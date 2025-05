InWin brengt ATX- en mini-ITX-behuizingen met bestickering voor kinderen uit

Componentenfabrikant InWin brengt een lijn modulaire pc-kasten uit waarmee kinderen kunnen leren een computer te bouwen. De Case Monsters-kasten zijn geschikt voor ATX- of mini-ITX-systemen en kunnen worden gepersonaliseerd via een bijbehorende website.

De Taiwanese fabrikant noemt de lijn iBuildiShare en brengt daar twee computerkasten voor uit. Dat zijn de Case Monster A Lab en Case Monster E Animal. Dat staat voor de personalisatiemogelijkheden; de kasten hebben aan de voorkant een grote sticker die jonge bouwers via een website kunnen personaliseren met verschillende personages in de vorm van dieren of robots. De fabrikant onthult de kasten op de CES-beurs in Las Vegas. De kasten zijn volgens het bedrijf bedoeld om kinderen computers te leren bouwen en zijn daarom zo opgebouwd dat ze makkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten zijn.

Beide kasten zijn voor een ander type pc. De Case Monster A Lab-serie is een midtower-ATX-kast waarin een 12x13"-E-ATX-moederbord, een heatsink van 170mm en een ATX-voeding van maximaal 180mm passen. Er passen vier opslagschijven in de toren. InWin zet vier Sirius Loop ASL120-ventilators in de kast. Die heeft een frontpaneel met een USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poort, twee USB-A-poorten en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

De Case Monster E-serie is voor kleinere pc's. Dat is een mini-ITX-chassis waar maximaal een 330mm-gpu en een 160mm-ATX-voeding in passen. De kast heeft plaats voor twee opslagschijven en heeft net als de B-serie Sirius Loop-ventilators, al zijn dat er maar drie. Het frontpaneel is hetzelfde. Het is nog niet bekend wat de kasten gaan kosten.