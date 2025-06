Gerucht: Instagram krijgt functie om opmerking ook direct op Threads te delen

Meta werkt naar verluidt aan een functie waarmee Instagram-gebruikers hun opmerkingen op dat platform ook direct op Threads kunnen plaatsen. Het bedrijf heeft de functie vooralsnog niet officieel aangekondigd.

Alessandro Paluzzi ontdekte de functie door middel van reverse engineering, merkt The Verge op. In een screenshot is een menu te zien waarin gebruikers kunnen kiezen om hun opmerking 'alleen op Instagram' of 'ook op Threads' te delen. Paluzzi ontdekte al vaker door middel van reverse engineering onuitgebrachte functies voor Meta-platforms. Het laatstgenoemde bedrijf bracht daarbij al eerder functies uit om Threads in het bestaande ecosysteem van Instagram te integreren, waaronder het tonen van Threads-posts op Instagram.