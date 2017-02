Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 februari 2017 11:56, 76 reacties • Feedback

Microsoft geeft Windows 10 met de komst van de Creators Update de mogelijkheid alleen programma's uit de Windows Store te accepteren. De functionaliteit moet helpen de veiligheid te verbeteren door de installatie van software uit andere bron te blokkeren.

Met de komst van de Creators Update, die waarschijnlijk in april verschijnt, krijgt Windows 10 onder 'Apps & Features' een extra keuzemenu. Daarmee kunnen gebruikers bepalen dat Windows 10 alleen de installatie van apps uit de Windows Store toestaat of dat alle programma's geïnstalleerd mogen worden. Dat schrijft MSPoweruser.

Daarnaast is er een derde optie, die de voorkeur voor apps uit Microsofts winkel aangeeft, maar de installatie van andere software wel toestaat na een dialoogvenster met link naar de Store. Dat venster wijst de gebruiker erop dat het limiteren van apps uit de winkel de pc 'veilig en betrouwbaar' houdt. Tegelijkertijd is het een mogelijkheid voor Microsoft om de installatie van apps uit de Store een duw in de rug te geven. Microsoft wil dat programma's zoveel mogelijk op zijn Universal Windows Platform gebaseerd worden, onder andere om apps op meer platformen dan alleen de desktop aan te kunnen bieden maar ook om veiligheidschecks uit te kunnen voeren. Ontwikkelaars kunnen win32-programma's met een tool aanpassen om deze als Universal Windows Platform-app in de Store te kunnen zetten.

De optie zit al verwerkt in build 15042 voor Windows Insiders die Microsoft vorige week vrijgaf. Die build introduceert verder nieuwe animaties voor Cortana, een click-to-run-functie voor Edge en nieuwe epub-weergaveopties voor die browser.