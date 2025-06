Hyte brengt Y70-kast zonder Touch-display uit voor 230 euro

Hyte heeft een nieuwe versie van de Y70-kast uitgebracht. Dat is een versie van de eerdere Y70 Touch, maar dan zonder aanraakscherm. Daarmee is de Y70 vooral een grotere versie van de eerdere Y60 die Hyte eerder uitbracht, maar met 229,99 euro een stuk goedkoper dan de Touch.

De Hyte Y70 is een aangepaste versie van de Hyte Y70 Touch, die vorig jaar uitkwam en waar Tweakers een review over schreef. De Y70 Touch was vooral uniek vanwege het aanraakscherm op het schuine deel van de behuizing, waarop bijvoorbeeld statusupdates of andere informatie kon worden getoond. De Y70 was een upgrade van de Y60 en bleek volgens Hyte erg populair, maar gebruikers hadden volgens het bedrijf behoefte aan een versie zonder het display. De Y70 is daarom ook een upgrade voor de Y60, maar de behuizing is vooral goedkoper. Waar de Y70 Touch nog 399 euro kost, moet de 'normale' Y70 slechts 229,99 euro kosten.

De Y70 is nog steeds een dualchamber-ATX-midtowerkast met een afmeting van 470x320x470mm aan de buitenkant. De behuizing heeft vier PCI-uitbreidingsslots en Hyte levert daar een voorgeïnstalleerde riser in mee. Gebruikers kunnen drie 120mm-fans of twee 140mm-fans in de onderkant van de kast inbouwen, net als maximaal een 360mm-fan aan de zijkant en een 180mm-fan aan de bovenkant.

Ondanks het ontbreken van het touchdisplay heeft de Y70 nog wel een schuine hoek met glazen zij- en voorpanelen. De USB-poorten zitten ook onderop dat schuine gedeelte. Hyte verkoopt de kast per direct voor 229,99 euro.