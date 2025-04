AMD brengt Ryzen 9000X3D-desktopprocessor op 7 november uit

AMD brengt op 7 november een Ryzen 9000X3D-cpu uit. Dat bevestigt het bedrijf op maandagmiddag. De chip wordt gebaseerd op de Zen 5-architectuur. AMD deelt verder nog geen adviesprijzen of concretere specificaties.

AMD meldt in een 'oktoberupdate' aan de media en op sociale media dat de volgende generatie Ryzen X3D op 7 november arriveert, hoewel het bedrijf daarbij geen concrete modellen noemt. De Ryzen 9000X3D-chips worden, net als de gewone Ryzen 9000-cpu's, gebaseerd op de Zen 5-architectuur en maken gebruik van het AM5-platform.

De X3D-varianten van AMD's Ryzen-processors beschikken over 3D V-Cache, wat in de praktijk neerkomt op extra gestapelde L3-cache boven op de gewone cpu-chiplet. Dat zorgt voornamelijk voor betere prestaties in games. Onlangs verschenen al benchmarks van de Ryzen 9000X3D-serie, naast enkele specificaties van de Ryzen 7 9800X3D met acht cores.

Eerdere geruchten stelden dat AMD de Ryzen 7 9800X3D dit jaar nog zou uitbrengen. Duurdere varianten met twaalf en zestien cores zouden pas begin volgend jaar verschijnen. AMD bevestigde op maandag niet of de release op 7 november alleen de 9800X3D omvat, of ook andere modellen. Een woordvoerder sprak maandagmiddag in een e-mail wel over een 'volgende generatie X3D-desktopprocessor' in enkelvoud.