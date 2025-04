Gerucht: volledige Samsung Galaxy S25-serie krijgt Snapdragon 8 Elite-soc

Samsung zou alle modellen van de nog te verschijnen Galaxy S25-smartphones een Snapdragon 8 Elite-chip van Qualcomm geven. Dat stelt de doorgaans betrouwbare leaker Ice Universe. In de Samsung Galaxy S24 en S24+ zitten Samsungs eigen Exynos 2400-chips.

Ice Universe stelt op X dat de nieuwe S25-serie geen Exynos 2500- of Dimensity 9400-chips krijgt. Dat komt overeen met informatie van analist Ming-Chi Kuo, die in juni al meldde dat alle Galaxy S25-modellen Qualcomm-socs krijgen. Volgens de analist heeft Samsung die keuze gemaakt omdat de yields op het 3nm-procedé van Samsung te laag zijn.

Het is niet voor het eerst dat Samsung een dergelijke keuze maakt. Alle S23-varianten zijn ook voorzien van Qualcomm-processors, maar voor de S24 schakelde het bedrijf in veel landen weer over op zijn eigen socs.