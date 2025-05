HYTE introduceert Y40-ATX-behuizing met glazen panelen aan voor- en zijkant

HYTE heeft de Y40-behuizing gepresenteerd, een ATX-behuizing met zijpanelen van gehard glas aan de voor- en linkerzijkant. De kast is een kleinere versie van de Y60, die EATX-moederborden ondersteunde en een derde zijpaneel in een van de hoeken had.

Het glazen linkerzijpaneel is bij de Y40 zonder gereedschap te verwijderen met een tab, waar daar bij de Y60 nog gereedschap voor nodig was. Het glazen paneel aan de voorkant is niet zo eenvoudig te verwijderen. Net als de Y60 komt de Y40 met een PCIe 4.0-riser-kabel, waardoor de kast verticaal een gpu kan herbergen die maximaal 422x94mm groot is en vier slots in beslag neemt. Bij de Y60 mocht de gpu maximaal 350mm lang zijn.

De fabrikant zegt dat de gpu bij de Y40 beter gekoeld wordt dan bij zijn grotere broer, omdat er bij de kleinere kast meer ruimte zit tussen het glazen zijpaneel en de fans van de gpu. De Y40 komt met twee 120mm-fans en kan met maximaal vijf 120mm- en twee 140mm-ventilatoren worden uitgerust. Een van de twee geïnstalleerde fans zit achterin en is een exhaustfan, de tweede zit onder de psu-shroud en levert koele lucht voor de gpu.

Aan de rechterzijkant is plek voor een 280mm-aio-koeler en bovenin past een 360mm-aio-koeler. De cpu-koeler mag maximaal 183mm-hoog zijn en de voeding mag niet langer zijn dan 224mm. In de kast is verder plek voor een 3,5"-drive of twee 2,5"-drives. De voorkant bevat twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een 3,5mm-poort.

De Y40-behuizing komt in het zwart, wit of rood, waarbij de binnenkant altijd zwart is. De kast krijgt in de VS een adviesprijs van 150 dollar, omgerekend met btw is dat zo'n 171 euro. De Y60 is in Nederland te koop; HYTE zegt niet of de Y40 ook hier te koop zal zijn.