AMD brengt prestatieverbeteringen voor Ryzen-cpu's naar stable Windows 11-versie

AMD heeft de gameprestatieverbeteringen voor Ryzen-cpu's gebackport naar de huidige stabiele Windows 11-versie 23H2. Voorheen waren deze optimalisaties alleen beschikbaar in een bètaversie van 24H2. Vooral Zen 5-cpu's gaan erop vooruit.

De verbeteringen zitten in de optionele Windows 11-update KB5041587. AMD zegt tegen Tweakers dat de verbeteringen 'vergelijkbaar zijn' met de 24H2-verbeteringen. Met de update optimaliseert AMD de branch prediction, waardoor in sommige games prestatieverbeteringen te zien zijn. Zo zou na de update een Ryzen 9 9950X met 183fps 13 procent meer fps laten zien in Far Cry 6. Bij Cyberpunk 2077 zou de verhoging 7 procent zijn, tot 200fps; bij Hitman 3 zouden er 11 meer fps te zien zijn, met 358fps. Bij Watch Dogs: Legion zou er geen verschil zijn in prestaties. Bij Zen 4- en Zen 3-cpu's zouden er ook prestatieverbeteringen zijn, maar Zen 5 zou het meest profiteren van de update.