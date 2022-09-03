Gearbox toont gameplay interactief verhaal New Tales from The Borderlands

Gearbox heeft een trailer geüpload, die gameplay laat zien van zijn aankomende game New Tales from The Borderlands. De video duurt 18 minuten en laat een deel van het verhaal zien en de keuzes die daarin worden gemaakt.

In New Tales of The Borderlands bepaald de speler het lot van drie nieuwe personages: de altruïstische wetenschapper Anuradha Dahr, haar ambitieuze broer Octavio en Fran Miscowicz, wiens yoghurtijswinkel is opgeblazen door Maliwan, een van de grote wapenfabrikanten in het Borderlands-universum. De trailer laat zien dat hoe het drietal zich door het riool van de stad Promethea beweegt.

New Tales from the Borderlands is een vervolg op Tales from the Borderlands, dat in 2014 verscheen. De game verschijnt op 21 oktober voor de Nintendo Switch, PlayStation-consoles en Xbox-consoles. Voor pc is spel verkrijgbaar via Steam en de Epic Games Store.