Microsoft haalt 49 procent meer gamingomzet dankzij overname Activision Blizzard

Microsoft boekte in het tweede kwartaal van boekjaar 2024 met zijn gamingdivisie 49 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 44 procentpunten van die stijging werden behaald dankzij de overname van Activision Blizzard.

In het betreffende kwartaal, van oktober tot en met december 2023, behaalde Microsoft een totale omzet van 62 miljard dollar, waarvan bijna 22 miljard dollar als netto-inkomen geldt. Dat zijn respectievelijke stijgingen van 18 en 33 procent op basis van de gaap-principes. Dit was het vijfde kwartaal op rij dat Microsoft een recordomzet behaalde en het eerste kwartaal waarin de financiële resultaten van Activision Blizzard zijn meegerekend, aangezien Microsoft en het gamebedrijf de overname in oktober 2023 afrondden.

Niet alleen de gamingafdeling had een aanzienlijke omzetstijging te danken aan de overname. Bij de afdeling Xbox-content en -services, waaronder ook Xbox Game Pass valt, werd 61 procent meer omzet geboekt, waarvan 55 procentpunten direct aan Activision Blizzard toegeschreven wordt. Xbox-hardwareverkopen stegen met 3 procent.

Overigens maakt het bedrijf nog geen winst, puur gekeken naar de resultaten uit Activision Blizzard. Naast de overnamekosten maakte Microsoft ruim 900 miljoen dollar aan transactie- en integratiekosten, bovenop andere operationele kosten. Volgens een toelichting van onder meer ceo Satya Nadella maakt het bedrijf vooralsnog een operationeel verlies van zo'n 440 miljoen dollar met alleen Activision Blizzard.

Alle afdelingen van Microsoft, met uitzondering van de Devices-divisie, boekten in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan in hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor. Vooral de cloudafdelingen, waaronder Microsoft Cloud, server- en cloudservices en Azure- en andere cloudservices behaalden hoge omzetstijgingen van tussen de 22 en 30 procent. Overigens geldt dat niet voor de Office- en consumentencloudservices, want deze divisie boekte 5 procent meer omzet. Daarnaast boekten de Windows-, Windows OEM- en LinkedIn-afdelingen tussen de 9 en 11 procent meer omzet.

De enige afdeling die minder omzet boekte was dus Devices, verantwoordelijk voor Surface-apparaten. Microsoft liet in eerdere kwartaalcijferbesprekingen al weten dat de omzet uit eigen hardware zou dalen. De pc-markt zou weer op het niveau van voor de coronapandemie zijn, maar om onbekende redenen geldt dat niet voor de Surface-productlijn. Voor het volgende kwartaal verwacht het bedrijf wederom een omzetdaling van ten minste 10 procent.