankpas.

Ik ben bang dat iOS door dit soort gedoe een stuk minder gebruiksvriendelijk wordt, net als het feit dat ik geen zin heb in meerdere App Stores. Ik kan ze negeren, maar als belangrijke apps als Spotify en Google Maps niet meer via Apple's eigen App Store worden aangeboden ben ik toch genoodzaakt om andere App Stores te gebruiken.
MeltedForest @Deatheyee3 februari 2024 11:21
"Ja precies zo gaat het echt zijn want op Android is het ook heel omslachtig om met je telefoon te betalen." - heeft niemand ooit gezegd.

Op Android kies je 1x een standaard betaalmethode en vervolgens kan je zolang je telefoon ontgrendeld is hem tegen een terminal houden en betalen met NFC. Makkelijker dan op een Apple want je hoeft nergens 2x op te drukken.
jazzzper @MeltedForest3 februari 2024 12:04
Op iPhone of Apple Watch kan je ook gewoon je toestel tegen de terminal houden en de pop-up van Apple Pay komt er automatisch op, ook als hij vergrendeld is. Je hoeft je enkel nog jezelf te authenticeren met Face ID of Touch ID.
xFeverr @Deatheyee3 februari 2024 11:30
Ik ook niet, ben benieuwd hoe dit straks gaat. Nu is het dubbelklikken op de aan/uit knop, face-ID verificatie en ik kan direct betalen net Apple Pay, als ik straks eerst een ING app moet openen en moet navigeren naar een plek om te kunnen betalen met NFC is de gebruiksvriendelijkheid ver te zoeken. Dan stap ik weer over naar de bankpas.
Maar het zou wel fijn zijn als je naast Apple Pay ook de tankpas van het werk of de NS Business card van het werk op je telefoon kan zetten bijvoorbeeld? Dat zijn ook betaalmiddelen die waarschijnlijk never nooit niet gaan werken in Apple Pay.
david-v @Deatheyee3 februari 2024 18:24
Ik ook niet, ben benieuwd hoe dit straks gaat. Nu is het dubbelklikken op de aan/uit knop, face-ID verificatie en ik kan direct betalen net Apple Pay,
Echt?, omslachtig zeg. Op Android is het maar 1 klik ipv 2.

Sarcasm /off....het gaat net zo eenvoudig werken. Ik vermoed dat je zelfs de keuze krijgt, blijven betalen met Apple Pay icm je bank zoals je tot nu tot deed , of ipv Apple Pay betalen met je bank app. Het is maar net wat je als standaard hebt ingesteld.

Het moet niet gekker worden met al die keuzes....
Ghostery @david-v5 februari 2024 01:30
Het probleem zit ‘m in dat als banken er misschien voor gaan kiezen om te stoppen met Apple Pay, en hun eigen gare apps gaan pushen. Vergeet niet dat bij Apple Pay je ook gelijk je bonus kaart bij de hand hebt bijvoorbeeld. Lekker gebruiksvriendelijk als dat vervalt, not.

Hoe je het wend of keert integratie werkt het beste als het binnen 1 bedrijf gebeurd.
david-v @Ghostery5 februari 2024 08:15
Aangezien je op Android al sinds het begin gebruik kom maken van nfc en je daar soms het tegenovergestelde ziet (rabobank) en de ING nu ook Apple pay ondersteunt, denk ik niet dat je je zorgen hoeft te maken. De ondersteuning gaat niet vervallen, tenzij Apple zijn tarieven enorm verhoogd voor de banken. Die blijkt al nogal fors te zijn.
jongetje @mrjixies3 februari 2024 12:37
Wel bijzonder dat je bij een bedrijf dat je tot aan rechtzaken toe niet mee eens bent wel sponsort door hun spullen te blijven kopen.

En wat betreft gebruikersgemak. Is Android nu zo onvriendelijk dat dit totaal niet werkbaar is?
mrjixies @jongetje3 februari 2024 16:19
Ik ben inderdaad lang ook geen klant meer geweest. Maar het product is gewoon in mijn ogen een standaard en werkt zoals het moet
willieverhoef @mrjixies3 februari 2024 09:08
Want die ander werkte niet, of was je verslaafd aan het ecco systeem. Een ander toestel, is ook wennen, en dat is langer dan 10 dagen.
Tweakert2020 @mrjixies3 februari 2024 09:08
Je zegt heel veel maar toch niks.
Iedereen heeft te maken met hun legal team want je moet de EULA doorlezen
mrjixies @Tweakert20203 februari 2024 16:17
Had daar niks mee te maken. Lang verhaal kort ik krijg een toezegging voor geleden schade. Zwart op wit via email, en die wilde ze later terug draaien.
PrimusIP @mrjixies5 februari 2024 14:47
Ik vind Apple niet erger dan die andere grote techbedrijven. Het maakt me geen fan van het bedrijf, maar het maakt ook niet dat ik positiever ben over bijvoorbeeld een Microsoft, Google of een Samsung. Ik ben daarentegen wel van een paar van de belangrijkste consumentenproducten van Apple. Als eigenaar van die producten vind ik dat ze spul leveren waar ik veel blijer mee ben dan de concurrenten, ook bij kleinere (en sympathiekere) bedrijven.
Neemt niet weg dat ik ook kritiek heb. En als het gaat om IOS vind ik een groot minpunt dat zij bepalen wat in de Appstore zit en vervolgens ook niks toestaan van buiten de Appstore. In die zin ben ik blij met de DMA en hoop ik ook dat Apple op de vingers wordt getikt omdat ze met dit voorstel nog steeds onvoldoende handelen naar de wet.

Als consument vind ik het fijn dat alles op één plek staat, maar als ze poortwachter voor de appstore zijn, dan is sideloaden of alternatieve appstores is dan de next best thing. Het consumentenargument van Apple dat ze de content veilig houden zit wat in, maar a) dat doen ze nu ook al onvoldoende (zat scam apps), dus je moet nog steeds opassen en b) als MacOS gebruiker kan ik op dat platform van alles en nog wat buiten de appstore installeren en het heeft me geen problemen opgeleverd.
De negatieve kant van poortwachter spelen vind ik als consument dat Apple bepaalt welke software ik wel of niet mag gebruiken. En dat is meer dan enkel software die gevaarlijk is voor mijn beveiliging, privacy of tegen de wet in gaat. Apple verbied veel meer dan dat. Daarvoor zit ook een stukje commercieel belang.
Voorbeelden van software die ik graag zou willen maar tegen het Appstore beleid in gaat, maar waar geen wettelijke restricties voor bestaan of veiligheid en privacy op het spel zet:
- VM software
- Torrent client
- De winkel voor de ebooks voor mijn e-reader
- Andere online stores die voor Apple te dicht bij komen omdat ze digitale content aanbieden (ondanks ik helemaal niet van plan ben dat op een iPhone te 'consumeren')
- Owja, en laat ik toch ook nog maar niet-webkit gebaseerde browsers noemen. Ik gebruik Safari graag maar zou wel een secondaire browser willen zoals de echte Firefox.

En dan heb je nog diverse dingen waar ik zelf niet om sta te springen maar ook niet van Apple mogen.
Dus ik ben blij met DMA en hoop dat Europa doorpakt.
BertNL 3 februari 2024 06:26
Geldt die Core Technology Fee ook voor apps die via de nieuwe alternatieve appstores worden gedownload?
lenwar
@BertNL3 februari 2024 10:56
Voor alle apps. Ongeacht de marktplaats.

Het geldt voor alle ‘eerste installaties’ in een kalenderjaar per Apple ID, boven de 1 miljoen.

Dus als jouw app 1.000.010 installaties heeft moet je 5 euro per jaar betalen. 10x50 cent)
Dat is dus ongeacht de hoeveelheid updates.

Stel dat jouw app 11.000.000 keer geïnstalleerd is, betaal je dus 5miljoen euro per jaar ofwel 416,666 per maand.
Dat betekend dan dus dat je 4ct per maand per installatie, moet verdienen aan je (11 miljoen) gebruikers om dat terug te verdienen.
kiang @lenwar3 februari 2024 15:57
Maar het gaat toch niet enkel om nieuwe installaties? In het artikel staat expliciet dat het OOK updates meetelt.

Als jij je app dus maandelijks update (dat is al best traag, niet dramatisch, maar wel traag: WhatsApp update gemiddeld 3 keer per week) wil dat dus zeggen dat je met 83 duizend gebruikers al boven die limiet zit. Met 100 duizend gebruikers heb je het dus over 1,2 miljoen installaties, en dus rekent Apple vrolijk 100k per jaar af. Ook al is het zeg maar een gratis open source app zonder reclame die je zelf host.

"Ja maar wie doet dat nu? Gratis apps zonder reclame, met veel gebruikers, phoe, nu verzin je wat!" hoor ik de Tesla rijdende Apple gebruiker proesten. Nou, neem nu Firefox: die hebben wereldwijs 300 miljoen gebruikers, en de Mozilla Foundation kan het prima af om aan de hand van donaties, subsidies, en partnerschappen te opereren zonder winstoogmerk. Ze hadden in 2020 een omzet van 400 miljoen dollar.
met dat geld ontwikkelen ze de browser, en hosten ze de installatiefiles helemaal zelf, en rollen ze om de vier weken een release uit. Als eindgebruiker werkt dit voor mij prima: de browser is snel, veilig, en updates gebeuren automatisch. Niets op aan te merken dus.

Wat nu als we de Apple tax toepassen hierop? Is die 50c een normaal bedrag? Wel, met 300 miljoen gebruikers, en een update elke vier weken gaat het om 3.9 miljard installaties per jaar. Maar Apple geeft je de eerste miljoengratis, wat gul! Dus Mozilla moet met die royale korting amper 3,9 miljard - 1 miljoen * $0.5 = $1.949.500.000 per jaar aan Apple overmaken. En daarna nog de eigen ontwikkel- en hostingkosten betalen. 2 miljard per jaar. Om de enige browser die niet in handen is van Big Tech naar de iPhone te brengen buiten de App Store om.

Totaal onaanvaardbaar. Ik vind dat @arnoudwokke het perfect verwoord: Apple is een verwend kind dat stampvoetend aan het etteren is omdat het z'n zin niet krijgt.
lenwar
@kiang3 februari 2024 22:13
Het staat wat rot in het artikel. Het gaat om een eerste installatie in een jaar.

Dat kan dus ook een update zijn.

Dus de app komt in maart 2024 uit. Jij bent gebruiker 1.000.001. De app maker betaalt dan in maart 2024 50cent voor jou.
In oktober komt er een update. Niets aan de hand. In maart 2025 komt een update. Niets aan de hand. Er komt in mei 2025 nog een update. Hij betaald dan voor jou weer 0.50 cent.

Voor details:
https://developer.apple.com/support/core-technology-fee/

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 17:22]

kiang @lenwar4 februari 2024 00:05
Bedankt voor de verduidelijking!

Alsnog wil dat zeggen dat een dergelijke fee voor Mozilla, met 300 miljoen gebruikers, neerkomt op 299M x $0.5 = 149,5 miljoen dollar per jaar, enkel en alleen om zelfde de binaireies te mogen serveren.

Dat zijn absurde kosten die apple rekent, die niets maar dan ook niets met reële kosten aan Apples kant te maken hebben.
lenwar
@kiang4 februari 2024 03:30
Het gaat alleen om de EU-gebruikers. Dus het werkelijke getal zal niet 300M zijn, maar dan nog zullen het hoge getallen zijn
Maar voor voor Mozilla is het dus handiger om via de ‘oude voorwaarden’ (alles via de App Store) te blijven werken.

In het geval van een non-profit organisatie is het inderdaad dus niet helemaal handig/fair met de nieuwe voorwaarden.

Maar laten we eerlijk zijn. Kijk naar een Spotify (of Netflix, Microsoft 365, enz). Die verdient 11 euro per maand per abonnee. (Of in het slechtste geval 3 per maand met een volle ‘familie’). Ik heb geen idee hoe die abonnementen in verhouding staan.

Is het onredelijk om dan 0,50 per jaar te vragen voor de facilitatie van het platform dat hun brood genereert? Los van het feit dat Apple helemaal dat geld niet nodig heeft. Ze verdienen en hebben ze pegels.
Maar voor mij voelt het eigenlijk niet helemaal oneerlijk. Om het te compenseren moeten ze dus de abonnementen 50ct per jaar duurder maken in de EU. Dat is best te overzien.
Zeker de grote commerciële bedrijven als in m’n voorbeeld zijn wat mij betreft wel een beetje aan het zeuren. Je ziet ook wat voor argumenten ze aanhalen. Ze hebben het vooral over sympathie kweken voor de kleine bedrijven (waarvan er een handje vol boven die 1miljoen komen en echt wel meer dan 50ct per jaar verdienen) of van die glijdendeschaalargumenten als, straks is het misschien wel 10 euro per jaar.

Nogmaals. Voor echte gratis software is het gewoon niet handig, maar voor iedereen die z’n geld ermee verdiend, heb ik echt zoiets van, dat het niet onredelijk is.
kiang @lenwar4 februari 2024 08:09
Het gaat alleen om de EU-gebruikers. Dus het werkelijke getal zal niet 300M zijn, maar dan nog zullen het hoge getallen zijn
En niet alle Firefox gebruikers hebben een iPhone natuurijk :) Mijn punt was niet zozeer uitrekenen hoeveel Firefox precies gaat kosten, maar om aan te tonen hoe de distributie die Mozilla nu zelf voor elkaar heeft op Linux/Windows/OSX/Android en waar niemand problemen mee heeft gewoonweg onbetaalbaar wordt wanneer de afrekenmethode die Apple nu op iOS wil gaan hanteren de standaard zou zijn. Dat had ik beter kunnen verwoorden :)
Is het onredelijk om dan 0,50 per jaar te vragen voor de facilitatie van het platform dat hun brood genereert?
Stel dezelfde vraag eens op Windows: stel dat we nu begin jaren 2000 waren, waar de desktop het dominante digitale platform was, en dat Spotify dan bestond, en Microsoft exact hetzelfde aankondigde?

Ja, dat was ook in die setting onredelijk geweest, en ja overheden wereldwijd hadden actie ondernomen. Maar omdat het over Apple gaat is er een legertje volgelingen die pertinent weigert toe te geven dat dit walgelijk fout is.
lenwar
@kiang4 februari 2024 08:32
Stel dezelfde vraag eens op Windows: stel dat we nu begin jaren 2000 waren, waar de desktop het dominante digitale platform was, en dat Spotify dan bestond, en Microsoft exact hetzelfde aankondigde?
Daar heb je zeker een punt. Die had ik nog niet overwogen. Het feit dat Apple het (technisch) kan, is vanwege de gesloten aard van het systeem.
Windows is vanaf dag één een open systeem.
Maar daar even terzijde. Dat is niet relevant voor dit draadje 😊

Drivermakers moesten al drivers laten onderteken door MS (vanaf die verplichting werd Windows ook ‘stabiel’) en daarvoor betalen.
Dat werd ook gewoon geaccepteerd.
Ik denk dat als Apple dit vanaf dag 1 had gedaan, dat men dit best geaccepteerd had. Het probleem is dat er nu heel veel sentiment achter zit.

Ik blijf er in elk geval bij dat ik die 50ct op zich per installatie niet onredelijk vindt. Of dan de overige kosten als commissie van x% via de App Store dan nog redelijk vindt zie ik nog een beetje mee in dubio. Ik heb die 30% voor grote ondernemers altijd al te veel gevonden.

Nu ik er even over denk. Er zit een klein verschil in, dat er in het Windows 2000-tijdperk redelijkerwijs geen serieus alternatief was voor Windows, waar je een grote gebruikersbasis mee raakte.
Tegenwoordig is er Android. Als er voldoende grote apps niet meer op iOS komen, gaan mensen vanzelf van iOS af. Stel dat Spotify, Netflix, E.A., enz. Door deze actie zouden stoppen met iOS, dan gaan mensen vanzelf overstappen. Het OS is tenslotte niet het doel. Dat zijn de apps.

Dus de vergelijking gaat niet helemaal op, maar je maakt er zeker een punt mee!! Gedachtevoedsel. Misschien verschuift m’n mening/gevoel er wel door over de tijd😊. Echt waarom Windows niet en iOS wel…
kiang @lenwar4 februari 2024 08:41
Drivermakers moesten al drivers laten onderteken door MS (vanaf die verplichting werd Windows ook ‘stabiel’) en daarvoor betalen.
Dat werd ook gewoon geaccepteerd.
Kortom: dit is op geen enkele manier te vergelijken, en het voelt voor mij dus als een heel flauw en slecht excuus omdat je koste wat het kost wilt techtlullen wat krom is.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 17:22]

lenwar
@kiang4 februari 2024 10:11
Klopt. De vergelijking is niet identiek. Ik geef alleen aan dat dergelijke constructies niet ongebruikelijk zijn. De tijdsgeest van toen was ook anders dan nu natuurlijk.

Maar goed. Het ligt duidelijk gevoelig bij je 😊. Jij vindt het niet fair. Ik vind het niet per definitie onredelijk. We verschillen dus van mening en dat is prima.
Of het in de aard van de wetgeving is (wat ook weer een andere discussie is), laten we over aan de dames en heren in Europa. 😊

In elk geval bedankt voor de discussie. Jammer dat de toon ineens omsloeg.
kiang @lenwar4 februari 2024 16:05
Jij vindt het niet fair.
De wet maakt dit gedrag illegaal. Leuk dat je het wilt afschilderen als "oh jij doet moeilijk, jij doet emotioneel, jij vindt vanalles" , maar dat is onzin: het is simpelweg illegaal onder de DMA.
redzebrax @lenwar4 februari 2024 21:29
Moest het alleen die 0,5 Euro/jaar zijn dan kon Spotify er waarschijnlijk nog mee leven, maar het is de som, bv ook nog eens 17% maandelijks op het abo waar Apple letterlijk niks voor hoeft te doen. Telkens 1 puntje eruit halen is geen eerlijke weergave, het was niet interessant voor bv Spotify en volgens de nieuwe voorwaarden is het nog steeds niet interessant. Apple schermt dus puur uit winstbejag zijn volledige markt af (bv een oneerlijk voordeel voor Apple music). Apple weet bijzonder goed dat dit niet volgens de geest van DMA is.
Het geld dus ook zo, ha Apple, jij wil wat geld verdienen op de Europese markt, tja dan zal je een aantal regels moeten volgen en laten we eerlijk zijn die regels zijn ook niet onredelijk, het is vooral uitkijken nu naar de reactie van de Europese commissie 7 Maart.
Jasphur @BertNL3 februari 2024 07:16
Zoals ik de Tweakers podcast van afgelopen donderdag begrijp is die fee juist voor apps uit alternatieve appstores.

[Reactie gewijzigd door Jasphur op 22 juli 2024 17:22]

xFeverr @Jasphur3 februari 2024 10:33
Bijna: die is voor iedereen die in zee gaat met de nieuwe voorwaarden. Daar kun je voor kiezen. Als je dat wil, profiteer je dus onder andere van de mogelijkheid om je app aan te bieden in een andere app store. Maar geldt dus wel die Core Technology Fee-regeling voor al je app downloads, waar ze dan ook vandaan komen. Dus ook als je je app in de Apple App Store laat staan.
Coolstart @BertNL3 februari 2024 08:51
Dat is voor apps die alternatieve stores gebruiken + de Appstore zelf.

In het Tweakers artikel staat er ergens dat ook updates tellen als een ‘install’ maar dat klopt niet. Je kan zoveel updates pushen als je wil binnen dat jaar.

Je kan echter wel de andere commissies omzeilen door in de app een link te plaatsen naar je eigen webshop. Dan betaal je wel €50 cent (boven het miljoen installs) maar moet je dan niets afdragen aan Apple. Net zoals spotify en Netflix nu niets afdragen aan Apple voor aankopen buiten de Ape store.

Wat nieuw is, is dat devs nu ook in App reclame mogen maken en een linkje mogen plaatsen naar een webpagina. Het is me onduidelijk of reclame maken enkel mag als je de link plaatst.
Linking out to purchase: Direct users to complete a transaction for digital goods and services on your external webpage. The presentation of the link out may communicate information for EU users about promotions, discounts, and other deals.
Spotify moet in dit geval dus elk jaar €0,50 betalen aan Apple. Wat meer is daarvoor want daarvoor betaalde Spotify niets aan Apple. Dus die zijn niet zo blij.

Spotify heeft 121miljoen jaarlijkse gebruikers = €60miljoen fee. In ruil krijgen ze de mogelijkheid om in App reclame te maken voor hun betaalde diensten en eigen checkouts met een 0% fee. De vraag is hoeveel die reclame extra kan opbrengen.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 17:22]

willieverhoef @Coolstart3 februari 2024 09:07
60 mlj, hoe laag is hun winst ? En heeft apple ook niet toevallig een concurrerende dienst. Dit gaat ten koste van artiesten. En 🍎 kan deze 60 mlj geven aan hun diensten en aan deze artiesten.
Blokker_1999
@willieverhoef3 februari 2024 09:47
Welke winst? Spotify heeft nog nooit winst gemaakt over een boekjaar. En ja, Apple heeft een concurerende dienst en neen, van die 60 miljoen gaat er welgeteld 0 cent naar artiesten, dat is allemaal voor Apple.
jongetje @Coolstart3 februari 2024 12:44
Niet iedereen met Spotify heeft Apple spullen...
JustRob @BertNL3 februari 2024 07:49
Nvm

[Reactie gewijzigd door JustRob op 22 juli 2024 17:22]

Peatsmoke 3 februari 2024 06:14
De DMA maakt duidelijk dat het verdienmodel dat sommige bedrijven, waaronder Apple, niet meer voldoende blijft opleveren om de ongelimiteerde kassen van die bedrijven te blijven aanvullen. Ze zullen uiteindelijk dus op zoek moeten naar andere manieren om die kas te blijven vullen of de Europese markt moeten verlaten.
Tot die tijd zullen ze alle juridische geitenpaadjes blijven zoeken om hun verdienmodel in stand te houden.
De Europese consument wordt dan wel beter beschermd, maar zal daarvoor uiteindelijk een prijs moeten betalen, financieel of door minder keuzevrijheid in producten.
smitae @Peatsmoke3 februari 2024 07:58
Hoezo word ik beter beschermd in dit geval, er komen meer concurrentie mogelijkheden? Dat de prijs mogelijk omlaag zal gaan vind ik wel lekker, maar of dat gaat gebeuren moet ik nog zien. Ik zit niet te wachten op een extra app-store en juist Apple deed geen vreemde dingen met mijn data.
Natuurlijk ook niet 100% veilig, maar het gegeven dat er nog een extra controle slag in de App Store zat, was en is toch wel erg prettig.

De andere grotere speler, zoals Meta en Google verdienen heel veel geld aan je data, dat merk je veel minder direct in het geld wat je uitgeeft. Wat goedkoper lijkt is dus aardig relatief.

Maar goed, de optie komt er. Toegevoegde waarde voor mij persoonlijk in het geval van Apple, helemaal niks. Ik heb geen enkele reden om een andere App Store te installeren. Gelukkig krijg ik een keuze.

Ik maak mijn dan ook veel meer zorgen om mijn data en wat men er in de toekomst mee gaat doen als gevolg van de DMA uitrol in de EU. Want de Meta’s en Google’s kunnen namelijk niet zonder onze persoonlijk data, terwijl dat voor Apple niet (anders) relevant is.
willieverhoef @smitae3 februari 2024 09:03
Of je weet niet wat je mist, want je kijkt door een 🍎 bril.
Apple doet niets voor niet, maar verdient geld met alles was jij doet. Is het niet dat ze je informatie verkopen, dan gebruiken ze het zelf. Als is het maar om te sorteren wat de volgorde van de app's in de store zijn. Zij bepalen wat jij ziet. Dit zelfs met de browser.
_eLMo_ @willieverhoef3 februari 2024 09:10
Je denkt dat wij niet weten dat Apple een van de rijkste bedrijven op aarde is?
Wellicht is dat gewoon omdat ze een uitstekend product aanbieden en wij het dat waard vinden?

Apple beïnvloed alles wat je ziet! #aluhoedje
Liever Apple dan een random 3rd party!
Raphire @_eLMo_3 februari 2024 10:44
Je bent wel heel naïef als je denkt dat apple niks met jouw data doet. Ze verkopen het misschien niet aan derden (wel indirect, net zoals google), maar wees er maar zeker van dat jouw data wordt gebruikt om meer geld te verdienen, zoals @willieverhoef al noemde gebeurd dit o.a. in de appstore. Dat is niet aluhoedje.

Apple is trouwens wel een van de betere partijen wat privacy betreft, maar het is vooral een verdienmodel voor het bedrijf. Apple's privacy maatregelen hebben het bedrijf namelijk een unieke positie (lees: praktische monopolie) gegeven op de advertentie markt op iOS. Dat heeft ze veel geld opgeleverd en hun marktaandeel op de advertentiemarkt enorm vergroot.

Op dit moment profiteert de gebruiker er van dat de tracking door derden enorm wordt ingeperkt door apple, maar apple krijgt hierdoor wel steeds meer controle en een steeds machtigere positie die makkelijk te misbruiken is. Een positie die apple nu al duidelijk lijkt te misbruiken door andere partijen bij voorbaat buitenspel te zetten. Daarom is wetgeving zoals de DMA zo enorm belangrijk.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 17:22]

Luminair @Raphire3 februari 2024 15:55
Je bent wel heel naïef als je denkt dat apple niks met jouw data doet
Nergens in deze draad wordt dat geïmpliceerd, dus dat is een stroman. Wat gezegd is, is dat Apple geen rare dingen doet met de data die ze verzamelen. Dat ze het beetje analytics dat ze hebben niet doorverkopen aan derden vind ik ook best belangrijk.

Verder is het volgens mij niet naïviteit, maar een logisch gevolg op hun business model, om er van uit te gaan dat Apple fatsoenlijk met persoonsdata om wil gaan. Ze hebben een duidelijk incentief om netjes met gebruikersdata om te gaan; doen ze dat niet, dan krijgen mensen minder vertouwen in ze, wat leidt tot minder verkopen.
Apple's privacy maatregelen hebben het bedrijf namelijk een unieke positie (lees: praktische monopolie) gegeven op de advertentie markt op iOS.
Dit is wat Facebook nu al een paar jaar verkondigt (die vinden het heel erg dat ze niet meer mogen tracken binnen hun apps), maar zo simpel zit het niet in elkaar. Apple heeft een monopolie binnen hun app store, en op de mogelijkheid tot persoonlijke tracking. Hoever ze dat doen valt te betwisten (mijn inziens is het niet noemenswaardig veel), maar het staat echt iedereen vrij om te adverteren in hun eigen apps. Dat vind ik een belangrijk verschil, en ik denk niet dat je in goed vertrouwen kunt stellen dat Apple een monopolie heeft op adverteren binnen hun platformen. Dat is gewoonweg niet waar.

[Reactie gewijzigd door Luminair op 22 juli 2024 17:22]

WigaDan @Raphire8 februari 2024 13:27
Apple is echt wel één van de betere partijen wat privacy betreft???


Apple Now Has a Backdoor to Bypass Encryption!
https://odysee.com/@RobBraxmanTech:6/applebackdoor:b0

"""I've been trying to understand Apple's moves and motives and it just dawned on me that they have responded to the demands of the Intelligence community. They built a way to bypass encryption. So why you think they're doing great things with End-to-End-Encrypted iCloud, you are really being fooled.""


Geofencing: How Your Location Data is Abused by Big Tech
https://odysee.com/@RobBraxmanTech:6/geofence:b

""You may be completely unaware that your location data is known at all times by Apple and Google. Google has shown in court documents that it provides this data to law enforcement by looking up people found in any geographic area at a certain time.

This is used selectively. For example, it was used in the Jan 6 Capitol riots.
Courts have repeatedly questioned whether the use of this is an abuse of the Fourth Amendment (on unreasonable search and seizure).

Let's discuss this capability in detail and our willingness to be "location chipped" at all times.""


Apple Client-Side Scanning Ruins Phone Security For Everyone
https://odysee.com/@RobBraxmanTech:6/clientsidescan:8

""Apple implemented a hash based Client-Side scanning of images on iPhones last year. The purported reason is to catch those with illegal images. Now here we are a year later with unintended consequences for this very bad decision. Well, not a bad decision for Intelligence agencies. But very bad for all the users of any Apple or even potentially Google phones.""
_eLMo_ @smitae3 februari 2024 09:07
Kan het niet meer eens zijn met je. Ik zit echt niet te wachten op privacy onvriendelijke Chromium in-app browsers ipv UIWebView’s die dichtgetimmerd zijn door Apple.
En reken maar dat dat gaat gebeuren, want $$$$!

Maar gelukkig worden we nu goed “beschermd” tegen de boze monopolist Apple! #sarcasm
Fly-guy @_eLMo_3 februari 2024 09:30
Dan gebruik je het niet. Dat is de keuze die je (straks) hebt.
Stroper @Fly-guy3 februari 2024 09:38
Dat gaat verder dan Safari/Chrome(waarbij de keuze duidelijk is). Er zijn genoeg andere niet-browser apps, die in hun app voor het een of ander een webpagina renderen. Nu gebruiken die de privacy-vriendelijke UIWebView, straks kunnen die dus ook een minder privacy-vriendelijke engine gebruiken en als consument ga je dat niet zomaar te weten komen, zover gaat de consumentenbescherming van de EU dan weer niet.
Blokker_1999
@Stroper3 februari 2024 09:52
De in-app browsers zijn in dat opzichte toch echt niet gevaarlijk voor je privacy. De app kan sowieso elke URL die je bezoekt in de app tracken maar kan uiteindelijk geen data vanuit andere apps halen om eventueel een trackingprofiel op te starten. Dus ik zie daar echt het probleem niet op gebied van privacy. Daarnaast vind ik het vreemd dat je ineens apps niet meer zou vertrouwen omdat ze een alternatieve browser engine wensen te gebruiken. Want dan hoor je die app ook met WebKit niet te vertrouwen.

En als het op browsers aankomt verwelkom ik net de mogelijkheid om eindelijk een browser met een moderne engine die voldoet aan moderne standaarden te kunnen gebruiken op iOS, een browser die kan werken met plugins zoals op de desktop.
Stroper @Blokker_19993 februari 2024 10:27
Safari op iOS ondersteunt al jaren plugins, ik maak er onder andere gebruik van om ads te blocken, geen AMP-sites te tonen. En Webkit voldoet aan de meeste moderne internetstandaarden(weliswaar inderdaad minder dan Chrome, maar zeggen dat Webkit niet voldoet is ook weer te kort door de bocht).
_eLMo_ @Fly-guy3 februari 2024 09:42
Nee, dat is een vals argument.

Epic start straks een AppStore en betaald developers om erheen te komen. Minder keuze voor mij.

Meer keuze voor de developer.

De developer include straks privacy onvriendelijke libraries. Minder privacy voor mij.

Meer keuze / geld voor de developer.

Apple’s ecosysteem gaat zo van een benevolent dictator (de beste vorm van bestuur) naar democratie (de een na beste).

Apple diende mij als gebruiker 100%. Heb je andere kernwaarden? Koop een Android?
Blokker_1999
@_eLMo_3 februari 2024 09:58
Een developer kan niet zomaar privacy onvriendelijke libraries integreren die het vandaag niet kan integreren. Die optie die is er simpelweg niet. Bijkomend draaien apps allemaal in containers en kunenn ze niet aan elkaars informatie. Dit is dus een non-argument.

En ik denk dat op iOS vele developers er net niet voor zullen kiezen om mee te stappen in een exclusieve deal met Epic in tegenstelling tot de desktop. Op Android zien we dit vandaag ook niet. En waarom? Omdat vele mensen enkel maar de originele app winkels gebruiken van Apple en Google.

Op mijn Android devices kan ik het aantal apps dat via sideloading zijn geinstalleerd tellen op de vingers van 1 hand, de meeste apps die ik zelf installeer komen daar ook gewoon uit de Play store. Maar ik ben blij dat ik op zijn minst de keuze heb voor die weinige keren dat ik een developer wel vertrouw, maar de app toch niet in de Play store geraakt.

Het feit dat ik vandaag met een iPhone rondloop? Niet mijn keuze. Ik vind het dan ook spijtig dat Apple fans altijd maar wijzen naar Android en dat je daar maar naartoe moet gaan, voorbijgaand aan het feit dat niet iedereen vrij te kiezen heeft.

Oh ... er bestaan geen welwillende dictaturen. Er is geen beste vorm van dictatuur. Elke dictatuur zit heel snel op machtsmisbruik. En dat zien we hier bij Apple ook.
Fly-guy @_eLMo_3 februari 2024 10:26
Ik denk dat je niet snapt wat er straks wel mogelijk is en je ziet dingen die gewoon niet gaan gebeuren.
lenwar
@_eLMo_3 februari 2024 10:28
Minder keuze voor mij.
Evenveel keuze voor jou bedoel.

Eerst was je keuze:
-Niet installeren
-Installeren via de App Store

Straks is je keuze:
-Niet installeren
-Installeren via de Epic Store (Als voorbeeld)

Het enige probleem is, is dat als je alleen de door Apple goedgekeurde apps wil installeren via de App Store en (principieel?) niet de door Apple goedgekeurde apps wil installeren via de Epic Store.

Voor mij persoonlijk maakt het me niet zo veel uit welke winkel ik gebruik. Het gaat me om de app, niet de app-schuiver. (Of ik nou een fles coca-cola bij de AH of bij de Jumbo koop, maakt mij niet uit)
Het enige wat een beetje lastig kan zijn, is als je straks 30 Store-apps nodig hebt, maar dat moet blijken of dat in de praktijk een probleem is.
Loft @lenwar3 februari 2024 12:49
Er is idd een optie op meerder app stores.. Heel vervelend.
Maar ook dat de EPIC's van deze wereld via eigen app stores en andeen, maar niet van Apple, steeds vaker privacyonvriendelijke meuk mee installeren, waar je als eindgebruiker geen zicht op hebt. Dat kan 10 keer goed gaan, maar hoeft maar 1 keer fout te gaan.

Apple had een gatekeeper functie die zeer goed werkte. Dat moeten we nog maar afwachten in de nieuwe situatie.
Ik ben er in ieder geval niet blij mee en verwacht binnen 2 - 5 jaar te rotzooi op die andere app stores.
lenwar
@Loft3 februari 2024 19:08
Apple moet nog steeds alle apps ondertekenen. Als ik me niet vergis werd er ook op privacy gecontroleerd.
Apple had een gatekeeper functie die zeer goed werkte.
De kwaliteit ervan kunnen we nooit met zekerheid bevestigen omdat ze die taak compleet opaak uitvoerde.
Er zijn zat voorbeelden waar apps eerst niet worden toegelaten op wat vage redenen, functioneel onaangepast nogmaals werd ingediend en toen was het in eens wel goed. Uiteraard moest er wel ‘iets’ aangepast zijn omdat je niet dezelfde package mocht inleveren. Dus een kleine spellingsfout corrigeren was voldoende.
Je kunt ook niet echt gedetailleerde feedback krijgen waarom je app niet goed is. Je moet het doen met wat algemene termen.
Verwijderd @_eLMo_3 februari 2024 09:31
Je hoeft het niet te gebruiken he? Het is alleen goed dat je nu well zelf die keuze hebt.
xFeverr @_eLMo_3 februari 2024 11:24
UiWebView is vervangen door WkWebView.

En die zijn wel dichtgetimmerd als je het hebt over toegang tot het OS ja, maar niet voor de app die de WkWebView implementeert. Die kunnen eigenlijk alles wel zien en doen.
david-v @smitae3 februari 2024 09:54
Want de Meta’s en Google’s kunnen namelijk niet zonder onze persoonlijk data, terwijl dat voor Apple niet (anders) relevant is.
Je weet dat Apple ook heel veel geld verdiend met hun advertentie tak. Dat is data die zij wil kunnen vergaren en anderen niet. Allemaal geanonimiseerd hoor, veilig...maar de bron is wel jouw data.
Greatsword
3 februari 2024 07:55
Ben vooral benieuwd hoe lang het duurt voordat 1 van je favorieten apps alleen nog maar te gebruiken/downloaden is via een alternatieve app store.

Want dan is natuurlijk het hek van de dam en gaat die hele vlieger van ja, maar je hoeft geen alternatieve app store/betalingsmogelijkheden te gebruiken etc. niet meer op.

Ik ben bang dat dit in de praktijk echt weinig goeds zal brengen op het gebied van gebruikersgemak.
Blokker_1999
@Greatsword3 februari 2024 09:27
Die vlieger gaat nog altijd op. Ik stel me dan ook de vraag dat als je een app niet vertrouwt via sideloading, waarom zou je hem dan wel vertrouwen in de app store? Epic heeft al aangetoont dat die controles van Apple waardeloos zijn want je kan gewoon functionaliteit verbergen in je apps die helemaal niet actief is op het moment men de review doet.

Daarnaast toont Android net aan dat het aantal grote apps dat niet in de Play store komt net zeer beperkt is en zowat alle grote platformen hun app net wel in die store wensen te hebben omdat de meeste mensen daar net gebruik van maken. De alternatieve stores en het sideloaden op zich worden amper gebruikt.
ArmEagle @Greatsword3 februari 2024 18:10
Als ik een iPhone zou hebben dan zou dat al het geval zijn; Firefox mag in de standaard store niet de eigen render engine gebruiken.
hipster 3 februari 2024 07:52
Ik hoop als iPhone gebruiker dat het niet rommeliger wordt. Ik zit bijvoorbeeld niet te wachten op voortdurende Google prompts tijdens het browsen om voor de beste internet ervaring toch vooral Google Chrome te installeren. Kun je als iPhone gebruiker deze DMA functie disablen in Instellingen?
Blokker_1999
@hipster3 februari 2024 09:25
Wat belet Google van dat vandaag te doen? En wat heeft dat volgens jouw met de DMA te maken?
hipster @Blokker_19993 februari 2024 12:34
Ik ben een beetje bang dat het een rotzooitje wordt.
Kimbo72 @I_IBlackI_I4 februari 2024 01:32
Idd daarom voor mij geen Apple omdat ik zelf wil beslissen wat ik met mijn product wil doen.
joezzt 3 februari 2024 07:51
Ik zie een verdienmodel voor me om bedrijven af te persen. Betalen, of we gaan 1 miljoen downloads in gang zetten. Zullen ze vast wel wat op vinden om in 1 jaar ge-automatiseerd te doen.
dhrto 3 februari 2024 08:49
Ik had (in alle naïviteit) gehoopt dat de verandering zou betekenen dat je gewoon simpelweg kan sideloaden, zoals op Android. Even een .apk (maar dan de iOS equivalent) op de telefoon zetten en gaan met de banaan (wie weet komt er dan ooit nog een iPhone met een SD-kaart slot, over beperkingen gesproken). Maar dit heeft wat mij betreft helemaal niks met gebruikers 'betere 'toegang' / meer zeggenschap over hun device geven te maken, maar puur 'compliance' volgens de 'letterlijke' regeltjes.

[Reactie gewijzigd door dhrto op 22 juli 2024 17:22]

PaulHelper @dhrto3 februari 2024 22:22
Ipa files inderdaad. Ik zou al tevreden zijn (voor nu) als ze ipa files oneindig zonder externe bevestiging 2 wekelijks als je geen developer bent laat houden.
En inderdaad net als met iPhone 15 usb c, de sloomste variant geven of ja een erg slome een USB 1.0. Als ze toch een beetje prosumer worden dan denk ik dat heel veel meer mensen zouden over stappen van Android naar Apple en de nadelen voor pure Apple gebruikers zijn er voor zover ik zie amper. Als ze nu alleen uit app store doen dan kan dat waarschijnlijk nog steeds als het open wordt, zie Android. Usb C hebben ze zelf mee gebrainstormd dus kunnen ze toch wel richting hun kwaliteit van lightning maken. Etc. Reparaties, goedkoper ik noem maar wat dingen.
Tot die tijd zal de EU wat kleine regels in blijven voeren waar vooral Apple door moet veranderen en de rest al in de tussentijd aan voldeed.
Ocram 3 februari 2024 10:01
Lastig, een beetje dubbel gevoel. Ik heb veel apple producten en heb daar zelf voor gekozen. Deels heb ik er juist voor gekozen omdat apple een gesloten omgeving is en daardoor, in mijn ogen, gewoon goed werkt. Is het veiliger dan andere oplossingen? Ik denk het wel, dit juist omdat het een gesloten systeem is. Dwingen om open te zijn is volgens mij dus niet in alle opzichten een vooruitgang. Bovendien is er, met Android, toch een groot beschikbaar alternatief, of niet? Je hoeft dus geen Apple te gebruiken. Aan de andere kant ben ik er voor, als bedrijven misbruik maken van hun machtpositie, ze aan te pakken.
PaulHelper @Ocram3 februari 2024 22:31
Ik vind het veiliger argument nog steeds lastig, voor belangrijke spelers in politiek etc dan is dat extra belangrijk maar als je op android gewoon alleen de play store gebruikt en niet root ofwel de gemiddelde consument dan is er eigenlijk niks engs. En je moet dan niet de goedkoopste telefoon kopen die 1 jaar security updates heeft ofzo dan neem je extra bewust risico. Verder heb ik zelf echt nog geen verhalen gehoord van mensen die daar problemen mee hebben gehad omdat ze dus niks geks doen. Ja als je random apks gaat downloaden dan kan er wat fout gaan, hetzelfde met ROMs of root. Maar dat moet je dus ook alleen doen als je verstand ervan hebt. Verder volgt, hoe meer apparaten hoe meer interesse om te hacken.
Je hoeft geen Apple te gebruiken is een beetje een dooddoener. Ik ben niet per se pro android en niet tegen iOS (of Apple) ik ben tegen hun anticonsumer logica. Ik zou veel sneller een iPhone overwegen als ik alles kan wat ik op Android kan en reparaties bijvoorbeeld goedkoper zijn.
Annihlator @PaulHelper4 februari 2024 21:04
Het veiliger argument mag niet zo blind gestrooid mee worden; weet nog heel goed dat zon bijna 10 jaar geleden apple schoorvoetend toegaf dat ook onder haar appstore malware verspreid was; je wil niet weten hoe niet-open de gebruikers stonden voor zelfs de "remote possibility".

En eigenlijk speelt het nog steeds, als het zo is dat er een iOS worm op de kroppen doet, ben je zo lang bezig met proberen dat mensen hun kop in te praten, dat de attack surface virtueel oneindig zal blijken; veilig hoor.
Mijzelf 3 februari 2024 10:13
De titel klopt niet helemaal. "Apple gooit zijn iPhones een beetje open". Het zijn niet de iPhones van Apple, het zijn de iPhones van zijn klanten. Wat Apple doet is zijn iOS een beetje open gooien, waarop die iPhone eigenaars een gebruiks licentie hebben.

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