AMD Ryzen 7 9800X3D heeft basiskloksnelheid van 4,7GHz en 120W-tdp

Uit supportdocumenten met details over de AMD Ryzen 7 9800X3D blijkt dat de basiskloksnelheid van de chip 4,7GHz bedraagt. De tdp ligt op 120W, terwijl er in totaal 96MB aan cachegeheugen aanwezig is. AMD heeft de specificaties nog niet bevestigd.

De vermeende specificaties staan in een ondersteuningsdocument van moederbordfabrikant MaxSun waarin alle AMD-processors die compatibel zijn met de AM5-moederborden van het bedrijf worden opgesomd. Techwebsite VideoCardz merkt op dat de tdp in de documenten wordt omschreven als ‘power waste’. MaxSun zou ook een fout hebben gemaakt bij de benaming van de chip: het bedrijf vermeldt de Ryzen 9 9800X3D, terwijl dat volgens VideoCardz een Ryzen 7-processor hoort te zijn.

Uit eerdere geruchten blijkt dat de AMD Ryzen 7 9800X3D acht Zen 5-rekenkernen heeft en zestien threads. De boostkloksnelheid van de rekenkernen zou 5,2GHz worden. De chip beschikt over 96MB aan cachegeheugen, waarbij 32MB aan L3-cachegeheugen en 64MB aan 3D V-cache. AMD zou op het punt staan de nieuwe generatie X3D-cpu’s aan te kondigen, wat volgens geruchten op 25 oktober of 7 november zou gebeuren.

De X3D-processors van AMD zijn voorzien van 3D V-Cache, wat neerkomt op extra L3-cache dat boven op de cpu-chiplet wordt gestapeld. In de praktijk levert die extra cache vooral betere prestaties op bij gaming. Eerder deze maand verschenen al enkele vermeende benchmarks van AMD's Ryzen 9000X3D-processors.