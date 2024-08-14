Spotify kan promotieprijzen en verwijzingen naar website tonen in iOS-app

Europese Spotify-gebruikers zien in de iOS-app voortaan alle informatie over de prijzen van abonnementen en promotieacties. Apple laat die informatie toe nadat de EU het daartoe heeft verplicht. Het is nog niet mogelijk om abonnementen buiten de App Store af te sluiten.

Spotify schrijft in een update van een oudere blogpost dat alle gebruikers voortaan alle informatie te zien krijgen over abonnementen en acties. Dat betekent dat gebruikers niet alleen de normale prijs van een abonnement kunnen zien, maar ook promotieprijzen, waarbij ze bijvoorbeeld de eerste drie maanden gratis krijgen.

In de app staat voortaan ook een link naar de website van Spotify met de aanmoediging om het abonnement daar af te sluiten. In dat geval betalen gebruikers niet de dertig procent afdracht aan Apple, die veel apps meerekenen in hun abonnementsprijs.

Het nieuwe beleid volgt na een boete van 1,8 miljard euro die de Europese Commissie Apple oplegde omdat het concurrerende muziekdiensten belemmerde. Onderdeel van die uitspraak was ook dat Apple bepaalde aanpassingen moest doen aan de App Store door streamingdiensten te laten verwijzen naar de eigen website.

Spotify zegt dat het nog niet helemaal tevreden is met de uitkomst. Het blijft volgens de dienst onmogelijk om te linken naar een eigen betaalmodule of betaalwebsite.