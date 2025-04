Onderzoeker kan via vijf bugs op afstand app installeren op Samsung Galaxy S24

Een beveiligingsonderzoeker van de NCC Group heeft tijdens de Pwn2Own-hackwedstrijd een manier gedemonstreerd om op afstand een app te installeren op een Samsung Galaxy S24. Daarvoor misbruikte hij vijf tot nu toe onbekende bugs.

De onderzoeker, Ken Gannon, wist via de kwetsbaarheden een shell op het toestel te krijgen, waarna hij een app kon installeren. Dat beschrijft Zero Day Initiative, dat Pwn2Own organiseert, in een blog over de tweede dag van de wedstrijd. Voor die aanval ontving Gannon een beloning van 50.000 dollar, de hoogste beloning van de dag. De kwetsbaarheden worden met Samsung gedeeld, zodat het bedrijf updates kan ontwikkelen om ze te dichten.

Pwn2Own is een wedstrijd waar beveiligingsonderzoekers beloond worden om onbekende kwetsbaarheden in veelgebruikte software en smartphones te demonstreren. Deze editie wordt in Ierland gehouden. Onderzoekers kunnen onder meer smart speakers, smartphones en printers aanvallen. De wedstrijd duurt nog tot vrijdag.

De hoogste beloning tot nu toe werd op de eerste dag van de wedstrijd uitgegeven aan een onderzoeker van Summoning Team, aldus de organisatie in een blog met de resultaten van deze dag. Hij won 100.000 dollar voor een aanval waarbij hij vanaf de router QNAP QHora-322 bij de TrueNAS Mini X wist te komen. De onderzoeker gebruikte daarvoor negen verschillende bugs.