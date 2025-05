Gearbox-oprichter Pitchford: verwachtingen voor Epic Games Store waren te hoog

Gearbox Software-oprichter Randy Pitchford zegt dat hij 'te hoge verwachtingen had van de Epic Games Store'. Daarom komt de pc-versie van Borderlands 4 bij de release volgend jaar ook direct beschikbaar op Steam.

In 2019 schatte Pitchford nog in dat Steam er 'over vijf à tien jaar misschien wel op sterven zou liggen' en dat 'andere concurrerende winkels dé plekken zijn om naartoe te gaan'. Een gebruiker op X wijst de ontwikkelaar aan de hand van een meme op zijn uitspraak, waar Pitchford nu van terugkomt. Hij zegt dat hij van gedachte is veranderd en dat hij destijds 'te optimistisch' was. Hij wijst op de releases van Borderlands 3 uit 2019 en Tiny Tina's Wonderlands uit 2022 als voorbeelden. Beide games waren aanvankelijk exclusief voor de Epic Games Store bij hun release voor pc.

"De spellen hebben duidelijk laten zien dat de klanten komen opdagen voor de games, niet voor de winkel. De industrie geeft Steam zijn monopolie omdat uitgevers bang zijn om het risico te nemen om winkels te ondersteunen die een vriendelijker beleid hebben voor ontwikkelaars en uitgevers. Het is allemaal erg interessant en er zijn enorm veel mogelijkheden in de pc-gamingsector voor verandering, maar niemand lijkt het te kunnen waarmaken", aldus de Gearbox-oprichter.

Pitchford zegt dat Gearbox spellen blijft uitbrengen op Steam, maar dat hij wel hoopt 'dat Epic Games doorgaat met het aangaan van de strijd'. "Epic moet van de winkel een prioriteit maken en een aantal nieuwe dingen proberen. Tegelijkertijd moet het ook inzetten op het verdienen van cruciale exclusieve titels als het een kans wil maken."

Borderlands 4 is dinsdag aangekondigd tijdens de gamescom. Er is nog geen releasedatum bekend, maar de game zou moeten uitkomen in 2025.