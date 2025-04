HYTE komt met Keeb TKL-toetsenbord met doorzichtige behuizing en rgb-leds

HYTE brengt zijn eerste mechanische toetsenbord uit, de Keeb TKL. Deze beschikt over een doorzichtige behuizing van plastic met daaronder rgb-leds, die door de behuizing heen schijnen. Het toetsenbord kost 229 euro. HYTE noemt een leverdatum van 31 januari op zijn website.

De HYTE Keeb TKL heeft, zoals de naam doet vermoeden, een tenkeylessontwerp. De doorzichtige behuizing bestaat uit twee onderdelen, met daartussen een pcb-plaat met bodem van aluminium. Het apparaat beschikt over een gasket mount om het pcb op zijn plek te houden. Het toetsenbord bevat daarnaast 155 rgb-'pixels', die de doorzichtige behuizing van een gekleurde gloed voorzien.

HYTE voorziet de Keeb TKL van eigen lineaire Fluffy Lavender-switches, die via hotswapsockets door de gebruikers verwisseld kunnen worden. De switches zijn volgens de fabrikant vooraf voorzien van Krytox 205g0-lube, hebben een actuation force van 40 gram met een totale keytravel van 3,5mm. Het toetsenbord is daarnaast voorzien van vijf mediatoetsen, die zijn voorzien van HYTE Flappy Paddle-lowprofileswitches. De fabrikant voorziet de Keeb TKL ook van twee magnetische 'rollers', die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om het volume of de schermhelderheid van een aangesloten pc te veranderen.

De Keeb TKL krijgt een adviesprijs van 229 euro. HYTE noemt geen concrete releasedatum in zijn persbericht. Op de website van de fabrikant wordt echter vermeld dat deze vanaf 31 januari leverbaar is. Het toetsenbord werd vorig jaar al aangekondigd, maar dat betrof nog een prototype zonder concrete releasedatum.