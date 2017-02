Door Julian Huijbregts, maandag 27 februari 2017 11:57, 1 reactie • Feedback

Lenovo heeft een reeks nieuwe convertibles in zijn Yoga-serie gepresenteerd. De Yoga 720 is er in uitvoeringen van 15,6" en 13,3". De grotere uitvoering kan geleverd worden met een GTX 1050-gpu. Daarnaast komt Lenovo met een 2-in-1 genaamd Miix 320.

Lenovo voorziet de Yoga-convertibles van Intel-processors van de Kaby Lake-generatie, maar noemt niet specifiek welke dat zijn. Waarschijnlijk gaat het om zuinige chips zoals de Core i7-7700U en vergelijkbare modellen. In de 13,3" Yoga 720 zit maximaal 16GB ddr4-geheugen, een pcie-ssd met een opslagcapaciteit tot 1TB en een 48Wh-accu. Die is volgens de fabrikant goed voor zeven tot acht uur werken, afhankelijk van het gekozen scherm.

De langste accuduur is haalbaar met het full-hd-paneel. Wie kiest voor het uhd-scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels moet iets inleveren aan werktijd. De schermen hebben dunne randen, waardoor volgens Lenovo een 13,3"-scherm in een behuizing zit die vergelijkbaar is met die van 12"-apparaten. Er zijn twee usb-c-aansluitingen aanwezig met thunderbolt-ondersteuning. Ook is er een reguliere usb 3.0-poort en een audiojack. Dit model is 14,3mm dik en weegt 1,3kg.

De Yoga 720 in 15,6"-uitvoering heeft vergelijkbare specificaties, maar in de grotere behuizing past ook een extra gpu. Dat is maximaal een GTX 1050. Welke andere gpu's er mogelijk zijn, meldt Lenovo niet. De grotere versie van de Yoga 720 is 19,9mm dik en weegt minimaal 2kg. De accu heeft een capaciteit van 72Wh. Dat moet tot tien uur werktijd opleveren in combinatie met een full-hd-scherm.

Lenovo positioneert de Yoga 520-modellen onder de 720-serie. De Yoga 520 is er met een 15,6"- of 14"-scherm met een resolutie van maximaal 1920x1080 pixels. Ook is er een variant met een resolutie van 1366x768 pixels. Het 14"-model is 19,9mm dik en weegt minimaal 1,74kg. De accu heeft een capaciteit van 52,5Wh.

Alle Yoga 720-modellen hebben een vingerafdrukscanner die gebruikt kan worden om in te loggen met Windows Hello. Bij de Yoga 520 is dat optioneel. Zowel de Yoga 720- als de 520-modellen maken allemaal gebruik van glanzende touchscreens met ondersteuning voor een actieve pen, die optioneel geleverd kan worden.

Volgens Lenovo is de Yoga 720 in 13,3"-formaat vanaf april beschikbaar voor een prijs vanaf 999 euro. Het 15,6"-model heeft een vanafprijs van 999 euro. Welke configuraties kopers krijgen voor de genoemde prijzen is niet bekend. In juli volgt de Yoga 520, waarvan het 14"-model begint bij 599 euro.

Naast de Yoga's presenteert Lenovo de Miix 320, een 10,1"-tablet met Windows 10, die geleverd wordt inclusief een toetsenbord. De 2-in-1 heeft een Intel Atom x5-processor, tot 4GB ddr3-geheugen en 128GB-emmc-flashopslag. De tablet en het toetsenbord zijn samen 17,5mm dik en wegen 1020 gram. De losse tablet weegt 550 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1200 pixels. In april komt de Miix 320 uit voor 269 euro. Er verschijnt ook een versie met 4g-ondersteuning voor 399 euro.