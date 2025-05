Instagram laat gebruikers achtergrondmuziek toevoegen aan profielen

Meta is bezig met het uitrollen van een functie die gebruikers achtergrondmuziek laat toevoegen aan hun profielen. De muziekfunctie lijkt op die van socialemedianetwerk MySpace, maar het muziekfragment speelt niet automatisch af.

Gebruikers kunnen een muziekfragment met een duur van maximaal dertig seconden toevoegen door hun profiel te bewerken, schrijft Instagram op Threads. In het bewerkingsmenu staat de optie 'Add music to your profile'.

Gebruikers kunnen in de muziekselectie van Instagram zoeken naar het nummer dat ze in hun bio willen zetten. Deze selectie laat dezelfde opties zien als wanneer gebruikers muziek willen toevoegen aan een Story of een post. Bezoekers kunnen het muziekfragment in de bio naar voorkeur aan- en uitzetten.