HYTE introduceert 360mm-aio-waterkoeler met 5"-scherm op cpu-koelblok

HYTE introduceert zijn Thicc Q80 Trio-waterkoeler. Deze beschikt is gebaseerd op de bestaande Thicc Q60-koeler, maar heeft een grotere 360mm-radiator. De koeler beschikt wederom over een scherm boven op het cpu-koelblok. Er komt ook een goedkopere 240mm-waterkoeler aan.

HYTE voorziet de Thicc Q80 Trio van een radiator met een dikte van 52mm, zo bevestigt de fabrikant in een persbericht. De koeler beschikt daarnaast over nieuwe meegeleverde Thicc FP12 Trio-fans. In plaats van dat het drie losse 120mm-fans betreffen, zitten de fans in de FP12 Trio geïntegreerd in een enkel frame. HYTE claimt verder dat de gebruikte coldplate een hogere vinbedekking heeft. Dat zou de cpu-temperaturen 'tot 2 graden Celsius meer' verlagen, hoewel de fabrikant dat niet onderbouwt met een concrete testmethode.

De Thicc Q60 Trio beschikt daarnaast over een 5"-ips-scherm, net als de voorgaande Thicc Q60. Dit scherm integreert met de Nexus-software van HYTE en kan onder meer gebruikt worden om systeeminformatie of eigen videobeelden weer te geven. Aan de achterkant van het scherm zitten rgb-leds, die ook aangestuurd kunnen worden via de HYTE Nexus-software.

Verder toont HYTE een nieuwe 240mm-waterkoeler. Deze Thicc P60 Duo krijgt géén ips-scherm en wordt daarom goedkoper dan de Q60. Deze koeler krijgt twee meegeleverde 120mm-fans, die wederom geïntegreerd zitten in een enkele frame. Het koelblok is voorzien van enkele rgb-leds. De genoemde fanframes komen ook los beschikbaar, zowel in 240mm- en 360mm-varianten in het zwart en wit.

HYTE verwacht de Thicc Q80 Trio in augustus op de markt te brengen, gevolgd door de Thicc P60 Duo in september. De FP120 Duo- en Trio-fans verschijnen ook in augustus. De fabrikant deelt vooralsnog geen concrete adviesprijzen.

Van links naar rechts: de Thicc Q80 Trio, P60 Duo en FP12 Duo- en Trio-fans. Bron: HYTE