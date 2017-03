Door Sander van Voorst, vrijdag 10 maart 2017 21:32, 6 reacties • Feedback

Microsoft heeft een preview van 'playable ads' voor zijn Dev Center aangekondigd. Hiermee kunnen ontwikkelaars advertenties voor apps tonen aan Windows 10-gebruikers. Klikt een gebruiker op een dergelijke advertentie, kan hij de app drie minuten lang gebruiken zonder deze te downloaden.

Volgens Microsoft moet de applicatie in dat geval te gebruiken zijn 'alsof die daadwerkelijk op het systeem is geïnstalleerd". Deze nieuwe methode zou voordelen bieden tegenover het huidige model, waarbij gebruikers de oorspronkelijke app verlaten als zij op een advertentie klikken. Microsoft noemt de techniek, waarbij het verlaten van de oorspronkelijke app niet meer nodig is, 'inline expandable app streaming'.

Daarbij is de app vanaf een App Streaming-server beschikbaar voor de gebruiker. Kiest deze er na verloop van de drie minuten voor om de applicatie te downloaden, dan wordt er meteen verbinding gemaakt met de Windows Store. De functie lijkt voornamelijk geschikt voor het spelen van zeer korte gamedemo's; deze toepassing wordt dan ook door Microsoft in zijn aankondiging genoemd. Gebruikers moeten in staat zijn om de stream op elk moment te verlaten, aldus het bedrijf.

Of en wanneer dergelijke advertenties op grote schaal in Windows 10 te zien zullen zijn, is onduidelijk. Microsoft begon onlangs met het tonen van reclame voor OneDrive in de verkenner van Windows 10. Hierop reageerden verschillende gebruikers geërgerd.