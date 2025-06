Eind augustus hebben AMD en Microsoft gameprestatieverbeteringen voor Ryzen-cpu's toegevoegd aan de aankomende 24H2-build van Windows 11 en deze even later gebackport naar de huidige stabiele Windows 11-versie 23H2. De verbeteringen zitten in de optionele Windows 11-update KB5041587. AMD zegt tegen Tweakers dat de verbeteringen 'vergelijkbaar zijn' met de 24H2-verbeteringen. Met de patch zullen volgens AMD Ryzen-processors beter presteren in games. De verbeteringen komen door code die branch prediction moet optimaliseren. Om dit zelf te ondervinden, hebben we voor dit artikel vijf processors opnieuw getest met deze patch.

Gaming: acht procent verbetering voor Zen 5, zes procent voor Zen 4 en Zen 3

Kijken we naar de Gaming Prestatiescore, een gewogen gemiddelde van alle geteste games op zowel Medium als Ultra en zowel 1080p als 1440p, dan zien we verbeteringen voor Zen 5-, Zen 4- en Zen 3-processors. Gemiddeld gaat de Ryzen 9 9900X er in onze games ruim 8 procent op vooruit. De Ryzen 9 7900X, Ryzen 9 5900X en Ryzen 7 7800X3D gaan er allemaal gemiddeld zo’n 6 procent op vooruit.

De Intel i9-14900K ziet ondertussen met dezelfde Windows-update gemiddeld geen noemenswaardige prestatieverschillen. Dat betekent dat de voorsprong van de Ryzen 7 7800X3D op de Core i9-14900K in gaming toeneemt van 7 naar bijna 13 procent. Ondertussen loopt de Ryzen 9 9900X zijn achterstand op de Intel-processor in. Voorheen was de 9900X gemiddeld 11 procent langzamer in games, nu is dat nog maar 4 procent in onze tests.

Assetto Corsa Competizione

In ACC is er op Medium-settings voor de 9900X, 7800X3D, 5900X en 14900K een verbetering te zien. Zoals verwacht kan worden, is die toename op 1080p groter dan op 1440p. Op Epic-instellingen blijft er vooral een mooie winst over voor de 7800X3D, die er op beide resoluties 8 procent op vooruit gaat.

Baldur's Gate 3

In deze game schiet Intel niks op met de nieuwe patch, maar voor de Ryzen-processors is dat anders. De grootste winst is voor de 7800X3D, die er op Ultra-instellingen tot 11 procent op vooruit gaat. De oudere 5900X heeft ook duidelijk profijt van de Windows-patch in dit spel en op 1440p Ultra komen alle processors nu erg dicht bij elkaar uit. Ook de minimum framerates gaan er voor de 5900X, 7900X en 9900X flink op vooruit.

Cyberpunk 2077

De grootste winst van de Windows-patch in onze gamesuite hebben we gemeten in Cyberpunk 2077. De 9900X en 7800X3D winnen daar allebei maar liefst 15 procent aan prestaties. Opvallend is verder dat de 7900X en 5900X overwegend meer prestatiewinst laten zien op Ultra dan bij Medium-instellingen. Op 1440p Ultra lijken alle processors tegen de limieten van de RTX 4090 aan te lopen.

F1 24

In F1 is de winst op Medium vooral flink voor de 7900X, die er zowel op 1080p als op 1440p ruim tien procent op vooruit gaat. Dat maakt deze processor nu nagenoeg even snel als de 9900X. Zelfs op Ultra zijn er verbeteringen te zien bij de Ryzens, maar de 7800X3D krijgt er dit keer niet nog meer prestaties uitgeperst dan hij voorheen al leverde.

Starfield

Ook in Starfield zat de 7800X3D voorheen al aan een limiet, terwijl de andere Ryzen-processors nog wel wat winst kunnen behalen met de nieuwe patch. De 7900X en 9900X kwamen in deze game redelijk gelijk uit en doen dat na de patch nog steeds. Intel krijgt er ondertussen geen frame extra bij en valt op Ultra zelfs marginaal terug.

Total War: Pharaoh

Als laatste game uit onze cpu-suite laat Total War ook nog forse verbeteringen zien. Dankzij de Windows-patch gaan alle vijf processors er op Medium-instellingen op vooruit, maar de winst die de Ryzens op Ultra behalen, doet Intel AMD niet na. Van de geteste cpu's wint de 9900X in deze game procentueel gezien het meeste terrein en daarmee komt hij stukken dichter bij de 14900K dan voor de patch.

Productiviteit: geen verschillen

Zoals verwacht zien we in productiviteit geen noemenswaardige verschillen. We meten nergens een toe- of afname van prestaties buiten de foutmarge voor zowel de processors van AMD als de Intel-cpu.

3d-rendering

AIDA64

Video- en audiocodering

Conclusie

Uit onze testresultaten blijkt dat de patch op Ryzen-processors inderdaad voor noemenswaardige prestatieverbeteringen zorgt in gaming, maar niet in productiviteit. AMD zelf stelt ook dat niet elke applicatie of elke game dezelfde prestatiewinst zal krijgen met de patch.

Alle geteste AMD Ryzen-processors gaan er met deze update op vooruit. Dat betekent dat de Windows-patch voor zowel Zen 5 als Zen 4 en Zen 3 tot betere gemiddelde gameprestaties leidt. De verbeteringen zijn bij de Ryzen 9 9900X met 8 procent het grootst. Maar de Ryzen 9 7900X en 5900X zitten daar met een gemiddelde toename van zo'n 6 procent echt niet ver achter. Ook de minimum framerates gaan er in vrijwel alle gevallen op vooruit bij de Ryzen-processors.

Omdat de Core i9-14900K gemiddeld geen prestatieverschil laat zien als gevolg van de update, worden de Ryzen-processors nog wat concurrerender tegenover het aanbod van Intel. De processors van AMD die in games langzamer zijn dan hun Intel-tegenhangers, lopen deze achterstand dus voor een deel in. Waar de AMD-cpu's al sneller waren, wordt die voorsprong nu verder vergroot. De AMD Ryzen 7 7800X3D was bij zijn introductie al de snelste gamingprocessor ter wereld. Dat is nog overtuigender nu de voorsprong op de Core i9-14900K toeneemt van 7 naar bijna 13 procent.

Bij Intel blijft het wachten tot de volgende generatie Arrow Lake-processors voor de desktop uitkomt, voordat we betere gameprestaties uit het blauwe kamp kunnen verwachten. Voor de huidige generatie Core-processors heeft Intel de lijst met ondersteunde games van zijn Application Optimization slechts mondjesmaat uitgebreid. De Windows-update met AMD's geoptimaliseerde branch prediction is in vergelijking daarmee veel breder inzetbaar en kan makkelijker door een grotere groep pc-gamers gebruikt worden.