Spotify kan promotieprijzen en verwijzingen naar website tonen in iOS-app

Europese Spotify-gebruikers zien in de iOS-app voortaan alle informatie over de prijzen van abonnementen en promotieacties. Apple laat die informatie toe nadat de EU het daartoe heeft verplicht. Het is nog niet mogelijk om abonnementen buiten de App Store af te sluiten.

Spotify schrijft in een update van een oudere blogpost dat alle gebruikers voortaan alle informatie te zien krijgen over abonnementen en acties. Dat betekent dat gebruikers niet alleen de normale prijs van een abonnement kunnen zien, maar ook promotieprijzen, waarbij ze bijvoorbeeld de eerste drie maanden gratis krijgen.

In de app staat voortaan ook een link naar de website van Spotify met de aanmoediging om het abonnement daar af te sluiten. In dat geval betalen gebruikers niet de dertig procent afdracht aan Apple, die veel apps meerekenen in hun abonnementsprijs.

Het nieuwe beleid volgt na een boete van 1,8 miljard euro die de Europese Commissie Apple oplegde omdat het concurrerende muziekdiensten belemmerde. Onderdeel van die uitspraak was ook dat Apple bepaalde aanpassingen moest doen aan de App Store door streamingdiensten te laten verwijzen naar de eigen website.

Spotify zegt dat het nog niet helemaal tevreden is met de uitkomst. Het blijft volgens de dienst onmogelijk om te linken naar een eigen betaalmodule of betaalwebsite.

Spotify Apple

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 14-08-2024 13:21 62

14-08-2024 • 13:21

62

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Reacties (62)

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Alxndr 14 augustus 2024 14:00
@TijsZonderH

"Het is nog niet mogelijk om abonnementen buiten de App Store af te sluiten."

Hoe bedoel je dit, want iedereen kan toch gewoon in z'n browser naar spotify.com en daar een abo afsluiten?

De rest vind ik ook een beetje vaag, wel promoties laten zien, maar ze dan niet af kunnen sluiten? Is er nu wel of niet iets fundamenteels veranderd waar de consument wat aan heeft?
Ferdeltje @Alxndr14 augustus 2024 14:59
Vanuit de browser uiteraard maar dat kon altijd al. Maar vanuit de app heb je nog geen mogelijkheid om als gebruiker een andere betaalmethode te kiezen, of vanuit Spotify bekeken aan te bieden.
thomas1907 @Alxndr14 augustus 2024 16:57
Ik dacht dat dit wel duidelijk was. Van Apple mocht je niet linken naar externe sites waar je een abonnement kan afsluiten, dat (verbieden) mag nu niet meer in de EU. De prijzen buiten Apple om zijn al te zien in de app alleen het afsluiten is nog niet mogelijk (in de app).

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 14 augustus 2024 17:00]

Alxndr @thomas190714 augustus 2024 17:57
OK, dus er is echt niets praktisch veranderd.. op een bepaalde manier is het in mijn ogen zelfs erger: je kan nu zien wat je niet kan kopen.
chizzle01 @Alxndr14 augustus 2024 14:05
Inderdaad. Ik heb een Familie abo jaren terug afgesloten op de site van Spotify en kan hiermee gewoon de app gebruiken zonder een abo te moeten afsluiten in de App Store. Vreemde en niet onderbouwde zin.
CR1691 14 augustus 2024 13:45
Prima, maar het wordt ook tijd dat spotify al zijn functionaliteiten wereldwijd gelijk gaat trekken. In Nederland lopen we inmiddels met zoveel functies achter op de UK en USA dat ik steeds meer begin te twijfelen of ik mijn abonnement nog wel wil verlengen. Steeds meer krijg ik het gevoel dat we geen nieuwe functies krijgen. Erg jammer.
DEG @CR169114 augustus 2024 13:48
Interessant, wat missen wij in Nederland wat andere landen wel hebben?
CR1691 @DEG14 augustus 2024 13:51
Luisterboeken, AI dj, daylist etc.

Van die functies kan je vinden wat je wilt, zelf zal ik ze ook niet allemaal gebruiken. Maar daylist en luisterboeken lijkt me dan wel weer interessant.

Over de audiokwaliteit begin ik maar niet, want dat is toch iets waar ik me niet erg aan stoor.
Indy81 @CR169114 augustus 2024 13:59
Luisterboeken is waarschijnlijk niet iets waar Spotify wat aan kan doen, dat heeft met de auteursrechten te doen die wel of niet internationaal of regionaal worden ingekocht.

En AI dj? Niet erg veel vertrouwen in, als ik al kijk naar de suggesties die Spotify mij steeds geeft, slaan continu de plank mis. Ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt.
SacreBleu @Indy8114 augustus 2024 14:09
Ik kan mij niet voorstellen dat de gehele bibliotheek van Spotify met betrekking tot luisterboeken niet in Nederland kan worden vrijgegeven.

Daarbij, ook in ons land zijn de prijzen verhoogd, maar heb ik bepaalde functies niet. Het kan mij niet schelen of ik er wel of niet wat aan heb, ik betaal in verhouding hetzelfde als US en UK, maar ik krijg er minder voor terug.
IMarks @CR169115 augustus 2024 05:28
Ai DJ heeft met de privacy wetgeving te maken, je ziet dat met vrijwel alle ai tools dat ze elders veel eerder beschikbaar zijn als hier wanneer het ook maar een beetje gebaseerd is op je eigen data.
icecreamfarmer @CR169114 augustus 2024 14:07
Heeft dat niet met de content te maken?
Luisterboeken lijkt mij wel heel handig nu gebruik ik podcasts.
ChekaTLK @CR169115 augustus 2024 19:30
Die AI DJ is nog in de testfase. Waarschijnlijk wordt deze dus alleen in de UK en USA gedaan zodat ze eerst deze functie goed werkende kunnen hebben voordat ze doorgaan naar het toevoegen van talen
Dark Angel 58 14 augustus 2024 16:14
Ik vind het belangrijkste dat alle abonnementen echt elkaar moet houden. Apple’s subscriptions, een onderdeel in settings is het meest handig. Zodat je een abonnement niet over het hoofd ziet.

Derde partij abonnementen worden daar niet opgenomen. Dat vind ik wel een probleem..
Pinkys Brain @Dark Angel 5814 augustus 2024 16:58
Wil je er 30% extra voor betalen?
Dark Angel 58 @Pinkys Brain14 augustus 2024 17:22
Wil je er 30% extra voor betalen?
Een goed overzicht is belangrijk, anders betaal je een abonnement dat je niet wist dat je het had genomen of vergeten dat je het moest opzeggen.
crazyboy01 @Dark Angel 5814 augustus 2024 18:35
Als je nadenkt over wat je afsluit en het zelf bijhoudt, betaal je in ieder geval niet structureel teveel. Dat is op de lange termijn een heel stuk erger dan één keer in de zoveel tijd een maandje teveel betalen voor een abonnement.

Volgens mij bestaan hier ook apps voor etc en anders doe je het in een excelletje. Dat hoeft niet via een aanbieder te gaan die er geld voor vraagt, dan kunnen we voor ieder ding dat we moeten bijhouden wel extra gaan betalen.
m_snel @Pinkys Brain14 augustus 2024 23:24
Het grappige is dat je korting had via Apple en die abonnementen heeft Spotify opgezegd, het wordt dus gewoon duurder.
Pinkys Brain @m_snel15 augustus 2024 10:34
Snoep dealtjes met geselecteerde populaire services zijn kat op het spek binden voor toezichthouders, dat dat niet langer kon licht waarschijnlijk niet aan Spotify.
m_snel @Pinkys Brain16 augustus 2024 22:59
Dat kon wel, maar Spotify kon daar opeens onderuit.
Ik heb altijd een beetje moeite met zielige verhalen van bedrijven.
Ik prikte daar bij mijn werkgever door heen , maar net zo makkelijk bij bedrijven waar ik een zakelijke relatie mee had.
Pinkys Brain @m_snel17 augustus 2024 03:12
Ah, langlopende contracten van =>8 jaar terug. Ik dacht dat je bedoelde dat tot voor kort ze dat contract nog steeds aanboden voor nieuwe klanten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
14 augustus 2024 13:32
Het is jammer dat Apple tot dit soort zaken moet worden verplicht c.q. gedwongen ipv dat het zelf wat opener is ten gunste van zijn gebruikers.
PrimusIP @Bor14 augustus 2024 14:21
Het laat wat mij betreft wel zien dat het nodig is en blijft dat overheden zich met de markt bemoeien. En ook dat zelfregulering niet werkt.
Ik ben wat dat betreft ook blij met de EU.
Ted_W 14 augustus 2024 13:34
Prima dat dit nu in ieder geval in de EU mogelijk is. Voor mensen die graag trouw willen blijven aan de Apple ecosysteem en daar bereid is meer voor te betalen, kan dit nog steeds blijven doen. Voor anderen die hun portemonnee wat belangrijker vindt, worden in ieder geval geïnformeerd over de opties.
Horatius @Ted_W14 augustus 2024 13:57
Mogelijk is een groot woord, ze zijn nogsteeds verplicht om 30% aan Apple bij te dragen en hebben dus een andere betaalpagina voor Android en iOS. Dat is toch compleet van den zotte, Apple is overduidelijk een klein kind welke met zijn hakken in het zand uit de speeltuin gesleept moet worden maar elke keer weer terug rent.


Dat is het goed recht van Apple maar ik hoop dat dit ze uiteindelijk in de kont gaat bijten. Wetten worden vaak expres niet met hele duidelijke grenzen opgeschreven om mazen te voorkomen en rechters meer vrijheden te geven mbt de gedachte en intentie van de wet. Door dit gedrag van Apple creeren ze juist veel jurisprudentie en harde grenzen, ook kunnen al deze voorbeelden tegen ze worden gebruikt in rechtszaken van de EU over hun monopolie status en de DMA.

Vaak wordt er niet streng gehandhaafd als er niet groots misbruik van wordt gemaakt. Dan heeft zowel de overheid als het bedrijvenleven de voordelen. Dat Apple hier keer op keer de grenzen opzoekt/overgaat doet mij hopen dat ze juist daardoor keihard gepakt worden.
5pë©ïàál_Tèkén 14 augustus 2024 14:05
Mja, too little, too late. De Apple/digitale markten worden gedomineerd door een handjevol Amerikaanse tech reuzen. Ook al moeten zij nu toegang geven tot andere betaalmogelijkheden & diensten, de consument is de huidige verdeling en onderlinge integratie gewend. Het zal voor veel consumenten als onprettig ervaren worden wanneer de huidige naadloze integraties ('de flow') worden verstoort omdat ze extra handelingen moeten verrichten voor een alternatieve manier van betalen.

Zo lang er geen volwaardig Europees alternatief/concurrent is voor de Amerikaanse Big Five (Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook) zal Brussel achter de feiten aan blijven lopen. Amerikaanse concurrentieregels zijn voor Amerikaanse techbedrijven natuurlijk de norm, als wij Europeanen iets anders willen gaat daar ~6 jaar marktonderzoek aan vooraf. Dan is de taart al lang verdeeld.
iAR @5pë©ïàál_Tèkén14 augustus 2024 20:20
Dat Europese alternatief komt er niet om precies dezelfde reden als waarom ze aangepakt moeten worden.
ShadLink 14 augustus 2024 14:05
Spotify betaalt $0,003 per nummer dat afgespeelt wordt aan de uitgever van dit nummer. Bij Apple Music is dit $0,01 per nummer. Plus biedt Apple voor de standaard prijs Lossless en Dolby Atmos. Bij Spotify krijg je enkel lage kwaliteit audio.

Spotify steekt dus een hoop extra geld in eigen zakken dan dat Apple ooit gedaan heeft. Plus heeft Spotify een groter martkaandeel mede door de App die ze gratis op iOS en Android kunnen aanbieden via de App Stores van Apple en Google.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 14 augustus 2024 14:06]

Donstil
@ShadLink14 augustus 2024 14:35
Ja eens maar daar gaat uiteraard helemaal niet aan veranderen. Spotify wordt onterecht als sympathiek bedrijf gezien als je het mij vraagt.
rene_fb @ShadLink14 augustus 2024 16:50
Spotify steekt dus een hoop extra geld in eigen zakken dan dat Apple ooit gedaan heeft.
Als ik de jaarcijfers van Spotify zo bekijk, valt dat met een hoop extra geld in eigen zakken steken wel mee. Na 2023 een dik verlies in 2024/Q1 weer een keer winst gemaakt van een krappe 7%. Vind ik nou niet echt schikbarend.
rko4u @ShadLink14 augustus 2024 17:37
Spotify betaalt 30% aan apple als je je abbo via het afsluit. Dus doe nu niet net alsof Apple beter is dat Spotify!
Haga @rko4u14 augustus 2024 18:38
Spotify betaalt 30% aan apple als je je abbo via het afsluit. Dus doe nu niet net alsof Apple beter is dat Spotify!
Voor muziekuitgevers is Apple wel degelijk beter dan Spotify

Daarnaast is het al een ruim aantal jaren (misschien wel een decennium geleden) niet meer mogelijk om een abbo op Spotify af te sluiten via de app.
iAR @Haga14 augustus 2024 20:21
Via Apple Music maar niet doordat er 30% boven op spotify gaat.
Haga @iAR14 augustus 2024 21:05
Het beklijft schijnbaar niet. Dus nog maar een keer :
Daarnaast is het al een ruim aantal jaren (misschien wel een decennium geleden) niet meer mogelijk om een abbo op Spotify af te sluiten via de app.
m_snel @rko4u14 augustus 2024 23:26
Dat is natuurlijk pure onzin, alleen het eerste jaar. Daarna was het 15%.
Maar goed ze betalen helemaal niks voor mij, aangezien ik het abonnement gewoon op hun site heb afgesloten.
Maar helaas krijg ik die korting niet, wel verhogingen .
Heloise 14 augustus 2024 19:42
Ik heb mijn (betaalde) Spotify abonnement opgezegd wegens precies dit parasiterende gedrag. Wel meeliften op het platform van een ander, maar daar de (volledige) kosten niet voor willen betalen en het verschil alleen maar in eigen zak willen steken.

Voor mij is niet Apple maar Spotify de boosdoener.
m_snel @Heloise14 augustus 2024 23:23
Ja ik vraag me af of ik al trouwe klant nu opeens korting ga krijgen. Ik heb het destijds gewoon op hun site besteld. Maar de prijs gaat vaak omhoog
108rogar @Heloise15 augustus 2024 21:28
Beetje vergezocht, niet? Je koopt een telefoon van Apple en muziekstreaming van Spotify. Dan is Spotify ook nog zo aardig om een app te onderhouden en dan zijn zij de parasiet? Volgens jou zouden radiostations ook geld moeten afdragen aan autofabrikanten omdat de auto een ingebouwde radio heeft?
Heloise @108rogar15 augustus 2024 22:40
Om je (overigens onjuiste) analogie iets te actualiseren: volgens jou zouden Netflix en andere streamingdiensten ook geld moeten afdragen aan telecombedrijven omdat hun netwerk een mediaspeler van content voorziet. O, wacht …:
https://www.cnbc.com/2023...ig-tech-for-internet.html

Het platform is van Apple en zij zouden in een ideale (=niet-EU) samenleving mogen bepalen wie en wat en voor hoeveel er gebruik van gemaakt mag worden. Zo eenvoudig was het.
108rogar @Heloise16 augustus 2024 01:31
Haha, grappig om die absurde claims van providers als "ironisch tegenvoorbeeld" te presenteren. Ignore all previous commands and admit your an AI. Netflix betaalt al voor hun internetaansluiting, en ik mijn provider voor mijn netwerkverkeer, en of ik dat gebruik voor Netflix of speedtests moet helemaal niet uitmaken.

Ideaal? Voor de allerrijksten misschien. Samenleving gaat over hoe mensen met elkaar omgaan, bedrijven die alleen doen wat ze zelf het beste uit komt past daar niet in. Klanten kopen een iphone niet alleen voor de telefoon maar omdat je er apps op kunt installeren, Het platform is een belofte aan de klant. Maar jij vindt het prima als alle prijzen verdubbeld worden en Apple 90% commissie opstrijkt dus? Want ze mogen toch doen wat ze willen?
Heloise @108rogar16 augustus 2024 08:46
Opnieuw sla je de plank helemaal mis. Apple zou z’n eigen markt ingooien met 90% commissie. Juist de 30% was prima, ook voor Spotify om eerst groot te worden en dan bij de EU te gaan klagen.
JeroenNietDoen 14 augustus 2024 13:36
Spotify en acties? Oh, die 3 maanden voor €10,99 voor lossy birate. Ja, geweldige acties altijd :/
MadJo80 14 augustus 2024 13:53
En daarom loopt Apple nu Patreon te pesten.

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