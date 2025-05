'AMD brengt 9000X3D-cpu's pas in januari 2025 uit'

AMD zou van plan zijn de X3D-variant van de Ryzen 9000-cpu's pas in januari van volgend jaar uit te brengen. Er gingen geruchten dat die processors met extra 3D V-Cache nog dit jaar zouden komen, maar meerdere bronnen zeggen nu dat dat later wordt.

X-leaker HXL zegt dat de Ryzen 9000X3D pas tijdens de CES wordt uitgebracht. Die techbeurs vindt in januari 2025 plaats in Las Vegas. Zijn gerucht wordt bevestigd door Yuri Bubliy, die ook regelmatig correcte voorspellingen doet, net als door Hassan Mujtaba van Wccftech.

De leakers zeggen dat AMD de X3D-varianten van de 9000-serie niet dit jaar uitbrengt. Officieel heeft AMD nooit een releasedatum gegeven voor de 3D V-cachevarianten van de soc, maar gezien eerdere releases gingen de meeste experts er wel vanuit dat die processors ergens later dit jaar nog zouden komen. Overigens zegt Mujtaba in een artikel wel dat AMD dit jaar alsnog een enkele Ryzen 9000X3D zou willen uitbrengen, maar het is niet bekend welk model dat is.

De processors in de X3D-serie zijn populair; in de Pricewatch zijn de vier populairste processors zo'n X3D-variant, met de Ryzen 7 7800X3D bovenaan. De processors hebben meer 3D V-Cache, wat ze interessanter maakt voor gamers. AMD heeft de releasedatum nog niet bevestigd.