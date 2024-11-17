'Samsung komt in Q3 2025 met slimme bril; draait op Qualcomm AR1-soc'

Samsung zou in Q3 van 2025 een slimme bril willen uitbrengen. Het bedrijf zou in deze periode 500.000 eenheden willen produceren. De bril zou een 12-megapixelcamera bevatten en op een Qualcomm AR1-chip draaien. Het is niet duidelijk hoeveel het apparaat moet kosten.

De Zuid-Koreaanse zakenkrant Maeil Business Newspaper schrijft dat de slimme bril ook een coprocessor meekrijgt. Deze processor moet de AR1-soc ondersteunen. Over welke specifieke processor het gaat, is niet duidelijk. De slimme bril zou een 155mAh-accu meekrijgen en het apparaat moet ongeveer 50 gram wegen. Dat is ongeveer evenveel als de Ray-Ban-bril van Meta, de slimme bril van Meta waarmee deze bril de concurrentie moet aangaan. Samsung zou ondersteuning voor Gemini AI aan het apparaat willen toevoegen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou hiervoor samenwerken met Google.

Het is al langer duidelijk dat Samsung aan XR-apparaten werkt. Het bedrijf gaf tijdens de bespreking van recente kwartaalcijfers aan dat er in 2025 meerdere XR-apparaten aankomen, waaronder een XR-headset. Deze producten zouden goed moeten samenwerken met andere Samsung-apparaten uit het ecosysteem.