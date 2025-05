Het is februari en dat betekent dat Samsung zijn Galaxy S25-serie op de markt heeft gebracht. Er waren dit jaar – zoals wel vaker bij Samsung – voorafgaand aan de release genoeg lekken, waardoor je al gauw de indruk kon krijgen dat de onderdelen van de S24-lijn grotendeels hergebruikt werden. De meeste van die lekken bleken waar: aan de hardware is niet heel veel geknutseld, aan de software wél. Daarmee lijken de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra de geavanceerdste telefoons van het moment te zijn, tenminste op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De meeste van die kunstmatige intelligentie is overigens niet onlosmakelijk verbonden aan de nieuwe S25-telefoons, al zou je dat door alle eigen benamingen van Samsung haast denken. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt daarvoor nauw samen met Google en gebruikt dus Gemini als onderliggend llm. De meeste van deze functionaliteit zal in de nabije toekomst dus ook op andere Android-telefoons te gebruiken zijn.

Wat wél echt nieuw is, zijn One UI 7 en de Snapdragon 8 Elite For Galaxy-chipset. Dit is Qualcomms recentste topmodel, maar dan in een hoger geklokte uitvoering. Daarmee wordt meteen een van de grootste pijnpunten uit de Galaxy S-serie weggenomen: de Exynos-chip. Ook ‘echt nieuw’ is overigens de extra dunne Galaxy S25 Edge, al weten we daarover momenteel nog maar weinig, op een korte teaser na.

Hoewel je het bij de S-serie misschien niet zou verwachten, wist Samsung te vertellen dat juist gebruikers van deze toestellen de laatste jaren sneller overstappen naar het nieuwste topmodel en dus minder lang met hun telefoon doen. Ook groeit het aandeel Galaxy S-telefoons binnen Samsungs eigen aanbod. Wellicht kan Samsung met een sterke line-up in de S-serie dus weer marktleider worden, nu Apple dat stokje van ze heeft overgenomen.

Hoewel we geen wonderen verwachten wat betreft de hardware, is er genoeg nieuws om toch een beetje enthousiast van te worden, al is het maar op het gebied van software. Wij zijn de afgelopen tijd met de drie toestellen aan de slag gegaan om je alles te vertellen over Samsungs latest and greatest. Zijn de bijzondere Snapdragon-chip en een fikse uitbreiding van de AI-trukendoos genoeg om van de S25-serie een succes te maken? Je leest het in deze review.