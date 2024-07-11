Microsoft Store lijkt reclame te krijgen bij klikken zoekbalk

De Microsoft Store lijkt advertenties te krijgen bij het klikken op de zoekbalk. Die functie is verschenen in de Insider-build van Windows 11. De Store had al advertenties, maar niet in de zoekfunctie.

Ghacks bevestigt de vondst nadat Phantomofearth de advertenties zag. De twee 'aanbevolen' apps verschijnen na een klik op de zoekbalk, maar voordat gebruikers een zoekterm hebben ingevoerd. In de stabiele versie van Windows 11 toont de Store daar de zoekgeschiedenis. De 'aanbevolen' apps zijn voorzien van afbeeldingen, waar de zoekgeschiedenis alleen uit tekst bestaat. De advertenties zijn alleen zichtbaar in de Insider-build van Windows 11, een testversie.

Windows 11 en de Microsoft Store hebben al advertenties in de vorm van 'aanbevolen apps' op diverse plekken. Het is onbekend of en wanneer Microsoft de advertenties bij het zoeken in de Microsoft Store gaat activeren in de stabiele versie van Windows 11.

Update: in het artikel werd aanvankelijk gesproken over de Windows Store, maar de appwinkel heet de Microsoft Store

Links: de huidige situatie, zoekgeschiedenis bij zoeken, bron: Tweakers. Rechts: 'aanbevolen' app bij zoeken, bron: Phantomofearth