Spotify brengt Audiobooks uit in Benelux - update

Spotify brengt Audiobooks uit in de Benelux. Premium-klanten en de beheerders van Duo- en Family-abonnementen krijgen twaalf uur per maand luistertijd bij hun abonnement. Alle gebruikers kunnen tevens individuele luisterboeken via Spotify aanschaffen.

Klanten die betalen voor een Spotify-abonnement, afgezien van gebruikers met een Student-abonnement, krijgen standaard 12 uur luistertijd per maand en toegang tot een catalogus van ruim 200.000 boeken, aldus Spotify. Niet-gebruikte standaardluistertijd verloopt maandelijks. De Audiobooks-functie is in de komende 24 uur te vinden op de startpagina van de Spotify-app en andere applicatievormen. Audiobooks kwam eerder uit in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgen gebruikers standaard vijftien uur luistertijd bij de vermelde abonnementen.

In de Benelux kunnen klanten tien euro betalen voor tien uur extra luistertijd. Nadat deze tijd gebruikt is, krijgt de klant de optie om nogmaals tien euro te betalen voor tien uur extra luistertijd. Voor zover bekend is er geen limiet van hoeveel extra luistertijd een klant kan aanschaffen. Extra aangeschafte luistertijd verloopt in tegenstelling tot de standaardluistertijd niet en wordt dus overgeheveld naar een volgende maand.

Update, 18.15 uur: Spotify heeft een aanvulling op een oorspronkelijk persbericht met Tweakers gedeeld, waarin extra informatie staat over de extra aan te schaffen luistertijd. Dit is aan het artikel toegevoegd.