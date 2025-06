Toezichthouder: Europese Commissie schendt privacywet met gebruik Microsoft 365

De Europese Commissie heeft de privacyregels geschonden door Microsoft 365 te gebruiken. Dat zegt de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS. De Commissie wordt opgedragen om per 9 december te stoppen met het delen van data met de techgigant.

Volgens de European Data Protection Supervisor, oftewel EDPS, heeft de Europese Commissie onvoldoende maatregelen genomen om persoonlijke data die naar landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte wordt gestuurd te beschermen. De EDPS stelt dat uit het contract met Microsoft niet duidelijk blijkt welke soorten persoonlijke gegevens het Microsoft 365-officepakket verzamelt en voor welke doeleinden. Microsoft 365 bestaat onder meer uit software als Word, Outlook, Teams, Exchange en SharePoint.

De EDPS heeft de Commissie opgedragen om te stoppen met alle gegevensoverdracht door het gebruik van Microsoft 365-software naar de Amerikaanse techgigant en dochterondernemingen in landen die geen privacyovereenkomst hebben met de EU. De deadline hiervoor ligt op 9 december. Het besluit van de EDPS volgt na een drie jaar durend onderzoek. De aanleiding voor het onderzoek komt voort uit zorgen over de overdracht van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten, na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over massasurveillance door de VS.