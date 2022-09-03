Gearbox toont gameplay interactief verhaal New Tales from The Borderlands

Gearbox heeft een trailer geüpload, die gameplay laat zien van zijn aankomende game New Tales from The Borderlands. De video duurt 18 minuten en laat een deel van het verhaal zien en de keuzes die daarin worden gemaakt.

In New Tales of The Borderlands bepaald de speler het lot van drie nieuwe personages: de altruïstische wetenschapper Anuradha Dahr, haar ambitieuze broer Octavio en Fran Miscowicz, wiens yoghurtijswinkel is opgeblazen door Maliwan, een van de grote wapenfabrikanten in het Borderlands-universum. De trailer laat zien dat hoe het drietal zich door het riool van de stad Promethea beweegt.

New Tales from the Borderlands is een vervolg op Tales from the Borderlands, dat in 2014 verscheen. De game verschijnt op 21 oktober voor de Nintendo Switch, PlayStation-consoles en Xbox-consoles. Voor pc is spel verkrijgbaar via Steam en de Epic Games Store.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 03-09-2022 12:48 7

03-09-2022 • 12:48

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Tales from the Borderlands

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Reacties (7)

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Blorgg 3 september 2022 13:23
De eerdere Tales from the Borderlands game was door Telltale Games gemaakt. Die studio heeft meer van dit soort games gemaakt welke eigenlijk allemaal goed geschreven en leuke games waren.

Deze nieuwe is door Gearbox zelf gemaakt. Gezien hoe belabberd de vrij recente Borderlands 3 game was geschreven en hun idiote DLC beleid, kijk ik denk ik eerst maar even de kat uit de boom. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat deze nieuwe game past in het rijtje van de Telltale Games.
Bowen_HAFX @Blorgg3 september 2022 14:29
Ik speel tiny Tina samen met m'n zoontje anders met groot plezier. Geen briljant verhaallijn, maar wel komisch en bij vragen hilarisch
Powerblast @Blorgg3 september 2022 15:56
De algemene sfeer rond Borderlands 3 is dat dit de slechtste uit de serie was, maar ik moet eerlijk zijn, ik vond deze eigenlijk wel erg leuk. Moet wel toevoegen, het was de eerste uit de serie die ik gespeeld heb :), gratis bij m'n grafische kaart gekregen. Heb er toch heel wat uurtjes aan gespendeerd en daardoor ook 2 en presequel gekocht. Vind het zelf erg moeilijk om te wennen aan de verouderde mechanics in 2 eens je 3 gewend bent.
KilljoyNL @Blorgg3 september 2022 22:34
Niks mis met afwachten van reviews, ik snap het helemaal :)
NoThankYou 3 september 2022 17:33
Opvallend dat ze niet laten zien hoe het is om rond te lopen. Ik hoop dat dat nog wel onderdeel van de formule is.
SideShow 3 september 2022 18:31
Deze ziet er grafisch heel mooi uit maar ik blijf er toch ver vandaan denk ik; de eerste vond ik namelijk nogal flauw op vele vlakken, in bijzonder het verhaal.
Verwijderd 3 september 2022 18:53
Zeer genoten van de eerste Tales. Een van de weinige titels die ik op Platinum heb gehaald.

Die scène met een lepel en een oog.... geweldig.

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