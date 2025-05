Threads komt met meer zoekopties, AI-samenvattingen en horizontale video's

Threads heeft verschillende nieuwe functies uitgebracht. Zo krijgen gebruikers meer filteropties voor posts en worden er AI-gegenereerde samenvattingen toegevoegd bij onderwerpen die trending zijn op het sociale medium.

Het is nu onder andere mogelijk om alleen posts te doorzoeken die binnen een bepaalde periode zijn geplaatst of door een specifiek account zijn geschreven, meldt Threads-topman Adam Mosseri. Ook worden de onderwerpen in de 'Trending Now'-lijst voortaan voorzien van een AI-gegenereerde samenvatting. Deze trendingpagina is vooralsnog alleen beschikbaar in de VS. In mei introduceerde X ook een functie die populaire topics automatisch samenvat. Tot slot kunnen gebruikers nu video's horizontaal bekijken via de app. Voorheen draaide het beeld niet mee wanneer zij een horizontale video openden.