Microsoft Store lijkt reclame te krijgen bij klikken zoekbalk

De Microsoft Store lijkt advertenties te krijgen bij het klikken op de zoekbalk. Die functie is verschenen in de Insider-build van Windows 11. De Store had al advertenties, maar niet in de zoekfunctie.

Ghacks bevestigt de vondst nadat Phantomofearth de advertenties zag. De twee 'aanbevolen' apps verschijnen na een klik op de zoekbalk, maar voordat gebruikers een zoekterm hebben ingevoerd. In de stabiele versie van Windows 11 toont de Store daar de zoekgeschiedenis. De 'aanbevolen' apps zijn voorzien van afbeeldingen, waar de zoekgeschiedenis alleen uit tekst bestaat. De advertenties zijn alleen zichtbaar in de Insider-build van Windows 11, een testversie.

Windows 11 en de Microsoft Store hebben al advertenties in de vorm van 'aanbevolen apps' op diverse plekken. Het is onbekend of en wanneer Microsoft de advertenties bij het zoeken in de Microsoft Store gaat activeren in de stabiele versie van Windows 11.

Update: in het artikel werd aanvankelijk gesproken over de Windows Store, maar de appwinkel heet de Microsoft Store

Windows Store: geen advertenties bij zoekenWindows Store: advertenties bij zoeken. Bron: Phantomofearth

Links: de huidige situatie, zoekgeschiedenis bij zoeken, bron: Tweakers. Rechts: 'aanbevolen' app bij zoeken, bron: Phantomofearth

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 21:05
120 • submitter: TheVivaldi

11-07-2024 • 21:05

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Reacties (120)

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nielsnederveen 11 juli 2024 21:35
Waarom mogen we van Microsoft niet een hoger bedrag neerleggen (voor mijn part maandelijk 8)7 ) voor een licentie om gevrijwaard te zijn van reclames en tracking.
mdnz @nielsnederveen11 juli 2024 21:39
Daar gaan ze wel heen, geef het nog een paar jaar. En daarna natuurlijk opnieuw ads ook al heb je betaald.
TheVivaldi @mdnz11 juli 2024 22:35
En daarna een Premium Pro-abonnement zonder advertenties en tracking, om dat vervolgens alsnog toe te voegen. En ga zo maar door. :P
iDennis95 @TheVivaldi12 juli 2024 07:50
Wil je dark mode? Neem dan premium Pro+!
BlaDeKke @nielsnederveen11 juli 2024 22:50
Omdat dit veel meer centjes oplevert dan dat we er ooit voor zouden geven. Ik meen me te herinneren dat YouTube meer verdiend aan gratis gebruikers dan betalende vanwege de gemiste reclame inkomsten.
Wolfos @BlaDeKke11 juli 2024 23:07
Dit soort banner ads leveren geen drol op. Dan heb je het over fracties van een cent per vertoning. Video ads zijn een stuk duurder.
BlaDeKke @Wolfos12 juli 2024 01:38
Oke, als je er langer over nadenkt dan kijk je ook meer youtube dan microsoft store. Het hangt er van af hoeveel ads ze in windows durven rammen in de toekomst. Want er komt tegenwoordig toch elke paar maanden een bericht hier dat ze weer ads ergens in windows willen proppen. Ik hoop, maar denk niet dat het hier eindigt.
Armselig 11 juli 2024 21:18
Ik kan dit wel zorgelijk noemen (op z'n minst) maar er zal wel weer iemand verdedigen dat bedrijven "ook niet voor niets werken terwijl wij gratis gebruik maken van hun site", zoals Youtube en dergelijke.
Ascathon @Armselig11 juli 2024 21:30
Sites okay, maar Windows heb je nota bene voor betaald. En dat is geen 10 euro. (of ja, op manieren ...). Maar ondertussen duwen ze het vol foutmeldingen waarom jij niet naar Windows 11 mag updaten. Krijg je meldingen over default apps terwijl je zelf al lang en breed je eigen voorkeuren hebt ingesteld.
Qws @Ascathon11 juli 2024 22:43
Windows maakt weinig geld vergeleken met Android en iOS, bij Windows is het maar 1 melige aankoop, bij andere operating systemen zoals Android blijft geld stromen door middel van App/Play Store.

Zou me ook niets verbazen als Valve meer verdient dan wat Microsoft binnenhaalt met Windows licenties.
himlims_ @Qws12 juli 2024 00:12
Het grote geld zit zakelijk voor mircrosoft, niet die paar Tweakers en desktop users
Jeffrey1908 @himlims_12 juli 2024 00:22
Ja maar waar hun het meeste geld mee verdienen, maakt ons (consument) niet uit, want ik ben gewoon een betalende klant.
BlaDeKke @Jeffrey190812 juli 2024 01:41
Nou, bij nvidia ben je ook een betalend klant. Vroeger was het belangrijk voor nvidia dat je als gamer een gpu van hun kocht, dus deden ze moeite voor jou om interessant te blijven. Nu ze sinds een paar jaar vooral geld binnen rijven met enterprise gpus. Kan het ze geen zier schelen wat je doet om te gamen. Dat merk je aan de prijzen, en als dit doorgaat, ook aan support en dergelijke. Maar je blijft wel een betalende klant.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:36]

Jeffrey1908 @BlaDeKke12 juli 2024 07:09
Nou, wat ik dus bedoelde is niet of wij een bedrijf bedrijf gaaf of sympathiek moeten vinden maar meer dat ze een prijs voor een product vragen die de gepast is volgens bedrijf x, dus aan hun om het rendabel/winst te krijgen. Met uitzondering van een eco systeem. Maar ik zie het pushen van reclame meer als de betalende klant nog plagen om al het mogelijke uit die gebruiker te trekken. En dat is een stukje wat mij tegenstaat.
Straks komt er bij netflix weet een instap abbo waar het voorheen reclame loos was maar straks krijg je een instap abonnement met reclame voor 8,99 nou dat zou ik toch echt schandalig vinden.
Clueless @Jeffrey190812 juli 2024 11:15
Voor Microsoft ben je in heel veel gevallen als consument alleen maar een klant als je een dienst direct bij ze afneemt (bijv. Office365) en dat is bij Windows alleen maar het geval als jij een FPP (Retail) product bij ze gekocht hebt. Bij een OEM licentie is het helemaal niet zo dat jij de klant bent van Microsoft, dat is de OEM. Voor Windows Support kun je als OEM gebruiker dan ook helemaal niet bij Microsoft terecht maar moet je bij je OEM aankloppen voor support (en als jij dus de OEM gekocht hebt kun je officieel alleen bij jezelf terecht ;))

En die prijzen verschillen nogal:
- uitvoering: Microsoft Windows 11 Pro (NL, Retail)
versus
- uitvoering: Microsoft Windows 11 Pro (NL, OEM)

[Reactie gewijzigd door Clueless op 22 juli 2024 13:36]

Olaf van der Spek @Qws11 juli 2024 22:45
bij andere operating systemen zoals Android blijft geld stromen door middel van App/Play Store.
Dat geld was toch om de kosten van de store te dekken.. of toch niet?
Wolfos @Olaf van der Spek11 juli 2024 23:15
Die 30% marge dekt heel wat meer dan alleen de kosten van de digitale distributie. Microsoft vraagt nog niet de helft, maar dat zal ook voldoende zijn.

Het is niet alsof ze dit zo hard nodig hebben (aan winst geen gebrek bij Microsoft) maar omdat het kan. Apple zet ook al lang advertenties in de zoekresultaten.
Ascathon @Qws11 juli 2024 23:05
Dat zal ik ook niet ontkennen. Maar als consument betaal ik diverse honderden euros om daarna een OS te hebben dat mij chanteert met allerlei meldingen. Het kaapt mijn pc, bij wijze van.
En ja, zoals @FreezeXJ zegt, bij wel (duur) aangekocht product is dat niet. De app van mijn deurbel en cameras zeurt ook over reclame en kortingsbanners en doorverwijzingen naar vrienden.
FreezeXJ @Ascathon11 juli 2024 22:12
Yep, maar blijkbaar ben je ondanks je betaling toch niet meer de klant... Hooguit product. Dat lijkt sowieso de trend te worden.
JoHnnY-Btm @FreezeXJ11 juli 2024 23:44
ook de reden dat ik nooit voor windows betaald heb
Thekilldevilhil @JoHnnY-Btm12 juli 2024 08:35
Achteraf goed praten van je gedrag dus. Want er zijn genoeg versies van Windows geweest waarbij je gene tracking en reclames had. Toen kocht je dus echt ene product.
JoHnnY-Btm @Thekilldevilhil12 juli 2024 08:37
Toen ja, dat is nu niet meer het geval
JohanNL @Ascathon12 juli 2024 00:13
Op papier kost Windows best wel wat geld, maar in de praktijk gedoogd Microsoft van die illegale methoden en van die keys van vage keysites waar Microsoft geen cent van terug ziet.
Ze hebben echter wel eens aangegeven dat ze liever hebben dat je Windows gaat piraten, dan dat je géén Windows gebruikt.
En dat heeft dus te maken met dat jij als gebruiker van Windows op zichzelf een verdienmodel bent voor Microsoft, dat heb je goed gezien.
Tenminste bij de ' normale ' edities, bij de Enterprise editie heb je doorgaans net wat minder van deze onzin en meer mogelijkheden om dingen te blokkeren en de data collectie tot een minimum te beperken.
- peter - 11 juli 2024 21:17
Toch een soort van enshittification. Je ziet t ook in Play Store van Android tegenwoordig. 1e 3 zoekresultaten zijn gesponsord. Daar word je als gebruiker niet blij van, dus t is puur om nog meer te verdienen over de rug van de gebruiker. Jammer.
_Thanatos_ @- peter -12 juli 2024 09:46
In de Play Store is het "normaal", dat is immers eigendom van een advertentiebedrijf, en het is "gratis".

Windows 11 kost gewoon € 120. Als je full price voor een product betaalt, dan mogen ze eventjes heel snel opflikkeren met reclames daarin, iyam.
Uther @_Thanatos_12 juli 2024 10:46
Alleen heeft de Windows store niets met het besturingssysteem te maken, het is een App een gratis app. Net zoals de Google store.
_Thanatos_ @Uther12 juli 2024 10:52
Nee, de Windows Store zit bij Windows 11, dus het is onderdeel van het pakket dat je koopt. Dat is hoe het werkt. Ik begrijp niet hoe je dit beredeneerd kan krijgen, eerlijk gezegd. Wat hoort volgens jou nog meer *niet* bij het OS dat er *wel* bijgeleverd wordt?

Als je een airco koopt, kun je ook niet zeggen dat de slang geen onderdeel is van het product, terwijl die er wel bij zit. Dat slaat ook nergens op.

Edit: bovendien heeft Windows 11 ook advertenties in het start menu. Of hoort dat ook niet bij het OS? 8)7

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 13:36]

Uther @_Thanatos_12 juli 2024 16:10
Tja, tis maar net hoe je er tegen aan kijkt. Kladblok en Paint worden er ook bijgeleverd. Ikzelf zie dat niet als onderdeel van Besturingssysteem Windows. Maar een programma als een taskmanager vind ik weer wel essentieel voor een besturingssysteem. Net zoals een afvoerslang van airco ook een essentieel onderdeel is.

In het start menu stoort mij niet, ik typ of gebruik sneltoetsen om programma's te openen of bij instellingen te komen. Kan mij wel voorstellen als je dat vaak gebruik dat het idd storend kan zijn.

Maar goed, verschillende mensen, verschillende ideeën en meningen, maar goed ook.

[Reactie gewijzigd door Uther op 22 juli 2024 13:36]

_Thanatos_ @Uther15 juli 2024 04:32
Dat de ads jouw niet storen, betekent niet dat ze er niet zijn. Jouw argument is dat ads mogen in onderdelen die "niet bij het OS horen", en ze zitten in het start menu. Dus wat is het nou? Make up your mind.

Kladblok en Paint horen absoluut bij het OS. Het zit in het pakketje dat je koop als je Windows 11 aanschaft en installeert. Het zijn geen essentiele onderdelen, maar dat maakt wmb niet uit. De meeste dingen in Windows zijn nonessentieel. Een linux-fanaat zou zeggen dat alles nonessentieel is, behalve de kernel.

De task manager is ook nonessentieel - Windows functioneert prima zonder. In die zin is het start menu ook nonessentieel. En de taakbalk ook. Het OS is immers prima in staat je applicaties uit te voeren zonder die onderdelen.

Maargoed, lang verhaal kort: wat essentieel is, doet er niet toe. Wat er toe doet, is of een onderdeel bij Windows hoort, en dat is wel degelijk het geval bij nonessentiele onderdelen. Je hebt er gewoon voor betaald simpelweg door het kopen, ook al ben je vrij om zo'n onderdeel aan of uit te zetten, danwel te negeren of juist op te zoeken.
PageFault @- peter -11 juli 2024 21:42
Dat is bij Android al vrij lang. De Apple store staat op dat vlak ook vol met crap. Jammer dat MS daar ook heen is gegaan.
peize9 11 juli 2024 21:37
Waar kan ik naar overstappen? Nergens want dan werkt alles qua games en deels software niet meer. De ACM en de EU moeten hier eens goed naar gaan kijken, want Microsoft heeft hiermee eigenlijk gewoon een monopoly en dit is misbruik daar van.
Verwijderd @peize911 juli 2024 21:58
Ik heb Arch linux op een tweede schijf staan waar ik een aantal spellen gewoon prima op kan spelen.

Met Nobara of een andere distro die puur voor gamen is het nog gemakkelijker om direct te beginnen met gamen. Al is het zelfs een Linux-leek als ik het gelukt om dit werkende te krijgen op Arch.

Het enige wat niet werkt zijn een aantal spellen met (kernel) anti-cheat zoals Battlefield en Valorant.

Dus het hangt er vanaf wat je speelt en wat je naast spellen nog meer als software gebruikt.
neeroeter @Verwijderd12 juli 2024 05:21
Arch is echter geen Distro om mee te beginnen met Linux. Dan eerder Mint. Arch is taai en de filosofie erachter is dat je zelfredzaam bent.
Knap dat je als "Linux-leek" de boel aan het draaien hebt gekregen trouwens :)

Ik ga zelf op een Mint installatie eens kijklen of ik PES aan de praat kan krijgen.
MulMonkey @neeroeter12 juli 2024 08:18
Ik probeerde laatst ook weer eens Mint met mijn 7800XT --> maar dat was geen succes. Kon mijn refresh rate niet aanpassen en gaming prestaties waren minder dan op Ubuntu. Ubuntu gebruikt een recentere kernel. Misschien dat het daar aan ligt?

Ik heb hoe dan ook Mint weer achter me gelaten (en dat is niet de eerste keer) en gekozen voor Ubuntu. In mijn eigen ervaringen met aardig wat distros heeft Ubuntu (voor mij) nog steeds de prettigste out-of-the-box experience.

En ja, ik weet het: snaps enzo. Die presteren inmiddels erg goed en snel hoor (bv Firefox). Maar Steam installeren doe je het liefst via hun eigen website (.deb downloaden).

Vrijwel al mijn games werken op Ubuntu en prestaties zijn erg goed. Ik kies mijn games er tegenwoordig op uit. Slechts een enkele game werkt niet. Call of Duty bijvoorbeeld niet. Verder denk ik alles? Ook games als Cyberpunk, Hogwarts legacy, Baldur's Gate 3, Starfield werken zonder issues. Oudere games vaak ook.

Heel soms moet je een paar start opties kiezen om het werkend te krijgen. Maar meestal selecteer je gewoon de laatste versie van Proton en werkt het.
Verwijderd @MulMonkey12 juli 2024 10:01
Vreemd, want Linux Mint is gebaseerd op Ubuntu, maar daarnaast kan je dit volgens mij altijd nog in de Nvidia settings (X Server settings) aanpassen:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=316833

In principe zal het lukken om op iedere distro te kunnen gamen, het grote verschil zit hem in hoeveel werk je eraan kwijt bent om dit werkende te krijgen en of je te maken hebt met een Rolling Release of een Point release distro.

Persoonlijk heb ik gekozen voor een Rolling Release distro (Arch), omdat ik toch wel graag het nieuwste van het nieuwste direct wil hebben, ondanks dat dit risico's met zich mee kan brengen. Maar voor anderen is een Point release distro interessanter die op vaste momenten, bijvoorbeeld iedere 6 maanden een nieuwe release heeft.

Met Arch was ik meer tijd kwijt om alles in te stellen om te kunnen gamen, Nobara dat ik als test op een Externe schijf had geïnstalleerd had out-of-the-box al alles om fatsoenlijk te kunnen gamen. Maar goed in feite is het een Fedora distro met een berg software eruit gesloopt, maar nog wel bruikbaar met software zoals een Browser e.d. beschikbaar en uiteraard wat software geïnstalleerd wat bij Fedora niet standaard is. Uiteindelijk kan je in 10~ minuten dezelfde software voor gamen verkrijgen op Fedora en dit op een vergelijkbaar niveau als Nobara te trekken.
MulMonkey @Verwijderd12 juli 2024 10:12
Vreemd, want Linux Mint is gebaseerd op Ubuntu, maar daarnaast kan je dit volgens mij altijd nog in de Nvidia settings (X Server settings) aanpassen:
Klein probleem: ik gebruik AMD, geen Nvidia.

Ik moest het ff opzoeken:
Dat Mint gebaseerd is op Ubuntu is waar, maar ze gebruiken een veel oudere kernel. De nieuwste Mint 21.3 zit op Kernel 5.15. Net als Ubuntu 22.04 mee kwam: inmiddels is die ook geüpgraded naar 6.5+

Ubuntu 24.04 (LTS) gebruikt kernel 6.8.

Nobara is mijn volgende test! Fedora heb ik goede ervaringen mee.

Edit: op zich niet zo gek van de kernel. AMD adviseert voor de 7700/7800XT kernel 6.4 of hoger.

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 22 juli 2024 13:36]

Verwijderd @MulMonkey12 juli 2024 12:00
Ah, met AMD kan het met xrandr (Commandline) of ARandR (GUI)
https://christian.amsuess.com/tools/arandr/

Niet getest omdat ik zelf geen AMD heb, maar heb begrepen dat het daarmee kan.

Zover ik kan zien kan je via Linux Mint het volgende doen:
To my knowledge 6.6 kernel series not yet official supported, but 6.5 HWE kernel is. If you are interested please fire up Update Manager --> View --> Linux Kernels --> Continue --> Select the latest 6.5 Kernel available --> Install --> after installation is completed, Reboot
Bron: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=413536

Maar vanwege oudere software/kernels etc. ben ik daarom ook gegaan voor een Rolling Release distro, in dit geval Arch, wat het voordeel heeft dat je altijd de nieuwste technieken vrijwel direct in gebruik kan nemen, waar je bij distro's met een half jaarlijkse release bijvoorbeeld een tijd kan wachten, mits dit niet met handmatig updaten van specifieke packages kan.

Het is minder gebruiksvriendelijk, vergt wat meer werk om sommige dingen werkende te krijgen en er kan altijd iets stukgaan met het nieuwste van het nieuwste installeren.
Verwijderd @neeroeter12 juli 2024 09:50
Nee dat zeker niet, nu is het installatieproces wel een stuk simpeler met de Archinstall optie en kan je kan je een hoop uit de Wiki halen qua informatie:
https://wiki.archlinux.org/

Ik stond er persoonlijk wel van te kijken dat de performance vergelijkbaar is en in sommige games zelfs beter op Linux dan in Windows, zeker gezien dit pas echt is gaan rollen sinds Valve is gekomen met de Steam deck.

Nu nog wachten tot HDR/DLSS en nog wat zaakjes fatsoenlijk geïmplementeerd zijn, dus buiten experimentele fase komen en je hebt dan nog weinig reden om op Windows te blijven.
graverobber2 @neeroeter12 juli 2024 14:30
Ik kan Pop!_OS ook van harte aanraden;
Samen met Linux Mint de twee beste distro's voor beginners imho.

Pop is naar mijn mening iets beter voor gaming: ze hebben een aparte versie mocht je een nvidia gpu hebben (hoewel ik voor linux voorlopig nog AMD zou aanraden), en ze geven veel meer updates van software en kernel omdat ze die via eigen repositories toevoegen (dus een veel meer up-to-date systeem dan de meeste andere point-release distro's; Huidige kernel op Pop OS is nieuwer dan op Ubuntu, iirc)
kodak @peize911 juli 2024 22:09
Als je een gewone aupermarkt die de buurtwinkels weggejaagd hebben in stapt staat het ook vol met reclame. En daarbij is het niet ongewoon dat ze reclamemogelijkheid verkopen om extra te verdienen. Je hoeft er niet naar binnen te gaan, je kan immers ook online of een paar buurten verder gaan winkelen, maar het kan wel handig zijn. En daar speelt een supermarkt op in door je met vele verschillende reclame-uitingen te verleiden meer te kopen (en dus minder en minder bij de concurrentie).
De store is niet verplicht. Je kunt prima, zoals al jaren gedaan werd, applicaties op een andere legale manier downloaden en installeren. Ja dat kost moeite. Het probleem lijkt me meer dat als je de store als een makkelijke supermarkt bent gaan gebruiken je niet vreemd moet opkijken dat ook zij de ontwikkelaars en jou als een lopende portemonnee zien, en dus meer manieren bedenken om zowel aan de ontwikkelaars te verdienen als je meer proberen te verleiden nog meer uit te geven. De vraag is meer waar je de grens trekt. Want een supermarkt of Microsoft laten zich niet zomaar stoppen als ze weinig anders doen dam wat de concurrentie doet en in de markt gewoon is geworden: reclametijd verkopen en meer afdwingen dat je er niet om heen kan.
phizzie @kodak11 juli 2024 22:33
Prima uitleg. En ik zie gelijk het grote voordeel van reclamearm leven.
Sinds glasvezel de TV abo weg: vrijwel geen reclame meer. Boodschappen doen we online, geen reclamefolders in de bus en netwerk blokkades voor reclame diensten.
De nadelen:
- kinderen zijn gevoeliger voor reclame omdat ze er niet door worden afgestompt gedurende de reguliere dag
- overprikkeld raken, het gehele gezin, als je in een winkelcentrum komt. Daar waar de kinderen voor lockdowns graag winkels bezochten is dat nu helemaal weg. Teveel spullen, teveel keuze, teveel visueel schreeuwende content. We begrijpen mensen in het autismespectrum veel beter door deze eigen keuze.
TheVivaldi @kodak11 juli 2024 22:39
Maar dan is er nog reclame in de rest van Windows. En je supermarktvergelijking gaat mank, want in veruit de meeste supermarkten betaal je geen tientallen euro's licentiekosten om naar binnen te mogen.

Je zou het eerder kunnen vergelijken met een festival.
kodak @TheVivaldi11 juli 2024 23:27
Windows is een betaalde omgeving, net als de meeste mensen voor het gebruik van hun omgeving betalen om naar om naar winkels te kunnen (of juist niet). Natuurlijk is het feit dat je in een windows-omgeving aan dezelfde organisatie de betaling hebt gedaan en je dat als tegenargument kan geven. Maar voor die reclames die een gemeente in de omgeving toestaat waar je aan meebetaalt hebt moet vaak ook betaald worden aan de gemeente. Dus zoveel verschil is er niet, betalen voor wat je zelf wel nodig hebt geeft niet zomaar een reclamevrije omgeving.
Jeffrey1908 @kodak12 juli 2024 00:40
Ja ik snap je punt alleen is het verschil dat je een licentie bij Windows koopt als een product voor persoonlijk gebruik, waar jij over praat is een publieke ruimte en dat vind ik toch wel iets anders, die ruimte is niet van jou jij bent daar te gast. Ookal kan een product wat van jou is niet verboden worden om jou reclame te laten zien maar of ik dat netjes vind dat is een ander verhaal.
kodak @Jeffrey190812 juli 2024 11:11
Als je een omgeving koopt om in te werken dan koop je dqar gewoonlijk geen winkel bij. Hooguit het gemak van toegang tot winkels, die je kan gebruiken. En zolang je bij de aankoop van dat gemak geen afspraken met de winkeleigenaar maakt is het te verwachten dat die de eigen winkel naar eigen inzicht gaat inrichten, inclusief hoe ze aan het winkelende publiek willen verdienen. Als ze die reclame nu buiten de winkel gaan tonen dan zie ik wel een argument om met de door de gebruikers betaalde leverancier van de omgeving de voorwaarden eens goed door te nemen. Maar zoals ik het lees komt de reclame in de winkel zelf.
TheVivaldi @kodak12 juli 2024 11:05
De meeste mensen betalen om naar winkels te kunnen? Zeker niet in dorpen met een supermarkt en steden. Een hoop mensen daar gaan lopen of met de fiets (mijzelf inbegrepen, op een enkel busritje voor een supermarkt na dan, maar dan pak ik vaak meer winkels tegelijk mee).

Verschil blijft dat je praat over een supermarkt in een publieke ruimte waar je niet betaalt voor het gebruik ervan.
kodak @TheVivaldi12 juli 2024 11:34
De vele belastingen aan inwoners zijn een duidelijk voorbeeld van betaling voor levering en onderhoud van de omgeving, zoals toegangkelijkheid van wegen naar bestemmingen als winkels of werk.
TheVivaldi @kodak12 juli 2024 11:35
Maar dan zou het bij Windows neerkomen op dat je betaalt voor de infrastructuur van Windows, niet voor toegang tot de winkel.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:36]

kodak @TheVivaldi12 juli 2024 11:51
Ik lees niet dat klanten betalen voor de inhoud van de winkel. Hooguit dat ze toegang tot de winkel hebben. Daarbij lees ik ook niet dat er bij de verkoop van Windows duidelijke eisen zijn dat je hoe dan ook maar geen extra features of reclame kan verwachten. Het lijkt er eerder op dat je daar soortgelijke verandering kan verwachten als in andere omgevingen: de verantwoordelijke eigenaar die de kennelijke vrijheid neemt om reclame te (laten) tonen om extra aan jou gebruik te verdienen.
Aegir81 @peize911 juli 2024 22:05
Afhankelijk van wat je nodig hebt: Linux, macOS, al dan niet i.c.m. een console.
Basje93 11 juli 2024 21:08
hahah gerickrolled door Tweakers! heerlijk :P
Stukfruit 11 juli 2024 21:13
Geen icoon of tag om te laten zien dat het reclame is?

"Never gonna let you down" is iets wat MS hier duidelijk niet kan zeggen als ze dit zo in productie brengen.
Kenhas @Stukfruit12 juli 2024 08:29
Er staat toch duidelijk "Recommended for you" bij vermeld? En de afbeeldingen staan er voor je begint te zoeken.

Lijkt me toch duidelijk dat het advertenties zijn ?
Stukfruit @Kenhas12 juli 2024 16:56
Voor jou en mij wel, voor de meeste mensen niet en zij zullen er daardoor ook niet naar handelen.

Wij hier zitten in een bubbel en kijken er door onze achtergrond sowieso anders naar :)

Maar in een wereld waar mensen "iets gewonnen hebben in de loterij" terwijl het eigenlijk een betaalde promotie is van een product, zien (en begrijpen) mensen het helaas niet.
henk717 11 juli 2024 22:27
Van alle reclame vind ik deze het minst erg, wat mij betreft prima dat een winkel producten promoot dat doet steam tenslotte ook. Laat ze dat lekker doen en dan stoppen met de ads in het start menu, explorer, en de andere plekken waar ze het doen waar het wel totaal onacceptabel is.
Verwijderd @henk71712 juli 2024 02:14
Bij mij valt het muntje precies de andere kant op - ook andere winkels, zoals steam, mogen van mij dat soort grapjes weglaten.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:36]

randommen 11 juli 2024 23:09
Toevallig vanavond ook al reclame gehad in de Microsoft 365 Office app op android..., ondanks dat ik w.b.t. servers Linux prefereer draai ik desktop nog altijd Windows uit gewenning, werkt gewoon vlot en simpel, maar dit doet me steeds meer denken.
Llopigat
11 juli 2024 23:19
Dit vind ik nog de minst irritante plek voor reclame eigenlijk. Want de windows store gebruik ik toch niet :+
PrimeTinus 12 juli 2024 09:57
Geniet nog maar even van de reclamevrije ChatGPT zou ik zeggen. Microsoft kennende wordt dat straks een grote chaos aan ongevraagde informatie.

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