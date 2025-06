Microsoft investeert na OpenAI in Franse AI-start-up Mistral

Microsoft heeft een minderheidsbelang ingenomen in Mistral, een Franse AI-start-up met een waardering van ongeveer 2 miljard euro. Een jaar geleden investeerde de techgigant nog meer dan 9 miljard euro in ChatGPT-maker OpenAI.

De meerjarige deal stelt Microsoft in staat om de taalmodellen van Mistral te gebruiken voor zijn Azure AI-platform. Net als bij de samenwerking met OpenAI zullen Microsoft en Mistral zich richten op het ontwikkelen en implementeren van de volgende generatie van large language models. Hoeveel Microsoft precies in Mistral investeert, is niet bekendgemaakt.

Mistral kondigt vandaag ook een nieuw AI-model aan: Mistral Large. Dit taalmodel moet de concurrentie aangaan met GPT-4 van OpenAI. Waar eerdere taalmodellen van Mistral voornamelijk open source waren, is dat nu niet het geval. Door de samenwerking met Microsoft zal Mistral de commerciële weg inslaan. Daarnaast brengt de Franse start-up een nieuwe chatbot uit, genaamd Le Chat. Deze is gebaseerd op diverse AI-modellen van het bedrijf.