HYTE's 360mm-aio-waterkoeler kost 376 euro en HYTE kondigt Nexus 2.0 aan

HYTE heeft de prijs bekendgemaakt van de Thicc Q80 Trio. Deze krijgt een adviesprijs van 376,09 euro en wordt naar verwachting in maart geleverd. HYTE kondigde de 360mm-aio-waterkoeler met 5"-scherm in mei vorig jaar aan. Het bedrijf updatet daarnaast de Nexus-software.

HYTE Thicc Q80 Trio

De Thicc Q80 Trio is gebaseerd op de bestaande Thicc Q60-koeler, maar heeft een grotere 360mm-radiator met een dikte van 52mm. De Q80 Trio krijgt Thicc FP12 Trio-fans, die in een enkel frame geïntegreerd zijn. De aio-waterkoeler heeft een 5"-ips-scherm dat systeeminformatie of eigen videobeelden kan weergeven.

HYTE kondigde de koeler in mei vorig jaar aan en zei destijds de koeler in augustus op de markt te verwachten. Het is niet duidelijk waarom het product is vertraagd. De aio krijgt een adviesprijs van 319,99 dollar; omgerekend met btw is dat 376,09 euro. De koeler komt in het wit en in het zwart.

Het bedrijf maakt verder bekend de Nexus-software te updaten die gebruikt wordt om schermen en verlichting van HYTE-producten aan te sturen. Deze Nexus 2.0 krijgt ondersteuning voor OpenRGB's sdk en Universal Fan Control, waardoor de software, fans en rgb-verlichting van HYTE beter kunnen samenwerken met andere apparaten. De software moet verder de verlichting beter kunnen aanpassen op basis van muziek die wordt afgespeeld en er komt een nieuw 'en intuïtiever' ontwerp. Nexus 2.0 moet dit kwartaal verschijnen.

Tot slot maakt HYTE de prijs en beschikbaarheid bekend van andere, eerder aangekondigde producten. Zo moeten de Noodle-rgb-strips die gebruikt kunnen worden in HYTE-behuizingen in februari verschijnen, met prijzen van 30 tot 35 dollar. De Powered USB Hub moet ook in februari verschijnen en kost 28 dollar. Die hub kan van één USB 2.0-header vier USB 2.0-outputs maken, voor gebruik in behuizingen.