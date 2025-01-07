Samsung kondigt event aan voor Galaxy S25, uitnodiging toont vier telefoons

Samsung heeft een eigen Unpacked-evenement aangekondigd voor de aankondiging van zijn Galaxy S25-telefoons. Dat gaat plaatsvinden over twee weken. De uitnodiging toont vier telefoons, terwijl de fabrikant de afgelopen jaren telkens drie telefoons presenteerde.

Samsung heeft een korte video online gezet met daarin de schaduw van vier telefoons. De rest van de video toont een spraakcommando dat moet benadrukken dat de telefoons AI-functies hebben. Vorig jaar legde Samsung bij de Galaxy S24-telefoons ook al de nadruk op zijn AI-functionaliteit.

Er gingen al eerder geruchten over een datum over twee weken. Het evenement zal op 22 januari plaatsvinden. De ronde hoeken van de vier telefoons lijken ook het gerucht te bevestigen dat de Ultra-versie van de Galaxy S25 minder hoekig zal zijn dan de voorgangers.

Naast de S25, S25+ en S25 Ultra zou het vierde model volgens geruchten de S25 Slim zijn, een dunnere versie van Samsungs telefoon. Of de fabrikant die duurder of goedkoper maakt, is vooralsnog niet duidelijk. Ook waar het bedrijf de focus legt bij die telefoons is niet bekend. Van de S24 verschenen vorig jaar drie modellen en daar kwam later in het jaar een S24 FE bij.