Apple gooit zijn iPhones een beetje open

Inleiding

Het is nu al twee jaar geleden dat ik schreef over hoe Apple zich gedroeg bij het voldoen aan de Nederlandse vereisten rondom het toestaan van andere betaalmethoden binnen datingapps op iOS. Dat ging zo: stel je voor dat je als ouder tegen je zoon zegt dat hij vanaf acht uur nog een halfuurtje mag lezen in bed. Vervolgens zie je om kwart voor negen dat het licht nog niet uit is, en als je de kamerdeur opendoet, tref je hem lezend aan zijn bureau aan. "Ik ben toch niet in bed aan het lezen? Ik mocht alleen in bed niet meer lezen", merkt hij droog op. De volgende dag zeg je hem dat om half negen het licht in zijn slaapkamer uit moet zijn. Vervolgens zie je om tien voor negen dat het licht in de badkamer nog brandt. Daar zit hij dan, pyjamabroek op de enkels en boek in de handen. "Het licht in mijn slaapkamer is uit, toch? Ik moest naar de wc en ik had toevallig het boek nog bij me." Dan is het lastig om niet in de lach te schieten, maar daarnaast is het duidelijk een poging om de randen van wat mag op te zoeken. Apple Waar bij het kind alleen de bedtijden zijn veranderd, is bij Apple het theater waarin dit zich afspeelt veranderd. Apple heeft van diverse kanten te maken gekregen met rechters, wetgevers en toezichthouders die de macht van het bedrijf willen inperken, en de iPhone-maker is niet blij. In de VS moet Apple bijvoorbeeld voldoen aan de rechterlijke uitspraak in de zaak tegen Epic, waarbij apps nu dus mogen zeggen dat je ook los van Apple een abonnement kunt afsluiten. Hoe zou Apple dat gaan aanpakken? Eerst krijg je een scherm om je te waarschuwen dat je de app verlaat en als je dan doorgaat, wil Apple ook nog eens een fors percentage van de omzet als je binnen een week na het klikken op de link een aankoop doet. Misschien voldoet het juridisch, maar erg vriendelijk naar gebruikers is het niet, naar ontwikkelaars evenmin. En nu komt de Europese Digital Markets Act eraan. Ken je het ezelsbruggetje voor Europese wetten? De DMA heeft de 'M' van monopolie, iets wat deze wet probeert tegen te gaan. Er is ook de Digital Services Act, maar die gaat over veel meer online diensten en is bedoeld om de positie van gebruikers ten opzichte van die diensten te verbeteren. De DSA gaat vooral over transparantie en moderatie, de DMA over het beperken van de macht van bedrijven. De DMA wijst geen bedrijven aan, maar diensten die moeten voldoen. Zo hoeft iMessage van Apple niet te voldoen, maar moet de App Store dat wel; het is een gatekeeper, een poortwachter. De DMA wordt in maart van kracht en Apple heeft aangekondigd hoe het wil gaan voldoen. En hóe voldoet Apple? Als een kind dat langer wil opblijven en dus de randen opzoekt van wat mag.

Wat Apple gaat doen om te voldoen

De wijzigingen zitten in iOS 17.4 en dat komt in maart uit. Er verandert dan heel wat op iOS en die wijzigingen vallen uiteen in een paar categorieën: de manier waarop het OS omgaat met andere apps, de manier waarop je apps kunt installeren en de manier waarop je binnen apps kunt betalen. Alle wijzigingen gelden in Europa, maar niet daarbuiten. Apple vindt dat de wijzigingen de gebruikservaring en veiligheid van gebruikers in gevaar brengen en gebruikt dat als reden om ze niet wereldwijd door te voeren. Wijzigingen voor browsers Add-ons Firefox Android Een van de wijzigingen waar je veel van kunt gaan merken, is dat Apple andere browserengines gaat toestaan op iOS. Tot nu toe was alleen WebKit van Safari toegestaan. Dat is een groot verschil met de desktop, waar browsers wel een eigen browserengine kunnen hebben. Chrome en Firefox op iOS waren tot nu toe in feite eigen skins over Safari heen, maar dat kan in maart veranderen. Daardoor worden browsers met plug-ins mogelijk op iOS. Chrome doet dat niet op Android, maar alternatieve op Chromium gebaseerde browsers wel. Firefox heeft ook ondersteuning voor add-ons op mobiel, al is de browsermaker daar afgelopen jaren wel mee aan het klooien geweest. Bovendien kunnen ze dus hun eigen engine gaan gebruiken voor het renderen van webpagina's, waardoor pagina's mogelijk sneller laden. Dat geldt uiteraard voor de browsers zelf, maar apps kunnen in webviews bijvoorbeeld ook een eigen browserengine gebruiken of die van een andere browser aanroepen. Over Safari gesproken: dat krijgt een browserkeuzescherm. Je kon al andere browsers als standaard instellen op iOS, maar nu krijg je bij de eerste keer starten een keuzescherm met diverse alternatieven. Dat is er al langer op Android en ook op Windows is dat lang het geval geweest. Betalen op andere manieren Bovendien gaat Apple eindelijk gamestreamingdiensten toestaan in de App Store. Diensten als Xbox Game Pass worden daardoor ook mogelijk op iPhones en iPads. Het was al langer mogelijk om diensten aan te bieden om games te verkopen, maar niet om ze daadwerkelijk te streamen. Dat kon uiteraard wel met films en series, want er waren al langer apps voor bijvoorbeeld Netflix en Disney+. Xbox Game Pass op iOS Een andere wijziging is dat je op verschillende manieren zult kunnen betalen in apps. Dat kan via Apple, zoals altijd al kon, maar ook via andere betaalproviders. Hoe vaak dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Apple maakt het namelijk niet echt aantrekkelijk. Zo moeten de apps gebruikers met een apart scherm waarschuwen dat ze een betaling doen via een andere partij dan Apple. Bovendien is de korting op de commissie 3 procent, een percentage waarvoor een ontwikkelaar vaak geen alternatieve betaalmethode kan aanbieden en daar geld aan kan overhouden. Ook kunnen apps nu linkjes gaan plaatsen naar aanbiedingen buiten de app. Zo kan Netflix via de eigen site een gratis proefmaand aanbieden en dat adverteren binnen de app, wat nu niet mag van Apple. Daarnaast zijn nu andere betaalmethoden ook bij het betalen in bijvoorbeeld winkels toegestaan. Zo hoeven gebruikers geen Apple Pay meer te gebruiken, maar kunnen ze met de NFC-chip ook een betaalmethode van bijvoorbeeld de eigen bank gebruiken. Of banken dat ook gaan aanbieden, is niet duidelijk. Andere appstores Apps hoeven sowieso niet langer in de App Store te staan, want er komen alternatieve appstores voor iOS. Die mag je van Apple natuurlijk geen 'App Store' noemen, maar voor het eerst mogen ze bestaan. Net als op Windows ligt het voor de hand dat gamemakers gaan proberen gebruikers ertoe aan te zetten om alterrnatieve downloadwinkels te installeren. Ook Amazon zal, net als op Android, een eigen downloadwinkel willen beginnen. Die appstores installeren kan vanaf de site van de ontwikkelaar. Apple wil wel alle ontwikkelaars van alternatieve downloadwinkels doorlichten. Bovendien zal iOS apps waarvan het vermoedt dat ze malware bevatten, niet laten starten. Ook apps in alternatieve downloadwinkels krijgen nog steeds checks van Apple en hebben een certificaat nodig om te functioneren. Wel kunnen die alternatieve downloadwinkels apps en games automatisch gaan updaten. Dit kan niet zomaar; gebruikers moeten in hun instellingen een vinkje zetten om het installeren van een andere downloadwinkel mogelijk te maken. Ook komen er eisen aan het scherm dat je ziet voor installatie, waar onder meer de ontwikkelaar, screenshots van de app en andere informatie op moet staan. Een klein detail is dat er een manier komt om al je historische data uit de App Store, zoals welke apps je hebt geïnstalleerd, te exporteren en importeren bij een andere partij, mits Apple die partij heeft goedgekeurd. Zo kun je dus al je appupdates laten lopen via de appstore van een andere partij. Wijzigingen voor ontwikkelaars Er zijn aan de achterkant nog meer wijzigingen, dus naast het kunnen verspreiden van een app langs andere kanalen en het betalen via andere methoden. Zo kunnen ontwikkelaars een formulier invullen om hun app te laten werken met specifieke elementen van iPhone-hardware of iOS-software, als die niet standaard in api's zitten. Bovendien komen er uiteraard api's en tools voor alle nieuwe mogelijkheden en ook nieuwe voorwaarden voor ontwikkelaars binnen de EU. Daarnaast heeft Apple voor ontwikkelaars een nieuw voorstel voor het afrekenen van commissie. Nu is het zo dat kleine ontwikkelaars, met een omzet tot een miljoen dollar, 15 procent betalen en grote ontwikkelaars 30 procent. Voor abonnementen afgesloten binnen apps geldt nu een commissie van 30 procent in het eerste jaar en 15 procent erna. Deze voorwaarden mogen ontwikkelaars blijven gebruiken. Het alternatief is de nieuwe voorwaarden. Kleine ontwikkelaars betalen 10 procent, grote ontwikkelaars 17 procent. Voor het gebruik van Apples betaalsysteem geldt een tarief van 3 procent. Bovendien komt er een Core Technology Fee. Als een app boven een miljoen installaties in een jaar komt, betalen ontwikkelaars 50 cent per installatie. Dat is dus niet alleen als een nieuwe gebruiker de app installeert, maar geldt ook voor elke update. De bedoeling hiervan is om grote gebruikers van de infrastructuur van de App Store met grotendeels gratis apps daarvoor te laten betalen. Ontwikkelaars kunnen bovendien meer data krijgen over hoe hun app wordt gebruikt, in een apart rapport over onder meer hoeveel gebruikers er zijn, hoeveel dingen zij uit de app delen en meer van dat soort statistieken.

De reacties van andere bedrijven

Apple kondigde al deze wijzigingen vorige week aan en inmiddels zijn er veel reacties van bedrijven binnen. De belangrijkste reactie is er nog niet: de Europese Commissie heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of Apple op deze manier voldoet aan de letter en de geest van de DMA-wetgeving. Laten we beginnen bij browsers; andere browserengines zijn dus mogelijk op iOS. Staat Mozilla te springen van vreugde om het uitbrengen van een volledige Firefox voor iPhones? Nou nee, Mozilla zei dat browserbouwers nu in feite hun ontwikkeltijd moeten gaan verdelen over twee versies: een voor de EU en een voor de rest van de wereld. "Dat is een last die Apple zelf niet hoeft te dragen." Firefox voor iOS Daardoor maakt Apple het lastiger dan nodig voor browserbouwers om te concurreren op iOS, meent Mozilla. "De voorstellen van Apple slagen er niet in om consumenten een levensvatbare keuze te bieden, doordat ze het anderen zo moeilijk mogelijk maken om concurrerende alternatieven voor Safari te bieden. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe Apple barrières opwerpt en echte browserconcurrentie op iOS voorkomt." Opvallend is wel dat Mozilla dit element eruit licht en niets zegt over bijvoorbeeld het browserkeuzescherm, wat erop duidt dat dat een element is waarin de browserbouwer zich wel kan vinden. Google werkt al meer dan een jaar aan een versie van Chrome voor iOS die werkt op de eigen browserengine Blink. De Coalition for App Fairness, een samenwerkingsverband van onder meer Epic, Tinder-moederbedrijf Match Group en veel meer bedrijven, keert zich vooral tegen de Core Technology Fee. "Apple is duidelijk niet van plan om zich aan de DMA te houden. Het introduceert nieuwe vergoedingen voor directe downloads en betalingen die het niet hoeft te verwerken, wat in strijd is met de wet. Met dit plan wordt het doel van de DMA om de concurrentie en eerlijkheid op de digitale markt te vergroten, niet bereikt. Het is niet eerlijk, niet redelijk en discriminerend. Het voorstel van Apple dwingt ontwikkelaars te kiezen tussen twee concurrentiebeperkende en illegale opties. Ofwel ze houden vast aan de vreselijke status quo, ofwel ze kiezen voor een nieuwe, ingewikkelde reeks voorwaarden die slecht zijn voor ontwikkelaars en consumenten. Dit is de zoveelste poging om de regelgeving te omzeilen, zoals we dat hebben gezien in de Verenigde Staten, Nederland en Zuid-Korea. Het 'plan' van Apple is een schaamteloze belediging voor de Europese Commissie en de miljoenen Europese consumenten die zij vertegenwoordigt." Vervolgens wijst de organisatie op diverse bepalingen uit de DMA waarmee Apples handelen in strijd zou zijn. Het gaat onder meer over het niet verplichten van eigen diensten, maar in hoeverre de Coalition hierin juridisch gelijk heeft, zal de politiek of een rechter moeten vaststellen. Hoewel Epic in die Coalition zit, had directeur Tim Sweeney er zelf ook nog iets over te zeggen. Hij noemt het plan 'sluw' en spreekt van 'kwaadaardige naleving' van de wet: 'malicious compliance'. "Apple stelt voor dat het kan kiezen welke winkels mogen concurreren met zijn App Store. Het zou bijvoorbeeld Epic kunnen blokkeren om de Epic Games Store te introduceren en Fortnite via die winkel te distribueren, of het zou Microsoft, Valve, Good Old Games of nieuwkomers kunnen blokkeren." Epics eigen betaalsysteem in de voormalige iOS-versie van Fortnite Dat is juist, Apple moet aanbieders van andere appstores in zijn nieuwe regels zelf goedkeuren voordat gebruikers die kunnen installeren. Sweeney keert zich ook tegen het heffen van commissie op transacties die buiten de App Store en Apple Pay om plaatsvinden. Spotify DMA iOS Spotify, eveneens onderdeel van de Coalition, is ook kritisch. "Onder het valse voorwendsel van naleving en concessies kwam Apple met een nieuw plan dat een complete en totale farce is. In wezen was de oude belasting onaanvaardbaar geworden onder de DMA, dus creëerde het een nieuwe die zich voordeed als naleving van de wet." De Core Technology Fee, 50 cent per installatie van een update, is volgens Spotify 'gewoon afpersing'. "Als Apple al een commissie van 17 procent (en 10 procent voor terugkerende betalingen) rekent op gekochte digitale goederen, waarom zou het dan ook nog een jaarlijkse vaste vergoeding moeten vragen voor elke gebruiker?" Uiteraard moet Spotify zelf betalen, maar het denkt naar eigen zeggen ook aan beginnende ontwikkelaars die ineens succes krijgen. "Dit zal ontwikkelaars, potentiële start-ups en degenen die gratis apps aanbieden, het meeste pijn doen; hoe moet een ontwikkelaar Apple terugbetalen als zijn gratis app viraal gaat? Miljoenen accounts installeren die gratis app, en dan is die ontwikkelaar Apple miljoenen schuldig? En dit zou nog maar het begin zijn, want Apple verandert zijn regels voortdurend. Er staat niets in de wet dat Apple verbiedt om die 50 eurocent na verloop van tijd te verhogen naar 1 of 10 euro." Microsofts Xbox-topvrouw Sarah Bond sprak zich ook uit tegen de implementatie van Apple. "Wij geloven dat constructieve gesprekken leiden tot verandering en vooruitgang in de richting van open platforms en meer concurrentie. Het nieuwe beleid van Apple is een stap in de verkeerde richting. We hopen dat Apple luistert naar de feedback op zijn voorgestelde plan en werkt aan een inclusievere toekomst voor iedereen."

Tot slot