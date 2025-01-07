Samsung kondigt event aan voor Galaxy S25, uitnodiging toont vier telefoons

Samsung heeft een eigen Unpacked-evenement aangekondigd voor de aankondiging van zijn Galaxy S25-telefoons. Dat gaat plaatsvinden over twee weken. De uitnodiging toont vier telefoons, terwijl de fabrikant de afgelopen jaren telkens drie telefoons presenteerde.

Samsung heeft een korte video online gezet met daarin de schaduw van vier telefoons. De rest van de video toont een spraakcommando dat moet benadrukken dat de telefoons AI-functies hebben. Vorig jaar legde Samsung bij de Galaxy S24-telefoons ook al de nadruk op zijn AI-functionaliteit.

Er gingen al eerder geruchten over een datum over twee weken. Het evenement zal op 22 januari plaatsvinden. De ronde hoeken van de vier telefoons lijken ook het gerucht te bevestigen dat de Ultra-versie van de Galaxy S25 minder hoekig zal zijn dan de voorgangers.

Naast de S25, S25+ en S25 Ultra zou het vierde model volgens geruchten de S25 Slim zijn, een dunnere versie van Samsungs telefoon. Of de fabrikant die duurder of goedkoper maakt, is vooralsnog niet duidelijk. Ook waar het bedrijf de focus legt bij die telefoons is niet bekend. Van de S24 verschenen vorig jaar drie modellen en daar kwam later in het jaar een S24 FE bij.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

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Martinez- 7 januari 2025 09:59
Het wordt tijd dat ze eens stoppen met een jaarlijkse iteratie van telefoons. De innovatie is zo minimaal terwijl er wel belangrijke grondstoffen (inclusief vervuiling voor de winning van deze stoffen) gebruikt worden voor dit soort producten.
watercoolertje
@Martinez-7 januari 2025 10:05
Alsof innovatie een voorwaarde is voor het uitbrengen van een product, dan is 99% van de producten overbodig...

Daarnaast is het toch echt de consument die ze koopt.
Qws @watercoolertje7 januari 2025 12:55
Jep, klanten willen de nieuwste van de nieuwste.

Iemand die S20 al 5 jaar gebruikt wilt na die 5 jaar wel een S25 in plaats van weer een S20.
MrFax @Qws7 januari 2025 13:17
Maar die consument koopt dan toch niet de producten die ertussen zijn uitgekomen?

Die consument koopt ze dus niet.

Het probleem zijn juist de mensen die elk jaar een nieuwe kopen.
Funkymonk3y @MrFax7 januari 2025 13:21
Hoeveel mensen doen dat? Ieder jaar een nieuwe? Valt wel mee toch
RRRobert @Funkymonk3y7 januari 2025 14:33
Hoeveel mensen doen dat? Ieder jaar een nieuwe? Valt wel mee toch
Dat zal inderdaad wel meevallen. En zij die dat wel doen, weten hun 'oude' telefoon vaak nog te verkopen of in te ruilen voor in de tweedehands- of refurbished telefoonhandel. wat op zich toch ook een circulaire vorm van handelen is.

Ik zie het probleem niet zo in van 'jaarlijkse innovatie'; als we dat niet zouden hebben gedaan liepen we nu nog rond met een typemachine in een koffer, i.p.v. een smartphone in de broekzak.
sympa @RRRobert7 januari 2025 15:55
Ik vraag me wel af wat Samsung doet met de ingeruilde toestellen, eerlijk gezegd.
RRRobert @sympa7 januari 2025 16:05
Ik denk dat meeste telefoons niet direct door Samsung zelf worden ingeruild, maar door de vele wederverkopers (providers, belwinkels, etc.), en die schuiven dat gewoon weer 'de handel' in. De markt voor gebruikte/refurbished telefoons (en laptops, desktops, en noem maar op) is m.i. nog elke jaar groeiende.
RobinNL @Qws7 januari 2025 12:58
Een S20 wordt misschien nog 1-2 jaar ondersteund met updates, een S25 als het goed is de komende 7 jaar.
Lrrr @Qws7 januari 2025 14:14
Ja, maar daarvoor hoef je niet elk jaar een nieuw model te maken. Klanten kunnen ook later in de cyclus instappen.

Kijk naar hoe Fairphone het doet, elke paar jaar een nieuw model.
matthew2300 @Lrrr9 januari 2025 16:36
De fabrikant bevredigd de behoefte van de klant. En als de klant zich laat verleiden elk jaar een nieuw toestel te kopen is dat toch mooi!. Andere vraag is of het noodzakelijk is? Antwoord: Nee. Maar zolang er mensen zijn die anderen de ogen uit willen steken en het belangrijk vinden altijd het nieuwste van het nieuwste te hebben is er geld te verdienen. Zelf heb ik een S10 Lite die het nog prima doet, maar als ik voor een leuke prijs een S24 ultra voorbij zie komen koop ik die misschien wel. Maar kan ook zijn dat ik nog een jaartje wacht. Of meer. Ik hoef niet zo nodig het nieuwste van het nieuwste. Zoals gesteld is de vernieuwing minimaal. Dan wacht ik nog wel even.
rko4u @Martinez-7 januari 2025 10:17
Ik weet niet wat precies het verschil in grondstoffen is om nog een jaar S24 telefoons te maken of een S25 te introduceren. Ik verwacht eigenlijk vrijwel nihil! Gezien de telefoons toch worden geproduceerd en niemand na een jaar zijn dure telefoon in de vuilnisbak gooit.
Het enige argument dat ik dus kan bedenken is dat als er meer tijd tussen twee iteraties zit, er meer aandacht kan worden aan support. Voor Samsung is het echter een versteviging van de concurrentie positie.
Magnix @rko4u7 januari 2025 12:47
Het gaat niet om het verschil tussen S24 en S25 maar om de doelgroep die dan hun S24 in de kast gooit en niks meer doet en vervolgens een S25 koopt, die mensen die altijd het nieuwste speeltje willen hebben die kopen dan vaak niet een nieuwe want die komt over 2 jaar pas ipv 1 jaar.
brobro @Magnix7 januari 2025 15:03
Ik denk dat die doelgroep met telefoons steeds kleiner wordt. Enerzijds worden telefoons steeds duurder, anderzijds zijn de jaren van grote sprongen voorwaards duidelijk voorbij. Veel tweakers en andere gadgettypes zullen hun geld dan toch liever uitgeven aan andere tech.
-Colossalman- @Magnix7 januari 2025 17:47
ze zullen vast wel bedacht hebben, ik ken ze, dat hun "oude" model nog geld waard is en dus verkopen voor een tweede leven.
laat ze lekker ontwikkelen, ik werk nog met een s22(ultra) en die kan nog prima even mee.
Als ik er aan toe ben gaat die naar iemand anders en ik koop een nieuwe. Prima toch.
Niemand gooit zomaar geld weg...
B0KIT0 @Martinez-7 januari 2025 10:42
Het wordt tijd dat ze eens stoppen met een jaarlijkse iteratie van telefoons.
Dit is toch hoe het momenteel werkt. Je wijst er op dat het zonde is van de materialen, en bovendien weinig innovatie brengt.

Deze combinatie maakt de nieuwe Samsung telefoon zinloos.

Maar dit is niet wat bedrijven drijft. De cijfers moeten kloppen. De omzet en winst moeten omhoog. Daar is het management voor aangesteld.

Gebeurt dit niet, dan moeten ze weer weg. Wat ze natuurlijk absoluut niet willen, want de beloningen zijn groot.

Dus ja, dat wordt inderdaad tijd. Maar in de huidige tijdsgeest zal het helaas niet gaan gebeuren.
thetakman @B0KIT07 januari 2025 11:27
De logische en bewuste keuze past helaas gewoon niet in het kapitalisme thuis.
Beestje moet altijd meer... dat staat haaks op het beeld om juist wat langer met spullen te doen.
P_Tingen @Martinez-7 januari 2025 12:27
Vergeet niet dat het uitbrengen van een nieuw model ook een manier is om relevant te blijven. Als de concurrentie van Samsung wél elk jaar een nieuw model uitbrengt, zullen kopers gaan twijfelen: neem ik het model van dit jaar van <merk> of de telefoon van vorig jaar van Samsung. Dan zal de keuze wellicht eerder op <merk> vallen.
m0ridin @Martinez-7 januari 2025 10:06
Doelgroep is dan ook niet hoofdzakelijk de mensen die vorig jaar een nieuwe telefoon gekocht hebben he, maar de mensen die 2+ jaar geleden een telefoon gekocht hebben en die ondertussen willen vervangen en waarvoor door al die iteraties het verschil opeens wel de moeite waard is.
JayPe @m0ridin7 januari 2025 10:57
Mensen die 2+ jaar geleden een telefoon kochten en willen vervangen, die willen waarschijnlijk ook wéér lang met die nieuwe telefoon doen. Dan koop je liever niet een al overjarig model, want die verouderd sneller en gaat dan technisch minder lang mee.

Maar: de verschillen zijn minimaal, en soms zelfs negatief, waardoor men niet voor niets langer met die oude telefoon wil doorgaan. De jaarlijkse verversingen zijn er (imho) vooral om te prikkelen iets nieuws te kopen.. tot, wat @Martinez- ook zegt, het verschil er eigenlijk echt niet meer toe doet.
Lrrr @JayPe7 januari 2025 14:17
Maar tegenwoordig krijg je wel 5+ jaar beveiligingspatches bij Samsung (en Google), dus zo slecht is het nog niet om een model van één of twee jaar terug te kopen.
JayPe @Lrrr7 januari 2025 15:26
Ha, ja, gelukkig wel. Jeetje. 5+ jaar. (JayPe huilt met z'n oude Sony)

En het scheelt vaak behoorlijk in de prijs (nieuwste model komt uit, tot dan toe nieuwste model keldert in waarde/prijs).

Maar voor de hele milieu-cyclus, impact, gebruik etc zou het toch veel duurzamer zijn als niet alleen de gebruiker zijn telefoon/fiets/product langer gebruikt, maar ook dat de onderdelenvoorziening/softwareondersteuning/modellen langer mee zou gaan.
Qws @Martinez-7 januari 2025 12:54
Oké iemand die 5 jaar lang de zelfde telefoon gebruikt wilt nu de nieuwste. Je gaat hem toch niet weer de zelfde 5jaar oude telefoon verkopen? Er moet vooruitgang komen, al is het met baby stapjes.
Martinez- @Qws7 januari 2025 13:31
Ik heb het toch over niet jaarlijks meer uit te brengen? De frequentie naar 2 jaarlijks brengen maakt niet dat je per se een 5 jaar oude telefoon 'moet' kopen. Dat is op zijn max 1 (en een beetje) jaar.
-Colossalman- @Martinez-7 januari 2025 17:58
na mijn oude telefoon was de huidige generatie (s22 ultra) een welkome aanvulling. Camera, scherm, snelheid... en ja dat was niet na een jaar.
PhatFish @Martinez-7 januari 2025 11:57
Helaas is de enige voorwaarde voor introductie van een nieuw product doorgaans louter het prospect op winst. Gelukkig doen bedrijven (in het kader van optimalisatie van diezelfde winst) veel eraan om de productie een beetje op de vraag af te stemmen

Uiteindelijk is het ook de consument die het in theorie kan laten staan. Wie verleiding niet weerstaat, is immers zelf de zondaar
roffeltjes @Martinez-7 januari 2025 12:06
De vraag is natuurlijk of S24s produceren minder vervuild dan nu S25s te produceren.

Samsung heeft de software cyclus aanzienlijk verlengd, dus hoewel ik nooit een fan ben van mega-bedrijven is het toch wel de consument die hier keuzes maakt.
trucker0werner @Martinez-7 januari 2025 12:42
Het is ook niet verplicht om elkaar jaar nieuw gsm te kopen.
Of je nu elk jaar nieuw gsm koopt of dezelfde nieuw koopt maakt niet uit.

Voor de kosten van gsm is a
Het alleen aan te zien. Want gsm dat je blijft verkopen en goed werkt hoef je geen/minder personeel te hebben om bugs te fixen en hoef je geen nieuw software te testen.

Met nieuw hardware kan software meer.

En voor elk bedrijf is stilstaan is rede tot failliet gaan. Je moet met de rest mee. Als Apple niet elk jaar met nieuw gsm komt dan zullen er mensen naar samsung gaan.
jordyS1 @Martinez-7 januari 2025 12:49
sorry maar ben ik het niet mee eens.
ik ben van de s23U naar de s24U gegaan en vind het verschil zeker niet minimaal..

dit jaar ook gewoon weer naar de s25u
-Colossalman- @jordyS17 januari 2025 17:59
hopelijk krijgt je oude toestel een nieuw leven en is dit geen probleem.
Ik doe liever wat langer met mijn toestel en wordt dan weer blij verrast.
Iedereen zijn eigen toch!?
MeltedForest @Martinez-7 januari 2025 13:44
Als er 5 jaar niets nieuws zou komen moet Samsung de grondstoffen wel gebruiken voor de productie van de Galaxy S20, want ze moeten toch de schappen gevuld houden. Je argument gaat dus eigenlijk nergens over.
fvdp89 @Martinez-7 januari 2025 14:33
Ik reageer even op jou omdat ik dan meteen een hoop reacties hieronder mee kan nemen.

De reden waarom fabrikanten elk jaar iets nieuws uitbrengen is natuurlijk commercieel. Waarom zou je nieuwe technologie (hoe klein de innovatie ook is) bewust achter de hand houden en radiostilte hanteren als je ook publiciteit kan creëren én een waardevoller product kan maken en verkopen?

Aan de gebruikerskant is het natuurlijk onzin dat de mensen die jaarlijks een nieuwe telefoon kopen 'dit veroorzaken' of aanmoedigen. De mensen die nieuwe telefoons kopen zijn verspreid door de tijd heen. Fairphone is een mooi voorbeeld van wat je misschien juist NIET wil. Als zij na 3 jaar een nieuw model uitbrengen zit je het laatste jaar een model te kopen dat al twee jaar of oud is. Door elk jaar 'het nieuwste van het nieuwste' uit te brengen kan iedereen die dat wil altijd het nieuwste kopen (of dat lekker niet doen).
bintang @Martinez-7 januari 2025 15:17
Het probleem is niet zozeer dat er nieuwe modellen worden uitgebracht, maar dat oudere, nog prima werkende modellen geen ondersteuning meer krijgen. Gelukkig gaat het daarbij langzaam de goede kant op.
HDoc @Martinez-7 januari 2025 15:39
Als je nu eens begint met een positieve opmerking. Gebruik het tip-top model :)
emeralda @Martinez-7 januari 2025 15:49
Hoeveel energie denk je dat al die AI kost? Iedere dag honderden miljoenen mensen die hun fotos door een AI filter sturen?
H.Boss @Martinez-17 januari 2025 13:03
Ik vind het wel een interessant model, deze heeft namelijk weer een snapdragon.
Xeds 7 januari 2025 09:55
Ben benieuwd naar het slim model en hoeveel deze zal inleveren op de rest. Een kleinere telefoon is toch wel fijner in de broekzak :)
njitter @Xeds7 januari 2025 09:59
ik verwacht niet dat hij kleiner zal worden, alleen dunner. Anders zouden ze het wel mini noemen.
Xeds @njitter7 januari 2025 10:04
De mini ja, dat waren nog eens tijden!
Blaze85 7 januari 2025 09:53
Probleem va Samsung is dat ze altijd van die Pipo de Clown-kleuren gebruiken voor hun telefoons, en de S25-kleuren zien er niet veel beter uit. Waar blijven de chique kleuren zoals bordeauxrood, donkerbruin, titanium grijs, etc?
njitter @Blaze857 januari 2025 09:59
de meeste mensen doen er toch een hoesje omheen.
Polderviking @njitter7 januari 2025 10:19
Ja, maar met dat argument kan je beter gewoon ophouden telefoons er mooi uit te laten zien.
iqcgubon @Polderviking7 januari 2025 10:28
Dat schip is gevaren sinds de komst van camera-eilanden.
Settler11 @njitter7 januari 2025 10:27
Of transparante hoesjes. Maar 'm versieren met stickers kan ook (wat ik zelf heb, want ik hoef geen dikkere blok in m'n zak) :)
CerandoX.nl @Blaze857 januari 2025 09:59
Ze hebben gewoon een titanium kleur voor de S24 Ultra. Ik vind trouwens bordeauxrood of bruin helemaal niet zo chique. Zo zie je dat smaken verschillen. iPhone gebruikers klagen weer over gebrek aan kleur op de Pro-modellen.
watercoolertje
@Blaze857 januari 2025 10:03
Klinkt meer als jouw probleem dan dat van Samsung natuurlijk, tenzij iedereen er zo over denkt, maar dat is dus niet zo :)

Mijn telefoon heeft de kleur van het hoesje wat ik er omheen heb gedaan.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 7 januari 2025 10:03]

Caayn @Blaze857 januari 2025 10:12
Ik vindt het juist leuke kleuren in plaats van de "chique" grauwe drap die je elders ziet. Mijn telefoon mag wel een kleurtje hebben, en anders kies je toch de <marketingnaam>zwart, <marketingnaam>grijs of <marketingnaam>wit varianten waarin de toestellen ongetwijfeld ook beschikbaar komen.

Smaken verschillen :)

[Reactie gewijzigd door Caayn op 7 januari 2025 10:15]

HJVDD @Blaze857 januari 2025 09:55
Ze hebben met de s24 lijn titanium grijs achtige kleur. Verder zijn op de samsung website nog wat andere kleuren om uit te kiezen
Tweaker2020 7 januari 2025 09:55
Daar is ie weer: de aankondiging van de aankondiging :+
Ik snap het wel, maar blijft raar.

Ik ben wel benieuwd of er dit keer een serieuze verbetering is, maar gezien de focus ligt op AI zal het wel niet...

[Reactie gewijzigd door Tweaker2020 op 7 januari 2025 09:56]

vinkjb @Tweaker20207 januari 2025 10:27
zo houden ze het warm he voor de geintresseerden.
MeltedForest @Tweaker20207 januari 2025 13:46
Je moet toch een beetje in de picture blijven tijdens de CES, als je als bedrijf op mobiel vlak verder niets boeiends laat zien tijdens de CES.
Pollyjr 7 januari 2025 10:00
Ik ben eigenlijk persoonlijk aan het wachten op een nieuwe Note van Samsung, heb ik wat over het hoofd gezien want als je het mij vraagt lijkt het er op dat die nooit meer terug komt?
Putwater @Pollyjr7 januari 2025 10:03
Dat is het "Galaxy Sxx Ultra" model geworden, inclusief stylus, volwaardige opvolger dus.
Pollyjr @Putwater7 januari 2025 10:07
Ah oke top, zoiets dacht ik al.
Dan gaan we voor de s25 Ultra
Polderviking @Putwater7 januari 2025 10:22
Volwaardige opvolger in featureset, maar wel een stuk duurder.
Putwater @Polderviking7 januari 2025 10:26
Zoals eender welk high end toestel van eender welk merk dus :)
Polderviking @Putwater7 januari 2025 11:41
De Note was toch wel een paar honderd euro goedkoper dan de Ultra toen ze naast elkaar bestonden.
Putwater 7 januari 2025 10:07
Ik ben vooral benieuwd welke SOC er dit jaar in de reguliere S-toestellen zal zitten. De geruchten gingen namelijk alle kanten uit, van Qualcomm, tot MediaTek, tot Samsung Exynos. Op zich ben ik nooit tegen Exynos geweest, maar het feit dat top range Qualcomm en MediaTek tegenwoordig zoveel beter presteren, zie ik liever deze opties. Voor zulke prijzen krijg ik graag de beste prestaties, ook al is het niet merkbaar, puur psychologisch dus.

Ik zal mijn S21 dit jaar alleszins graag vervangen.
dutchgio @Putwater7 januari 2025 10:32
Het laatste bericht is dat ze allemaal de nieuwe Quallcomm krijgen, dat zou goed nieuws zijn.
Uberprutser @dutchgio7 januari 2025 10:43
Enige blocker om m'n S23 in te ruilen zou een Exynos zijn. Ik was zo blij dat ik na een jaar aankloten met de S22 deze kon inruilen voor de S23 met vrijwel geen bijbetaling. Toch weer geprobeerd met de S24 Exynos dit jaar maar zelfde gedoe als met de S22 toendertijd dus nog steeds de S23.

Nog steeds erg blij met de S23, maar met alle incentives + bijdrage van werk kan ik vrijwel elk jaar kosteloos upgraden.
thetakman @dutchgio7 januari 2025 11:28
Dit gerucht is er al sinds de note 10 of misschien zelfs wel eerder al.
Ieder jaar weer hetzelfde, Rumor has it europe will get Qualcom.

Ennnnn puntje bij paaltje, hebben we ieder jaar de Exynos gekregen.
coolkingler1 @thetakman7 januari 2025 15:15
Mja, behalve bij de S23 dan en sinsdien ook de Ultra's.
19RAW68 7 januari 2025 10:42
Het mooie van een nieuwe versie van het topmodel is dat de vorige versie betaalbaarder wordt. Ik wacht dus nog even met de aanschaf van een S24 (gewone of FE versie, ben ik nog niet uit) totdat de S25 uit is om de S20FE op te volgen.
jens72 7 januari 2025 13:41
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra maar benieuwd waarvan de Slim Line gelijk aan is!? Gelijkaardige CPU ~ RAM aan S25+ of eerder Ultra?
NosferatuX 7 januari 2025 10:09
Ik zal de S25 ongetwijfeld kopen en 99.9% weer terugsturen zoals de S23 en S24 omdat de camera shutterlag heeft waardoor deze waardeloos is om fotos te maken van bewegende dingen zoals kinderen.

[Reactie gewijzigd door NosferatuX op 7 januari 2025 10:09]

Tweaker2020 @NosferatuX7 januari 2025 10:15
Joh, koop dan gewoon iets anders of zoek het op voorhand op.

[Reactie gewijzigd door Tweaker2020 op 7 januari 2025 10:15]

k995 @NosferatuX7 januari 2025 10:27
Je kon dat oplossen met "quick tap " aan te zetten en denk dat ze dat standaard doen met een update eind vorig jaar.
NosferatuX @k9957 januari 2025 11:38
Helaas niet. Dat betreft de vertraging tussen het maken van de foto na het drukken op de knop.
Helaas is het probleem mbt sluitertijd nooit opgelost. Bewegende objecten, zoals bv spelende kinderen zijn nog steeds blurry
-Colossalman- @NosferatuX7 januari 2025 18:03
koop een spiegel reflex camera als je daar belang aan hebt en niet een zeer compacte camera...
NosferatuX @-Colossalman-7 januari 2025 19:13
Eh nee.
Het heeft namelijk niks te maken met dat het een compacte camere is. Het is namelijk geen probleem van een compacte camere maar een probleem van samsung.
RatedR @NosferatuX7 januari 2025 11:01
Is al opgelost, download Samsung's "camera assist" app en je kunt de shutter lag vrijwel helemaal wegwerken met een paar settings.
NosferatuX @RatedR7 januari 2025 11:36
Helaas niet. Het betreft niet de lag mbt het maken van de foto na het drukken op de knop maar van de werkelijke sluitertijd. Bewegende objecten worden dus wazig. Dat is niet opgelost.
Putwater @NosferatuX7 januari 2025 10:12
Mij zou het logischer lijken voorlopig geen Samsung meer te kopen dan?
NosferatuX @Putwater7 januari 2025 10:15
Naja het zijn verder prachtige telefoons dus probeer het steeds
watercoolertje
@NosferatuX7 januari 2025 11:28
En dat kan niet gewoon even in een winkel zonder dat je het toestel koopt?

Lekker zonde van iedereens tijd en een moeilijk/niet verkoopbaar toestel wat terug gestuurd moet worden...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 7 januari 2025 11:28]

P_Tingen @NosferatuX7 januari 2025 12:33
Jij post het hier dus het gaat @watercoolertje wel degelijk aan, anders had je het hier misschien beter niet kunnen posten. Daarnaast: doeslief, zo uit je slof schieten als in de laatste paar regels is toch ook nergens voor nodig:
Als ik een product koop wat niet aan de verwachting blijkt te voldoen en deze retourneer en jij dat zonde van iedereens en jouw tijd vind dan is er echt iets mis met je man, sorry om het zo te zeggen.
Het gaat je namelijk niks aan en heeft helemaal niks met jou te maken. Het is echt een you issue in dat geval
NosferatuX @P_Tingen8 januari 2025 10:40
Dat ik een product retourneer omdat het niet aan de verwachting voldoet gaat hem inderdaad niets aan. Daar heeft hij niks mee te maken. Het is zelfs een van de normaalste zaken van de wereld.
Staat er ook los van dat ik het hier post. Dan alsnog gaat het daadwerkelijke retourneren hem niks aan.
Vervolgens een ongegronde nergens op slaande beschuldiging uiten dat ik iedereen hun tijd verdoe door een product te retourneren is totaal ongewenst en door die opmerking is de toon gezet. Wanneer iemand ongegrond zinloze beschuldigingen gaat uiten dan zal je daar logischerwijze een gepaste reactie op krijgen.
Verder ga ik er geen tijd aan verspillen. Ben je het er nog steeds niet mee eens en partijdig ingesteld dan is dat je recht. Fijne dag verder.

[Reactie gewijzigd door NosferatuX op 8 januari 2025 10:41]

Van der Berg
7 januari 2025 11:35
Ik kijk toch met vol spanning uit naar de komst van de S25 generatie en vooral de S25 Ultra. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar het nieuwe model S25 Slim. Ik sla de S25 Ultra generatie over, ik heb de S24 Ultra in bezit. Ik heb de S24 Ultra vorige jaar met een flinke korting ingekocht €741 tijdens Pre-Order na inruil van mijn S22 Ultra.

Ben benieuwd of Samsung dit jaar net als vorig jaar bij de Pre-order, 1TB voor de advisieprijs van 512GB geeft.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 7 januari 2025 12:57]

greatgonzo @Van der Berg7 januari 2025 13:47
Tja, als ik zie dat zo'n S24 ultra toen zonder inruil rond de €1300 was, en je misschien met inruil rond de €300 vangt voor het topmodel van twee oud, vind ik €1000 nog steeds veel geld voor een toestel.

Maar zoals @19RAW68 al schrijft, het mooie van een nieuwe serie is dat de oude serie in prijs gaat zakken. En behalve de toegenomen AI functies kan ik nu niet echt zeggen dat de telefoons de laatste jaren significant beter worden, op de processorsnelheid na misschien. Maar zolang je niet gamed, is dat ook niet echt van belang.

Ikzelf bijvoorbeeld heb een Pixel 6, mijn vrouw heeft onlangs een Pixel 9 pro aangeschaft. Nou, de foto's zijn wel vergelijkbaar hoor. Ik lees nu voor de gein eens de review terug van de S24 ultra, wat foto's betreft is soms de S23 beter, en soms de S24. Dus ook daar was geen reden voor vervanging

Lang verhaal kort :) Voor mij persoonlijk rechtvaardigt nog geen enkel toestel een prijs van meer dan €1000

[Reactie gewijzigd door greatgonzo op 7 januari 2025 13:51]


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