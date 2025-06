Topman AMD: AMD FSR 4.0 wordt volledig op AI gebaseerd

Jack Huynh, een topman van AMD, heeft tijdens een interview aangegeven dat AMD FSR 4.0 op AI gebaseerd zal zijn. De upscalingtechniek is momenteel ongeveer een jaar in ontwikkeling en moet onder andere voor een langere accuduur bij gaminghandhelds zorgen.

Huynh deed de uitspraken tijdens een interview met Tom’s Hardware op IFA 2024. De general manager van de Computing and Graphics-afdeling bij AMD zei dat FSR 2 en FSR 3 voornamelijk analytische upscalingtechnieken zijn waarbij ook algoritmische filters worden gebruikt, om bijvoorbeeld aspecten van de beeldkwaliteit te verbeteren. Dat is volgens de man echter niet meer waar de toekomst van de upscalingtechnieken ligt. "We hebben de focus van het team tussen de negen en twaalf maanden geleden gewijzigd om meer op basis van AI te gaan werken."

Huynh stelt dat zowel frame generation als frame interpolation bij FSR 4 gebruik zullen maken van AI. Op welke manier precies, is niet duidelijk. De topman van AMD wil via deze weg de accuduur in gaminghandhelds verbeteren. Dat is naar verluidt een veel voorkomende klacht bij klanten. Huynh vermeldt ook een target framerate bij handhelds en die ligt nog steeds op ongeveer 30 frames per seconde. Het is niet duidelijk wanneer AMD FSR 4.0 wil introduceren.

AMD FidelityFX Super Resolution is een techniek voor spacial en temporal upscaling. Hiermee worden games op een lagere resolutie gerenderd, waarna de beelden met behulp van algoritmes worden opgeschaald naar een hogere resolutie. Dit moet een hogere framerate opleveren zonder de vereiste van extra rekenkracht. Met de derde generatie van FSR in 2023, werd frame generation geïntroduceerd. Hiermee worden extra frames gegenereerd en geïnterpoleerd tussen bestaande frames, weer met als doel om een hogere framerate te creëren. Tweakers schreef in 2022 een achtergrondartikel over de werking van de upscalingtechnieken van zowel AMD, Intel als Nvidia.