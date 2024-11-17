'Samsung komt in Q3 2025 met slimme bril; draait op Qualcomm AR1-soc'

Samsung zou in Q3 van 2025 een slimme bril willen uitbrengen. Het bedrijf zou in deze periode 500.000 eenheden willen produceren. De bril zou een 12-megapixelcamera bevatten en op een Qualcomm AR1-chip draaien. Het is niet duidelijk hoeveel het apparaat moet kosten.

De Zuid-Koreaanse zakenkrant Maeil Business Newspaper schrijft dat de slimme bril ook een coprocessor meekrijgt. Deze processor moet de AR1-soc ondersteunen. Over welke specifieke processor het gaat, is niet duidelijk. De slimme bril zou een 155mAh-accu meekrijgen en het apparaat moet ongeveer 50 gram wegen. Dat is ongeveer evenveel als de Ray-Ban-bril van Meta, de slimme bril van Meta waarmee deze bril de concurrentie moet aangaan. Samsung zou ondersteuning voor Gemini AI aan het apparaat willen toevoegen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou hiervoor samenwerken met Google.

Het is al langer duidelijk dat Samsung aan XR-apparaten werkt. Het bedrijf gaf tijdens de bespreking van recente kwartaalcijfers aan dat er in 2025 meerdere XR-apparaten aankomen, waaronder een XR-headset. Deze producten zouden goed moeten samenwerken met andere Samsung-apparaten uit het ecosysteem.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-11-2024 13:07 31

17-11-2024 • 13:07

31

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Reacties (31)

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Cybernetica 17 november 2024 13:46
Ik zou al blij zijn met ANY bril die een on-lens display heeft en die licht is (<50 gram) en een dag op batterijen kan draaien. Het gaat me puur om tekst-info die ik kan zien als ik loop/beweeg. Zijn er meer mensen die dit een viable product vinden en hier bv 300 euro voor willen betalen?
xiam @Cybernetica17 november 2024 13:57
Evenrealities.com heeft een bril die behoorlijk in de buurt komt. Zonder camera maar met live vertaling en routes. Op die manier leidt het ook niet teveel af. Was een review van wired over.
T verwijderd bedankt

[Reactie gewijzigd door xiam op 17 november 2024 14:20]

Cybernetica @xiam17 november 2024 14:01
interessant, ik ga kijken. update: het is www.evenrealities.com , zonder t

[Reactie gewijzigd door Cybernetica op 17 november 2024 14:02]

FatGoebbelsIM @Cybernetica17 november 2024 14:21
Thx voor de info (ook @xiam , heb het ff gechecked, jammer dat ze gebruik maken van een ingewikkeld systeem (Holistic Adaptive Optical System) die de bril ook meteen ongewenst duurder maakt.

OLED lenzen zou hiervoor veel beter geschikt zijn, minder ingewikkeld, fotochromisch (meekleurende lenzen afhankelijk vh licht), waarschijnlijk minder batterij verbruik en veel goedkoper. Voor zoiets ben ik wel bereid om geld neer te leggen.
xiam @FatGoebbelsIM17 november 2024 14:34
Een goede AR VR bril zou ik appreciëren in plaats van de hele dagen gefixeerd op een monitor of telefoon scherm te kijken. Dat is ergonomisch niet verantwoord. Overigens na de oren en de ogen zouden de gedachten de volgende horde voor hersen computer samenwerking kunnen zijn. Dan hoef je niet meer te typen en wellicht heb ik dan via de computer beter contact met andere mensen hun computer/ hersenen. Oeps dit begint elon muske vormen aan te nemen. Beetje snaar theorie erbij en je hoeft niet eens meer naast elkaar te staan voor zulke communicatie...
Fiber @xiam17 november 2024 20:46
Bestaat toch al...?

https://m.media-amazon.co...ODcxXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg

Kan helaas even geen video vinden. O-)
hiostu @FatGoebbelsIM17 november 2024 17:54
Dat kan niet zo maar. Je moet altijd werken met iets als waveguides, microlensing of lenzen die van vorm veranderen. Het licht moet immers vanaf oneindig komen voor je ogen. Anders moet je scherpstellen op 1 mm van je ogen in het geval van contact lenzen en dat is niet te doen voor je ogen.
panterarosso @Cybernetica17 november 2024 16:44
Niet echt wat zou het gebruiks nut zijn?
Cybernetica @panterarosso17 november 2024 20:07
Ik denk dat er veel mensen met buitenberoepen (bv Hoveniers, die als hun telefoon in de buurt is van een plant met een tag met NFC) zijn die wel een bericht zouden willen hebben: 'boom123 geplant op 23-1-2017'. Enzovoort

[Reactie gewijzigd door Cybernetica op 17 november 2024 20:10]

panterarosso @Cybernetica17 november 2024 23:04
misschien mischien al zou ik niet graag info op mijn ogen gericht krijgen tijdens rijden of bv het snoeien ven een plant
blorf @Cybernetica17 november 2024 18:04
Alleen maar beter. Qualcomm betekent Android-kernel. Jammer dat het altijd nep begint.
klakkie.57th 17 november 2024 16:19
In vraag me echt af hoe bedrijven hier mee omgaan, zeker nu dit soort brillen kleiner , lichter en meer op een “gewone” bril lijken.
Live bedrijfsspionage 2.0 8)7
dwizzy @klakkie.57th17 november 2024 19:52
Toen ik las dat het ingebouwde Google AI heeft dacht ik: "krijgen ze toch hun zin met Google Glass!"
Maar die spionage in dit geval lijkt me eerder op het strand oid. Bij bedrijven heb je vaak genoeg aan een smartphone.
Het is al jaren geleden dat ik blij was dat ik nog een telefoon zonder camera had die ik overal naar binnen mocht nemen.. Tegenwoordig is zoiets er niet meer bij.
klakkie.57th @dwizzy17 november 2024 20:48
Maar die camera van je smartphone moet je bovenhalen. Als iemand achter mij komt filmen op kantoor, dan ga ik daar echt wel wat over zeggen.

Deze bril filmt gewoon continue gewoon alles waarnaar je kijkt.
CapnCrinkle 17 november 2024 15:59
Als iemand met één bijna blind oog vraag ik me altijd nog af in hoeverre dit soort zaken gaan werken voor mensen zoals ik.

Als kind droomde ook ik van dit soort dingen natuurlijk. Ergens een beetje jammer dat we niet éérst kunst-ogen hebben uitgevonden.
evilution @CapnCrinkle17 november 2024 18:09
Aan "kunstogen" wordt al lange tijd gewerkt. Zie bijvoorbeeld dit filmpje. Nu is dat voor jou geen oplossing maar voor mensen die aan beide ogen blind zijn wel.
CapnCrinkle @evilution18 november 2024 00:07
Yeah, was er bekend mee. Inderdaad weer een geweldig staaltje tech.
Ik neem aan ook effectief de eerste stap in "echte neppe ogen".

Heb er wel weinig over gehoord sinds het bij de eerste paar mensen getest was.
derooke 17 november 2024 17:26
Ik zou dat graag hebben als brillendrager maar dat kan dan weer niet ... Helaas
hcQd @derooke17 november 2024 18:25
Waarom niet? Die Ray Ban's kun je ook met glazen op sterkte krijgen.
derooke @hcQd17 november 2024 18:33
Echt? Dat wist ik niet.
borbit @derooke18 november 2024 17:31
Ik denk dat smart glasses voor mensen die nu geen bril dragen niet zo snel een ding worden. Dit soort initiatieven moeten zich echt richten op de huidige bril dragers. Als bril drager vind ik het eigenlijk raar dat dit nog geen gemeengoed is.
theduke1989 17 november 2024 13:33
Ja het gaat er natuurlijk aankomend dit soort taferelen. Of je dat wilt of niet.

Persoonlijk als het geen hinder geeft aan qualities(uiterlijk etc) as functionality (waarvoor te gebruiken) is het op zich prima. Uiteindelijk zullen de grote fabrikanten en de wat kleinere dan meer van dit soort brillen maken en zal de prijs dus ook moeten dalen.

Alhoewel bijvoorbeeld met internet in Nederland is het genoeg volgens tests om max 3 aanbieders te hebben om te kunnen concurreren. Al is dat in mijn optiek niet echt waar.
borbit @theduke198918 november 2024 17:35
Bij normale brillen is er één bedrijf dat de hele markt domineert. Veel keten opticiens vallen gewoon onder die paraplu. Ook veel van de winkeltjes in je lokale winkelstraat vallen daaronder.
dwizzy 17 november 2024 14:30
Gebaseerd op het oorspronkelijke artikel, de vergelijking met de Meta Ray-Banbril en de kleine accu, twijfel ik of je dit een XR-apparaat mag noemen zoals de laatste alinea suggereert. Daarvoor lijkt mij een HUD/visualisatie over de werkelijkheid heen nodig en daar wordt niets over gezegd.

(of XR betekent Extinction Rebellion in deze context? :+ )
SuperDre
17 november 2024 16:18
Ben meer geinteresseerd in een XR headset van samsung, ben benieuwd of die toch nog in de 1e helft van 2025 zal komen en of die echt beter zal zijn dan de Quest 3/Pico 4 ultra of vergelijkbaar maar met vergelijkbare prijsstelling (wat ik ten zeerste betwijfel).
derton 17 november 2024 19:48
Nog steeds een gimmick.
Marctraider @derton18 november 2024 01:11
Nee hoor. Slimme bril. Zo slim dat er wss "AI" aan te pas komt zelfs!!!

Edit: Ik was sarcastisch, maar het staat zelfs al in het artikel! (Niet verrassend meer, aangezien zo goed als elk product nu met 'AI' leus gooit)

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 18 november 2024 01:13]

Spookles 18 november 2024 09:37
Lijkt me erg leuk om zo iets te proberen, ik zie ook wel wat nuttige features.
  • Navigatie
  • Android/Apple auto, huidige snelheid/limiet, radio
  • Muziek, zien welk nummer er afspeelt
  • Live vertaling door naar iets te kijken
  • Google Lens, kijk naar iets "Wat is dit?" en krijg een beknopte beschrijving wat dat is
Iets waar ik +-700 voor over heb + glazen op sterkte, geen idee. Hoeft ook niet de hele dag in m'n gezicht te hangen maar wat ik met een redelijk nonchalante manier tevoorschijn kan krijgen.
borbit @Spookles18 november 2024 17:53
. Hoeft ook niet de hele dag in m'n gezicht te hangen maar wat ik met een redelijk nonchalante manier tevoorschijn kan krijgen.
Het lijkt mij geweldig handig! Een simpel tikje met je vinger tegen het scharnier is al prima wat mij betreft.
RoyD 18 november 2024 12:05
Ik wacht nog wel even op Neurolink voor een directe projectie in mijn hersenen.
merethan @RoyD18 november 2024 19:32
Eerst die zelf-rijdende auto maar die zichzelf terug ging verdienen als vol-automatische taxi.

Was ons 10 jaar geleden al beloofd en is er nog lang niet.

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