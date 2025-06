Microsoft gaat Windows 11 21H2 en 22H2 automatisch updaten naar versie 23H2

Microsoft is de automatische upgrade naar Windows 11 23H2 gestart voor pc’s met versie 22H2 en 21H2. Tot dusver moesten gebruikers deze update handmatig uitvoeren. Door de systemen te updaten, wil Microsoft ervoor zorgen dat deze beveiligingsupdates blijven ontvangen.

Het bedrijf geeft op zijn website aan dat het apparaten wil bereiken met een Windows-versie die de end-of-service-status heeft behaald of nadert. Bij Windows 11 21H2 was dat 10 oktober 2023, terwijl 22H2 nog tot 8 oktober 2024 wordt ondersteund. Versie 23H2 heeft een einddatum van 11 november 2025.

Het is niet duidelijk wanneer de eerste gebruikers de automatische update te zien krijgen. In de tussentijd kunnen gebruikers ervoor kiezen om deze handmatig installeren. Dit kan via Windows Update in het instellingenmenu van het besturingssysteem. Als het apparaat in aanmerking komt, is het mogelijk om de patch vervolgens te downloaden en te installeren.