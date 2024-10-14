Spotify brengt Audiobooks uit in Benelux - update

Spotify brengt Audiobooks uit in de Benelux. Premium-klanten en de beheerders van Duo- en Family-abonnementen krijgen twaalf uur per maand luistertijd bij hun abonnement. Alle gebruikers kunnen tevens individuele luisterboeken via Spotify aanschaffen.

Klanten die betalen voor een Spotify-abonnement, afgezien van gebruikers met een Student-abonnement, krijgen standaard 12 uur luistertijd per maand en toegang tot een catalogus van ruim 200.000 boeken, aldus Spotify. Niet-gebruikte standaardluistertijd verloopt maandelijks. De Audiobooks-functie is in de komende 24 uur te vinden op de startpagina van de Spotify-app en andere applicatievormen. Audiobooks kwam eerder uit in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgen gebruikers standaard vijftien uur luistertijd bij de vermelde abonnementen.

In de Benelux kunnen klanten tien euro betalen voor tien uur extra luistertijd. Nadat deze tijd gebruikt is, krijgt de klant de optie om nogmaals tien euro te betalen voor tien uur extra luistertijd. Voor zover bekend is er geen limiet van hoeveel extra luistertijd een klant kan aanschaffen. Extra aangeschafte luistertijd verloopt in tegenstelling tot de standaardluistertijd niet en wordt dus overgeheveld naar een volgende maand.

Update, 18.15 uur: Spotify heeft een aanvulling op een oorspronkelijk persbericht met Tweakers gedeeld, waarin extra informatie staat over de extra aan te schaffen luistertijd. Dit is aan het artikel toegevoegd.

Spotify AudiobooksSpotify AudiobooksSpotify AudiobooksSpotify Audiobooks

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 15:48 79

14-10-2024 • 15:48

79

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Reacties (79)

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Esumontere 14 oktober 2024 15:55
12 uur per maand, met een max van 22 uur per maand als je een tientje extra betaalt? Dus dat is 1 boek per maand als basis, en 2 voor een tientje extra? Schiet niet echt op dan. Bij Storytel heb je voor 13.99 per maand onbeperkte luistertijd. Ik zou 't wel weten, als ik interesse had gehad in luisterboeken.
Justevo @Esumontere15 oktober 2024 09:15
Let wel:

Krijgt iedereen met een Premium Family- of Duo-abonnement luistertijd voor luisterboeken?
Alleen de beheerder van het abonnement krijgt luistertijd per maand om te luisteren naar titels uit onze luisterboekcatalogus voor abonnees. Je kunt luistertijd voor luisterboeken niet delen met andere leden van het abonnement.
DefaultError @Justevo15 oktober 2024 20:59
Spotify mag zich opnieuw uitvinden met audioboeken. Hier luisteren we vooral Engels gesproken ‘books’ en halen meer dan 50 uur p/m. Dit zijn geen grappen meer, een aanvulling is het wel.

Spotify, bieb, &foreign, en met beeld Netflix;-)
Ben wel benieuwd naar Franse en Italiaanse luisterboeken.
Timmy @Esumontere14 oktober 2024 16:03
Of wordt lid van de bibliotheek en dan krijg je eveneens toegang tot duizenden luisterboeken en ebooks. Kost je pakweg 50 euro per jaar.
SwurtleTurtle @Timmy14 oktober 2024 16:18
Bij de bibliotheek Utrecht zelfs maar 42,50 per jaar, 3,50 per maand. Onbeperkte toegang tot e-books, luisterboeken en (digitale) tijdschriften. Daarbovenop nog allemaal andere kortingen en extra's. Al die streamingdiensten zijn vergeleken met dit gewoon geld weg gooien richting Amerika.
Nexiam @SwurtleTurtle14 oktober 2024 21:33
Bij de BIB in Brugge Belgie
tot 22 jaar gratis en boven de 22jaar 6 euro per jaar.Onbeperkte toegang tot e-books, luisterboeken en (digitale) tijdschriften. enz
sfx32 @Nexiam15 oktober 2024 13:16
Goeie tip ,ga binnenkort eens zien.
Woon in het centrum dus ook niet veraf om in te schrijven.
maevian @Nexiam15 oktober 2024 15:29
bij mijn weten is de bib in Belgie gratis voor Belgen, toch in mijn gemeente (en ja ik heb ook toegang tot de ebooks en audiobooks)
Nexiam @maevian16 oktober 2024 18:19
Brugge


Lidmaatschap

Tot 22 jaar: gratis
Vanaf 22 jaar: € 6 / jaar
Pluspas (waarmee je dubbel aantal materialen kan lenen): € 12 / jaar
Jouw e-ID doet dienst als bibliotheekkaart. Heb je geen e-ID, dan krijg je een smartcard.
Als lid van de Openbare Bibliotheek Brugge kan je lenen in de 13 bibliotheken van het Brugse netwerk.

Lidgeld (of andere kosten) kan je online betalen via Mijn Bibliotheek (zie hieronder).
maevian @Nexiam16 oktober 2024 18:44
Ok, in Aalst is het gratis
CH4OS
@SwurtleTurtle14 oktober 2024 16:39
Spotify is een Zweeds bedrijf. ;)
Raizio @CH4OS14 oktober 2024 19:48
Hmm, maar waar komen de meeste investeerders vandaan?
YopY @Raizio14 oktober 2024 23:07
De eerste investeerder die ik kon vinden - naast de founders - was een Amerikaanse investeerder, waarbij Sean Parker (van ironisch genoeg Napster faam) Spotify geholpen heeft met o.a. het binnenhalen van de platenlabels.
HelloJed @Timmy14 oktober 2024 18:20
Mijn bib heeft enkel luisterboeken in het Nederlands 8)7
Timmy @HelloJed14 oktober 2024 19:57
Via de app 'online bibliotheek' (dat is de app die je gebruikt als je een lidmaatschap bij de lokale bieb hebt) zie ik 952 luisterboeken in het Engels.
icecreamfarmer @Timmy14 oktober 2024 21:47
Werkt dat ook met sonos?
ecb1 @Timmy15 oktober 2024 00:42
Ik zie alleen Nederlandse luisterboeken in die zojuist gedownloade app. Waar precies in de app vind ik de Engelstalige exemplaren?

* Laat maar, al gevonden inmiddels.

[Reactie gewijzigd door ecb1 op 15 oktober 2024 00:44]

HelloJed @Timmy16 oktober 2024 08:43
Oops, had er natuurlijk moeten bij vermelden dat ik in België woon ;-)
ManiacsHouse @Timmy14 oktober 2024 17:49
Inderdaad. Dat dus. En ook nog de gewone boeken die je kunt lezen/lenen. Of er gewoon even snuffelen of koffie drinken (okay die koffie zit dan niet bij je abo in :D )
P_Tingen @Timmy15 oktober 2024 08:11
Nadeel daarvan (tenminste, de laatste keer dat ik keek) is dat je te maken hebt met DRM voor ebooks, oftewel een drama om zo'n boek op je ereader te lezen en voor luisterboeken dat je ze alleen in de app van de bibliotheek zelf kan beluisteren met alle beperkingen van dien. Ik luister zelf boeken vaak iets sneller omdat de meeste tergend traag worden ingesproken. Het kan zijn dat al deze zaken inmiddels zijn opgelost, mijn beeld is al van een paar jaar geleden...
Timmy @P_Tingen15 oktober 2024 09:42
De leessnelheid is inderdaad erg verschillend, maar gelukkig heb je al enige tijd een optie om de snelheid aan te passen.
Skix_Aces @Esumontere14 oktober 2024 16:09
Ik heb even bij mijn spotify account gekeken, en je kan zoveel uren toevoegen als je wil. Dit gaat echter wel in "bundels" van 10 uur voor 10 euro. Er staat bij dat zo'n bundel 12 maanden geldig is, en dat eerst de 12 "standaard uren" per maand worden afgeschreven voordat er aan de extra bundels gekomen wordt.

Vind het persoonlijk best prijzig voor wat je krijgt. Kun je inderdaad beter naar een andere aanbieder kijken.
Finraziel
@Esumontere14 oktober 2024 17:05
Misschien moet het compenseren voor het feit dat je de eerste 12 uur 'gratis' bij je abonnement hebt... Nee niet echt gratis natuurlijk maar voor veel gebruikers zullen ze het abonnement al gehad hebben dus krijgt Spotify er niet direct extra inkomsten door (al zal de prijs wel verder omhoog gaan als het een succes is).

Maar ja ik vind de prijs ook vrij absurd. Zelf gebruik ik Audible. Ik weet niet wat de prijs normaal is maar ik betaal zelf een klein tientje per maand (eigenlijk 8 pond geloof ik) maar mijn account is blijkbaar ergens oorspronkelijk Engels waardoor ik naar audible.co.uk geleid wordt. Daarvoor krijg ik maandelijks een credit die ik voor een willekeurig boek in mag wisselen. Zijn mijn credits op dan is er zelfs in mijn ervaring bijna altijd wel een actie om extra te kopen met nog meer korting en er zijn ook vaak sales waarbij de audioboeken zelf veel goedkoper zijn (of twee voor 1 credit). En dan zijn mijn boeken vaak ook nog langer dan de 12 uur die Spotify je standaard geeft... Momenteel begonnen aan Brandon Sanderson boeken en de twee die ik nu heb zijn zelfs 25 en 30 uur...

Nee dit is leuk voor wie eens aan een audioboek wil snuffelen maar de serieuze luisteraar zal snel vertrekken met deze prijzen.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 14 oktober 2024 17:06]

WillySis
@Esumontere14 oktober 2024 17:41
Dit is inderdaad een dure grap. Luisterboeken zijn meestal tussen de 8 en de 14 uur.
Je kan beter een abonnement nemen op de Nederlandse bibliotheek, dan kan je voor € 42,- een heel jaar lezen en luisteren.
Wie een beperking heeft die het lezen lastig maakt kan naar Passend lezen. Die heeft zo goed als alle titels (incl. kranten en tijdschriften) die in het Nederlands uitkomen. Tot 18 jaar gratis, daarna € 38,- per jaar.
pepijnm @WillySis14 oktober 2024 23:53
P.S. België heeft voor mensen met een lees beperking Luisterpuntbibliotheek.
Net zoals bij Passend lezen in NL.
Het is gratis.
Randfiguur @pepijnm15 oktober 2024 10:43
Luisterpuntbibliotheek
Heerlijk beknopte naam voor de doelgroep ;)

Fantastisch initiatief verder natuurlijk.
Repelsteelke @Esumontere15 oktober 2024 08:02
Storytell heeft nu een 50% korting actie voor 4,99 30 uur per maand de rest van je ‘leven’ dat is een uur per dag. Prima te doen
84hannes @Esumontere21 oktober 2024 09:03
Schiet niet echt op dan. Bij Storytel heb je voor 13.99 per maand onbeperkte luistertijd. Ik zou 't wel weten, als ik interesse had gehad in luisterboeken.
Ik heb interesse in luisterboeken, wel 3 uur per week. Dat is ruim 12 uur per maand. Ik zie dus niet helemaal in waarom ik meer zou betalen om meer minuten te kunnen luisteren dan waar ik behoefte aan heb.
ApexAlpha 14 oktober 2024 16:02
ehh, huh?

Ik weet vrij zeker dat mijn vriendin al heel lang luisterboeken van o.a. LotR luistert via Spotify?
-Vasa- @ApexAlpha14 oktober 2024 16:05
Deze zijn dan waarschijnlijk gekocht op een manier dat je een link kreeg van de verkoper om te redeemen via de spotify website. Dat of iemand heeft die als muziekalbums/playlists geupload.
Svennie @ApexAlpha14 oktober 2024 16:18
ik heb ook al meerdere luisterboeken via Spotify geluisterd, is al weer enige jaren geleden
StGermain @ApexAlpha14 oktober 2024 16:53
Klopt, mijn vrouw is schrijfster en sommige van haar boeken zijn al jaren te beluisteren op spotify. Niet dat ze ooit iets van royalties gezien heeft van spotify…
Coffee @StGermain15 oktober 2024 06:47
Royalties worden door Spotify betaald aan de uitgever. Dus wellicht moet je die aankijken ipv Spotify?

Ik weet dat je vroeger eigen muziek kon uploaden naar spotify, maar alleen via een uitgever. Die kon je vervolgens betalen of niet betalen. Als je niet betaald hielden ze de royalties voor zichzelf. Als je wel betaald kreeg je een deel van de royalties.
Asitis @ApexAlpha14 oktober 2024 17:03
Ik weet dat LOTR audiobooks op Spotify waren toegevoegd als podcast. Was zeker niet de bedoeling want halverwege boek 2 was alles opeens verdwenen :D
WillySis
@ApexAlpha15 oktober 2024 00:16
Kan kloppen.
Er staan al jaren diverse luisterboeken op Spotify. De keuze is wel erg beperkt, maar met een beetje mazzel zit er wel wat leuks tussen. Ik gebruik het vaak tijdens lange vliegreizen. Ik moet er wel een paar vooraf downloaden.
Asitis 14 oktober 2024 15:53
Ben net aan Audible begonnen omdat Spotify dit hier niet bood. Helemaal nieuw in audioboek wereld, maar op Audible werkt het met 'credits', wat me ook een vaag begrip is wat 1 credit dan precies inhoudt. Deze 'uren' zijn wel duidelijker, maar 22 uur per maand lijkt me best weinig als ik kijk naar hoeveel uur ik al in Audible steek in 1 maand.

Waarom is dit dan zo beperkt, waar de muziek onbeperkt gestreamed kan worden?
RvdDungen @Asitis14 oktober 2024 16:02
1 credit is 1 boek die je permanent aan je library kan toevoegen. Ongeacht hoe duur het boek normaal is.

Het vervelende van Audible is dat er zo vaak aanbiedingen zijn dat het zonder credits kopen van een boek vaak zelfs goedkoper is dan met een credit.

De kwaliteit van Audible is wel super goed. Ii ben er heel blij mee.
Wraldpyk @RvdDungen14 oktober 2024 21:16
Ik heb Audible meestal kort, nu heb ik weer een aanbieding om 't voor 6.99 pond per maand te gebruiken, en je kunt voor 18 pond 3 credits bijkopen. Dus ik koop in een paar maand tijd een stuk of wat extra bundels en dan kan ik weer een jaartje er tegenaan. Jaartje later (of langer) kun je die introductieprijs weer gebruiken
Wailing_Banshee @RvdDungen15 oktober 2024 07:21
Als een boek onder de 15 euro is (beetje afhankelijk van de dollar koers :p) kan het goedkoper zijn om hem los te kopen. Maar ik heb ook wel eens een boek van 70 dollar gekocht voor 1 credit...

En je hebt ook wel eens aanbieding van 2 boeken voor 1 credit.
SwurtleTurtle @Asitis14 oktober 2024 16:21
Check je lokale bibliotheek eerst of zij hier geen dienst voor hebben. Daar kun je voor minder dan 5 euro per maand in de meeste gevallen vaak luisterboeken lenen zonder al die limitaties. En dit kan gewoon allemaal vanuit je bureaustoel en te luisteren op elk medium.
YopY @Asitis14 oktober 2024 23:10
Waarom is dit dan zo beperkt, waar de muziek onbeperkt gestreamed kan worden?
Omdat het deel is van het grotere Spotify aanbod; Audible kost bijna €10 per maand, Spotify begint een euro duurder met €11 maar daar krijg je onbeperkt muziek en podcasts bij. Audioboeken zijn niet goedkoop.
Asitis @YopY15 oktober 2024 10:19
Albums produceren ook niet. Bovendien als ik nu in Spotify kijk betaal ik 36,90 voor een audiobook. Dat kan een redelijke prijs zijn (al vind ik het voor een licentie op een digitaal bestand erg duur), maar dat verklaart nog niet waarom we wel 1001 albums voor een tientje kunnen krijgen, maar 1 boek 4x dat maandbedrag moet kosten.
Het verschil in prijs is gewoon opvallend, ik zou eerder graag zien dat Spotify ook artiesten zoveel betaald.
Andre_J 14 oktober 2024 15:56
Een beetje lang boek kan je dus niet eens uit"horen". Jammer
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@Andre_J14 oktober 2024 16:28
Zo lang je niet bijbetaald niet inderdaad. Nadeel is dat je moet gaan wachten tot je weer "tegoed" hebt en je daardoor helemaal uit het verhaal raakt. De tijd zal ook niet netjes "op" zijn wanneer een hoofdstuk eindigt oid maar dit kan ook gewoon midden in een zin gebeuren.
Loft @Andre_J14 oktober 2024 18:39
Jawel. 12 uur per maand. Dus over verschillende maanden kan dat.

Nog steeds veeeeel te duur. Maar dat zijn de meeste streamingsdiensten
Wessel2000 14 oktober 2024 16:14
En als je op 2x snelheid luistert? :+
crazyboy01 @Wessel200014 oktober 2024 21:30
Haha, bij Storytel wel geprobeerd (die hebben ook abonnementen met limieten van 10 en 30 uur). Die lijken niet de tijd dat je in de speler zit te meten, maar echt de afgespeelde secondes/minuten van de media. Dan maakt het dus niet uit op welke snelheid je dat doet, het telt net zo hard. Stiekem best benieuwd hoe Spotify dit aanpakt.
Oon 14 oktober 2024 16:21
12 uur per maand, en dan verloopt het ook nog maandelijks?
Ik heb een rit naar kantoor van 2-4 uur (verschilt heel erg), als ik dus 2x in een maand naar kantoor moet en pech heb met files dan zou ik al door m'n luistertijd heen zitten 8)7

Ik heb nu gewoon een Audible abonnementje en juist omdat ik ieder maand een tientje aftik en gewoon een credit krijg loop ik eigenlijk altijd voor op hoeveel ik er gebruik van maak. Gemiddeld zit ik op zo'n 50 uur per maand aan luistertijd, de meeste boeken die ik luister zijn rond de 100 uur. Dan zou je met Spotify 9 maanden moeten doen over hetzelfde boek?
crazyboy01 @Oon14 oktober 2024 21:27
Jij zou dan dus theoretisch de persoon zijn waar ze flink op binnenlopen, als je overstag gaat. Denk dat ze op types zoals jij hopen, en nemen de types die wel genoeg hebben aan die 12 uur dan maar voor lief. Maar de bizarre prijzen maken het wel echt onaantrekkelijk, een apart abonnement met een iets hogere prijs had ik gepaster gevonden.
UraniumBullet 14 oktober 2024 17:01
Het is altijd wel mooi iets extra's bij je abonnement krijgen.
AibohphobiA BoB @UraniumBullet14 oktober 2024 17:52
Als je naar een boek luistert dan luister je geen muziek en dus hoeven ze daar niets voor af te dragen.
Het is dus niets 'extras' maar alleen iets anders.
YopY @AibohphobiA BoB14 oktober 2024 23:12
Ik heb een vermoeden dat de audioboeken een stuk duurder voor ze zijn dan streams; veel audioboeken zijn 15 euro of zelfs meer, dat kost een maand Spotify ook al. Per stream van een nummer betalen ze de artiest / platenlabels een fractie van een cent.

Ok toegegeven, een muziekalbum kost je ook al snel zoveel.
AibohphobiA BoB @YopY15 oktober 2024 10:08
Luisterboeken zijn vaak duurder, maar duren ook veel langer.
Als je de prijs per minuut zou nemen (waar Spotify voor moet betalen), dat je dat veel goedkoper uit bent.
Dus het is niet alleen een sigaar uit eigen doos, maar je betaalt ook nog eens meer voor die sigaar dan redelijk is. Gelukkig kun je dat nóg meer betalen als de tijd op is.

Spotify maakt nauwelijks winst en misschien hebben ze hiermee de melkkoe gevonden. Ik hoop dat veel mensen dit gaan doen, dan kan ik tegen een redelijk tarief muziek blijven luisteren.
Dennism 14 oktober 2024 15:56
12 uur is inderdaad niet veel vermoed ik, de meeste audioboeken die ik 'lees' zitten daar al ver boven. Kan je een half boek per maand luisteren ofzo :+
Ablaze @Dennism14 oktober 2024 19:44
Zes boeken per jaar zonder extra kosten als je al Spotify hebt klinkt toch best aardig.
Alleen 10 euro betalen voor 10 uur leestijd lijkt mij veel te duur.
-Vasa- 14 oktober 2024 16:03
Op zich werkt een audioboek aanschaffen via Spotify redelijk goed, als dit bijvoorbeeld gebeurd via een kickstarter project.
Bijvoorbeeld het Year of Sanderson waar auteur Brandon Sandersoon specifiek de audiobooks wou aanbieden via een niet-audible dienst om meer druk te zetten tegen het feitelijke monopolie dat Amazon heeft via Audible. Het grootste platform dat daarvoor gebruikt was, was Spotify.
Alles werkte daar echt wel prima voor mij.

Maar de abbonnementen voor audiobooks via Spotify zijn lachwekkend beperkend en gewoonweg niet logisch. Bijvoobeeld The Way of Kings van Brandon Sanderson is een audiobook van 45 uur. En hoe gaan ze tellen wanneer je luistert tegen 1.25 snelheid, of wanneer je even terugspoelt omdat je aan het parkeren was terwijl je aan het luisteren was?
De gratis luistertijd voor Premium subscribers zou op dat vlak een handigheid geweest om meer dan een sample te beluisteren van een boek om dit dan uiteindelijk toch aan te schaffen. Maar op deze manier schieten ze zich in de voet op een manier die doet vermoeden dat de persoon die dit bedacht of er door heeft geduwd nog nooit naar audiobooks heeft geluisteren en ook niet naar de mening wou luisteren van mensen die dit wel doen.
japie06 14 oktober 2024 16:03
de beheerders van Duo- en Family-abonnementen krijgen twaalf uur per maand luistertijd bij hun abonnement
Dus de andere leden van het abonnement niet? Vreemde zet.
Deezers @japie0614 oktober 2024 18:31
Inderdaad slotje. En voor iedereen: dit gaat om Nederlandstalige boeken, die zijn nieuw. Engelse zijn wel al langer beschikbaar en tellen waarschijnlijk niet mee voor de 12 uur..
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@Deezers14 oktober 2024 19:10
Het lijkt te gelden voor de hele boeken feature, ook voor de anders talige boeken. Logisch ook want anders is het kies je bv de Engelse of Duitse versie als je een boek wilt luisteren of na de 12 uur gratis wilt doorluisteren en dan verdient Spotify niets.

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