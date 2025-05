Windows 11 24H2 laat meerdere apps tegelijkertijd webcam gebruiken

Windows 11-gebruikers lijken binnenkort de mogelijkheid te krijgen om hun webcam te gebruiken in meerdere apps tegelijkertijd. Het besturingssysteem krijgt daarvoor een optie in de komende 24H2-update. De functie zit momenteel verborgen in een previewversie van die update.

De recentste Windows 11 24H2-previewversies bevatten een 'multi-app camera'-functie, schrijft @phantomofearth op sociale media. Die optie zit verwerkt in de camera-instellingen onder 'advanced camera configuration'. De functie verleent meerdere applicaties tegelijkertijd toegang tot een aangesloten webcam. Momenteel kan slechts één app tegelijkertijd toegang krijgen tot de webcam van de gebruiker in Windows 11.

Microsoft waarschuwt dat de nieuwe functie met bepaalde beperkingen komt. Zo kan de helderheid van de webcambeelden alleen worden aangepast via de Windows-instellingen wanneer de 'multi-app camera'-functie is ingeschakeld.

De functie is vooralsnog verborgen en moet handmatig ingeschakeld worden via een thirdpartytool, schrijft @phantomofearth. Aangezien de functie in testversies van Windows 11-update 24H2 zit, valt te verwachten dat de functie in die OS-versie officieel wordt geïntroduceerd, hoewel Microsoft dat nog niet heeft bevestigd. Vermoedelijk verschijnt de 24H2-update in september of oktober.