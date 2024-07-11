Microsoft repareert preview-bug waardoor systemen in bootloop kwamen

Microsoft heeft een probleem in Windows 11 opgelost waardoor systemen in sommige gevallen in herstartloops terechtkwamen en de taakbalk niet goed werkte. Dat probleem werd deze week verholpen tijdens Patch Tuesday.

Het gaat om een probleem dat vorige maand ontstond. Update KB5039302 bleek een probleem te bevatten voor previewversies van Windows 11-versies 23H2 en 22H2. Microsoft trok die update op 27 juni terug toen bleek dat sommige Windows-apparaten regelmatig opnieuw begonnen op te starten. In andere gevallen kwam het ook voor dat apparaten helemaal niet meer opstartten.

Microsoft schrijft dat het de problemen nu heeft gerepareerd met update KB5040442, die tijdens Patch Tuesday werd uitgebracht. Microsoft voegt eraan toe dat het probleem zich voornamelijk voordoet bij apparaten die virtuele machines gebruiken en nested virtualisatie gebruiken, zoals DevBox of Azure Virtual Desktop.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat KB5039302 de update tijdens Patch Tuesday in juni was, maar dat klopt niet. Het gaat om een previewbuild voor Windows 11.