HYTE's 360mm-aio-waterkoeler kost 376 euro en HYTE kondigt Nexus 2.0 aan

HYTE heeft de prijs bekendgemaakt van de Thicc Q80 Trio. Deze krijgt een adviesprijs van 376,09 euro en wordt naar verwachting in maart geleverd. HYTE kondigde de 360mm-aio-waterkoeler met 5"-scherm in mei vorig jaar aan. Het bedrijf updatet daarnaast de Nexus-software.

HYTE Thicc Q80 Trio
HYTE Thicc Q80 Trio

De Thicc Q80 Trio is gebaseerd op de bestaande Thicc Q60-koeler, maar heeft een grotere 360mm-radiator met een dikte van 52mm. De Q80 Trio krijgt Thicc FP12 Trio-fans, die in een enkel frame geïntegreerd zijn. De aio-waterkoeler heeft een 5"-ips-scherm dat systeeminformatie of eigen videobeelden kan weergeven.

HYTE kondigde de koeler in mei vorig jaar aan en zei destijds de koeler in augustus op de markt te verwachten. Het is niet duidelijk waarom het product is vertraagd. De aio krijgt een adviesprijs van 319,99 dollar; omgerekend met btw is dat 376,09 euro. De koeler komt in het wit en in het zwart.

Het bedrijf maakt verder bekend de Nexus-software te updaten die gebruikt wordt om schermen en verlichting van HYTE-producten aan te sturen. Deze Nexus 2.0 krijgt ondersteuning voor OpenRGB's sdk en Universal Fan Control, waardoor de software, fans en rgb-verlichting van HYTE beter kunnen samenwerken met andere apparaten. De software moet verder de verlichting beter kunnen aanpassen op basis van muziek die wordt afgespeeld en er komt een nieuw 'en intuïtiever' ontwerp. Nexus 2.0 moet dit kwartaal verschijnen.

HYTE Nexus 2.0

Tot slot maakt HYTE de prijs en beschikbaarheid bekend van andere, eerder aangekondigde producten. Zo moeten de Noodle-rgb-strips die gebruikt kunnen worden in HYTE-behuizingen in februari verschijnen, met prijzen van 30 tot 35 dollar. De Powered USB Hub moet ook in februari verschijnen en kost 28 dollar. Die hub kan van één USB 2.0-header vier USB 2.0-outputs maken, voor gebruik in behuizingen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 14:30 13

08-01-2025 • 14:30

13

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HYTE Thicc Q80 Trio

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Reacties (13)

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lameeuw 8 januari 2025 15:11
Ziet er prima uit maar om nou bijna een euro per millimeter te vragen.... wist niet dat koelers zo duur zijn om te produceren.
DLSS @lameeuw8 januari 2025 17:27
Het zijn vermoedelijk ook niet de productiekosten die de prijs zo hoog drijven. Dit lijkt bovendien een product met een gelimiteerde potentiële afname, dus de vaste kosten moeten over weinig units terugverdiend worden.
Deadsy 8 januari 2025 15:55
Is het bij dit soort systemen nog steeds zo dat je het hele ding kunt weg gooien wanneer iets kapot gaat buiten de garantie termijn?
Orky Rulez @Deadsy8 januari 2025 20:08
Je kan ook aparte stukken kopen maar dan betaal je wel 3x zoveel
Deadsy @Orky Rulez9 januari 2025 12:06
Ben hier denk ik te oud voor een het worden met deze prijzen.

Het is echt puur voor de looks en daar betaal je flink voor.
Heb zelf ook waterkoeling, maar heb denk ik de mazzel dat veel er van gekocht is voordat de prijzen gek gingen doen zoals een twintig jaar oude radiator.
j1234 8 januari 2025 19:48
De juiste redacteur bij dit artikel
sn3lders 8 januari 2025 23:58
Voor die prijs koop je 5x Artic Freezer III 360mm en die koelt verdomde goed en zelfs je vram!
brutus0 8 januari 2025 14:37
Ziet er clean uit. maar ik vindt hem wel prijzig €
obeisance @brutus08 januari 2025 14:41
Same, heel prijzig zelfs. Zal wel puur in de design en scherm zitten, aangezien het niet eens in de buurt zit qua kosten een goede performance aio cooler te produceren en verkopen voor die prijs.
brutus0 @obeisance8 januari 2025 14:46
meeste mensen vinden €400 al veel voor een gpu maar voor een cooler....
Zelf ben ik fan van de noctua coolers die zijn ook wat duurder maar kunnen met de juiste hardware op iedere socket en ze doen het bijna beter dan de meeste aio coolers.
Jacco011 @brutus08 januari 2025 15:35
Bij Noctua weet je tenminste van tevoren eigenlijk al dat de technologieën en performance top zijn en dat veel geld naar de ontwikkeling gaat. Daar hangt dan ook een prijskaartje aan wat tenminste (deels) verdedigbaar is.

Wat tenminste voor mij persoonlijk niet verdedigbaar is, zijn zulke AIO voor €400 die een leuk design hebben, maar qua performance niet aan de <€85 Arctic Liquid Freezer III komen en vaak ook niet stiller zijn, terwijl de Arctic fans echt niet van top kwaliteit zijn. Als je de Arctic Liquid Freezer fans vervangt met die van Noctua, dan zit je nog altijd benden de €200 en dan heb je naast performance een nog wat stillere koeling.
Daarnaast zijn AIO ook aardig onderhevig aan "inflatie". Vroeger was de gemiddelde prijs veel lager, maar dan had je nog geen RGB en displays. Nu komen ze met fancy toevoegingen en slaan er €200 bovenop. Mensen kopen het toch wel naast hun €600 CPU, €3-400 mainboard en €1200-2400 GPU.

In 2014 had je voor €1300 een i7-4790K (320), Asus Hero Z97 (170), EVGA 780Ti (690) en PSU voor. Nu kost een RTX 5080 al dat bedrag.
Gigazone 8 januari 2025 17:07
Op Computex hebben ze ook een versie zonder het scherm laten zien, de P80 Trio, die zal wel gunstiger geprijsd zijn.
Xfade @Gigazone8 januari 2025 18:51
wel apart dat nergens op het net "p80 trio" te vinden is.

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