AMD: nieuwe Ryzen 9000-cpu's zullen Ryzen 7000X3D-chips niet verslaan in games

De nieuwe AMD Ryzen 9000-cpu's zullen de bestaande Ryzen 7000X3D-chips met 3D V-Cache niet verslaan in games. Dat bevestigt het bedrijf tegenover Tom's Hardware. De cpu's zullen op dat gebied wel dichter in de buurt van de X3D-varianten komen dan voorgaande generaties.

Donny Woligroski, AMD's senior manager voor technische marketing, vertelt aan Tom's Hardware dat de Ryzen 7000X3D-processors nog steeds de snelste AMD-cpu's voor gaming zullen zijn. Deze chips uit de vorige generatie zullen dan ook de komende Ryzen 9000-processors verslaan op dat gebied, bevestigt de medewerker.

Woligroski zegt wel dat de nieuwe cpu's dichter in de buurt komen van de voorgaande X3D-chips dan eerder het geval was. "Een 7800X3D zou inderdaad sneller zijn dan de 9700X, maar misschien niet zoveel als je zou verwachten", zegt hij. Woligroski deelt daarbij geen concrete prestatiecijfers. Bij de Ryzen 9000-aankondiging publiceerde AMD ook geen gamingcijfers waarin de nieuwe chips worden vergeleken met de voorgaande Ryzen 7000X3D-chips.

De marketingmanager stelt daarnaast dat de komende Ryzen 9000X3D-processors een verbeterde versie van 3D V-Cache krijgen, hoewel hij ook op dat gebied niet deelt wat dat precies inhoudt. De fabrikant introduceerde in de Ryzen 7000X3D-processors van vorig jaar al een tweede generatie 3D V-Cache met een fors hogere bandbreedte dan de gestapelde L3-cache in de eerste Ryzen 5000X3D-chips.

AMD kondigde zijn Ryzen 9000-processors begin juni aan op de Computex. De chips worden gebaseerd op een nieuwe Zen 5-architectuur en bieden volgens het bedrijf een ipc-verbetering van gemiddeld 16 procent. In veel gevallen hebben ze ook een lagere tdp dan hun voorgaande Ryzen 7000-serie. AMD bevestigde eerder al de komst van Zen 5-processors met 3D V-Cache, hoewel nog niet bekend is wanneer dat precies gebeurt. Volgens onbevestigde geruchten wordt deze Ryzen 9000X3D-serie al in september geïntroduceerd.