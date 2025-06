Microsoft presenteert in maart eigen DirectSR-upscalingtechniek voor games

Microsoft presenteert zijn DirectSR-techniek tijdens de Game Developers Conference-beurs in maart. Die techniek werkt naar verwachting met gpu's van alle fabrikanten en kan gebruikt worden om framerates in games op te hogen. Het is niet bekend wanneer de techniek uitkomt.

Microsoft introduceert DirectSR, oftewel DirectX Super Resolution, tijdens een presentatie op 21 maart. Het bedrijf houdt die presentatie samen met medewerkers van gpu-makers AMD en Nvidia. Microsoft zegt dan 'een voorproefje' van Direct SR te delen. Die functie moet het makkelijker maken voor gameontwikkelaars om upscaling toe te passen op Windows-apparaten.

Eerder verschenen al hints naar een AI-upscalingtechniek van Microsoft. In een Windows 11-build stonden verwijzingen naar een 'automatic super resolution'-functie, die AI gebruikt om games op hogere framerates te spelen. Het is niet bekend of die functie gelieerd is aan het komende DirectSR. Gpu-makers hebben momenteel hun eigen upscalingtechnieken, waarmee DirectSR vermoedelijk gaat concurreren. Nvidia heeft DLSS, AMD heeft FSR en Intel heeft XeSS.

Wanneer DirectSR precies beschikbaar komt voor ontwikkelaars en gebruikers, is op dit moment nog niet bekend.