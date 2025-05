Windows 11-bèta bevat patch waardoor TPM 2.0-workaround niet meer werkt

Microsoft heeft een nieuwe bètaversie van Windows 11 uitgerold. De update bevat enkele verbeteringen, maar vermoedelijk ook een patch waardoor gebruikers de TPM 2.0-vereiste niet meer zouden kunnen omzeilen via het /product server-commando.

X-gebruiker Bob Pony ontdekte de patch in Windows 11 Insider Build 27686, die momenteel via het Canary-kanaal wordt verspreid. De gebruiker heeft geprobeerd de nieuwe build te installeren op een computer zonder TPM 2.0.-module, maar dat is blijkbaar niet gelukt, ook al maakte hij gebruik van de workaround via het /product server-commando. Gebruikers konden dit commando gebruiken om de TPM 2.0-systeemeis te omzeilen. Er zouden nog andere manieren bestaan om dit te doen.

Bob Pony schrijft dat de patch nog niet in Windows 11 24H2 zit. Het is niet duidelijk of Microsoft de patch ook in een definitieve versie van het besturingssysteem wil plaatsen. Windows 11 Insider Build 27686 bevat ook andere verbeteringen, zoals de verhoging van de maximale grootte van FAT32-partities naar 2TB. Deze bètaversie zou ook optimalisaties bevatten om de accuduur van apparaten te verbeteren en aparte stroomprofielen voor wanneer een apparaat aan een pc of aan het net is aangesloten. Deze build bevat volgens Microsoft ook een optie om virtuele harde schijven via het instellingenmenu te ontkoppelen.

TPM, ofwel trusted platform module, is een beveiligingstechniek in de vorm van een losse cryptoprocessor die gebruikt wordt om cryptrografische sleutels te genereren en op te slaan. Microsoft gebruikt dit in Windows onder andere voor BitLocker. Er is lang veel onduidelijk geweest over de systeemeisen voor Windows 11. Aanvankelijk leek het erop dat TPM 2.0 niet vereist was, maar later bleek dat toch het geval te zijn. Microsoft kwam in 2021 zelf met een methode naar buiten om de systeemeisen te omzeilen.