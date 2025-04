Microsoft: Windows 11-updates worden sneller geïnstalleerd na 24H2-upgrade

De nieuwe Windows 11 24H2-versie heeft verbeteringen doorgevoerd in Windows Update. Daardoor is het installeren van OS-updates voortaan een stuk sneller en gebruiken ze minder cpu-resources, zo claimt Microsoft.

Microsoft schrijft in een blogpost dat de werking van Windows Update in Windows 11-versie 24H2 verschillende verbeteringen heeft gekregen. Volgens de techgigant kunnen componentenmanifesten van het OS nu parallel aan elkaar verwerkt worden. Ook worden die componenten voortaan gecachet tijdens het lezen en analyseren, voor het geval dat dezelfde component later in het updateproces nog eens nodig is. Ook maakt Windows Update voortaan beter gebruik van het beschikbare werkgeheugen.

De techgigant claimt dat updates voor zijn OS hierdoor aanzienlijk sneller worden geïnstalleerd. Ook worden systemen sneller opnieuw opgestart na het installeren van de updates en vergen de updates minder cpu-tijd. Microsoft publiceerde twee tests waarin beveiligingsupdates 43,6 tot 45,6 procent sneller geïnstalleerd werden, in vergelijking met Windows 11 22H2. Het systeem startte in de tests 33,5 tot 39,7 procent sneller op, terwijl de cpu 15,3 tot 25,0 procent minder lang werd belast.

Verder claimt Microsoft dat feature-updates voortaan beter geoptimaliseerd zijn. Daardoor zijn ze ongeveer 200MB kleiner. De techgigant zegt dat bereikt te hebben doordat updates voor Microsoft Edge niet langer worden meegedownload als de browser al up-to-date is.

Microsoft is eerder deze maand begonnen met het uitrollen van Windows 11 24H2. Naast de vermeende Windows Update-verbeteringen, krijgt het OS met de upgrade ook verbeteringen in de Windows Verkenner, een universele Teams-app en ondersteuning voor het sudocommando. Tweakers schreef eerder een overzichtsartikel over Windows 11 24H2.