Europese Commissie wil investeringen van Microsoft in OpenAI nader bekijken

De Europese Commissie gaat onderzoeken of Microsoft antitrustwetten heeft overtreden met zijn investeringen in OpenAI. De Commissie verzamelt daarvoor eerst advies en input van betrokkenen en kijkt daarbij ook naar andere AI-investeringen.

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager gaat de Commissie kijken of Microsoft investering in OpenAI 'kunnen worden getoetst aan Europese overnamereguleringen'. Vestager noemt geen concrete aanleiding voor het onderzoek, maar zegt dat 'effectieve handhaving van Europese marktwetgeving essentieel is' om concurrentie binnen de Europese Unie te behouden. Ze verwijst daarbij naar de investeringen in kunstmatige intelligentie en generatieve AI in de Unie, die in 2023 op zo'n 7,2 miljard euro uitkwamen.

De Europese Commissie gaat kijken naar 'sommige van de overeenkomsten die tussen grote digitale marktpartijen en generatieve-AI-ontwikkelaars en -aanbieders' zijn gesloten. "De Europese Commissie onderzoekt de impact van die samenwerkingen op de marktdynamiek", schrijft Vestager.

De Europese Commissie vraagt 'alle betrokkenen' om feedback rondom virtuele werelden en generatieve AI en hoe zij de rol van marktwerking zien in die domeinen. De EC heeft daarvoor specifiek vragen gesteld aan 'verschillende grote digitale spelers', die het verder niet bij naam noemt.

Op basis van die input wil de Commissie in het tweede kwartaal van het jaar verdere gesprekken voeren. Daarna kan eventueel een officieel antitrustonderzoek worden gestart.