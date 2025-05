Microsofts omzet groeide vorig kwartaal sterk, 31 procent groei in Azure-omzet

Microsoft haalde in het vorige kwartaal opnieuw een veel hogere omzet uit zijn clouddiensten. Dat dankt het bedrijf vooral aan de opkomst van AI-tools als Copilot, zegt ceo Satya Nadella. Opvallend is ook dat het bedrijf steeds meer aan Windows verdient.

Microsofts omzet steeg met 17 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, zegt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De nettowinst ging met twintig procent omhoog. Meer dan de helft van de totale omzet kwam uit Microsoft Cloud, waar onder andere de kantoorsuites als Office onder vallen. Daar haalde Microsoft een omzet van 35,1 miljard dollar mee, op een totale kwartaalomzet van 61,9 miljard dollar. Ook Azure, dat niet onder Cloud valt, groeide stevig. De groei was daar 31 procent ten opzichte van vorig kwartaal en kwam uit op een omzet van 26,7 miljard dollar.

Opvallend is dat Microsoft steeds meer verdient aan Windows. Dat was de afgelopen kwartalen een verliesgevend onderdeel van het bedrijf, maar in het afgelopen kwartaal steeg de omzet juist weer met elf procent. Dat zat deels in verkopen aan OEM's, maar er zat ook groei in de directe verkoop en in clouddiensten. Ook de inkomsten uit diensten voor de Xbox stegen, met name door de overname van Activision Blizzard. Met die Personal Computing-afdeling haalde Microsoft een omzet van 15,6 miljard dollar, een stijging van 17 procent ten opzichte van vorig kwartaal.

Microsoft dankt de hogere omzet met name aan de komst van kunstmatige intelligentie. Dat gebeurde onder andere door de introductie van een betaalde versie van de Copilot-assistent in Microsoft 365. Het bedrijf geeft wel veel geld uit aan de groei van datacenters; daar ging het afgelopen kwartaal bijna veertien miljard dollar naartoe. Microsoft wil de grote vraag naar AI-applicaties op zijn Azure-diensten daarmee ondervangen.