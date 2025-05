Epic is niet blij met nieuwe regels voor App Store

Epic Games is niet blij met de nieuwe regels die Apple heeft opgesteld voor het gebruik van de App Store. Ceo Tim Sweeney noemt de wijzigingen 'hot garbage', maar hij is nog steeds van plan de Epic Games Store op iOS uit te brengen.

Epic-ceo Sweeney reageert in een post op X, het voormalige Twitter, op de wijzingen die Apple donderdag heeft doorgevoerd. Apple zei toen dat het verschillende beleidswijzingen voor de App Store op iOS doorvoert voor Europese gebruikers om daarmee te voldoen aan de Digital Markets Act. Zo wordt het mogelijk om apps te sideloaden, gaat de App Store gamestreaming mogelijk maken en kunnen ontwikkelaars alternatieve in-app betaalmethoden toevoegen aan hun apps.

Sweeney, die namens Epic al jaren pleit voor versoepeling op iOS, noemt het nieuwe beleid 'hot garbage' en vindt dat Apple aan 'malicious compliance' doet. Het bedrijf zou volgens hem de regels op zo'n manier volgen, dat ze alsnog niet goed werken voor ontwikkelaars. Onder de nieuwe regels zouden ontwikkelaars nog steeds moeten kiezen tussen exclusiviteit in de App Store en de daar geldende regels en een nieuw beleid dat volgens hem 'nieuwe, opnieuw illegale, anticompetitieve regels' hanteert. Hij verwijst daarbij naar de betaling die Apple voortaan voor sideloaded apps gaat hanteren. Voor apps die meer dan een miljoen keer gedownload worden, moeten ontwikkelaars een 'Core technology'-bedrag van 50 cent per eerste installatie per jaar betalen.

Epic is desondanks van plan de Epic Games Store naar iOS te brengen. Daarvoor wil Epic een commissie van tussen de nul en twaalf procent gaan vragen, maar details geeft Sweeney er nog niet over.