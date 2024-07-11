Microsoft repareert preview-bug waardoor systemen in bootloop kwamen

Microsoft heeft een probleem in Windows 11 opgelost waardoor systemen in sommige gevallen in herstartloops terechtkwamen en de taakbalk niet goed werkte. Dat probleem werd deze week verholpen tijdens Patch Tuesday.

Het gaat om een probleem dat vorige maand ontstond. Update KB5039302 bleek een probleem te bevatten voor previewversies van Windows 11-versies 23H2 en 22H2. Microsoft trok die update op 27 juni terug toen bleek dat sommige Windows-apparaten regelmatig opnieuw begonnen op te starten. In andere gevallen kwam het ook voor dat apparaten helemaal niet meer opstartten.

Microsoft schrijft dat het de problemen nu heeft gerepareerd met update KB5040442, die tijdens Patch Tuesday werd uitgebracht. Microsoft voegt eraan toe dat het probleem zich voornamelijk voordoet bij apparaten die virtuele machines gebruiken en nested virtualisatie gebruiken, zoals DevBox of Azure Virtual Desktop.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat KB5039302 de update tijdens Patch Tuesday in juni was, maar dat klopt niet. Het gaat om een previewbuild voor Windows 11.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 09:00 64

11-07-2024 • 09:00

64

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Reacties (64)

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Chatslet 11 juli 2024 09:05
Ik vraag me af hoe de gemiddelde gebruiker die patch geïnstalleerd krijgt op een systeem dat in een bootloop zit. Microsoft mag toch wel wat meer aan kwaliteitscontrole doen. Dit soort problemen komen toch wel met enige regelmaat voor.
wildhagen
@Chatslet11 juli 2024 09:09
De gemiddelde gebruiker hoeft dat, in het geval van de specifieke patch, niet zelf te doen, maar laat dat door zijn IT-afdeling doen. Zie dit stukje:
Microsoft voegt eraan toe dat het probleem zich voornamelijk voordoet bij apparaten die virtuele machines gebruiken en nested virtualisatie gebruiken, zoals DevBox of Azure Virtual Desktop.
Voor de gemiddelde gebruiker is dit geen gebruikelijk scenario.

Gemiddelde gebruikers die toch het probleem hebben kunnen booten naar de Recovery Mode, en dan daar de nieuwe fix instaleren en dan naar de normale modus doorbooten. Die patch moet je dan even downloaden op een andere PC en op een USB-stickje oid zetten.
Chatslet @wildhagen11 juli 2024 09:14
Ik had hier toch al 2 gemiddelde gebruikers aan de deur waarvan ik vrij zeker weet dat ze geen virtuele machines gebruiken. Ik ben alleen wel bang dat ze mij als hun IT-afdeling zien.
CivLord @Chatslet11 juli 2024 11:30
En weet je 100% zeker dat hun probleem veroorzaakt is door de bug waar dit artikel over gaat? Of kan het zijn dat ze zelf iets gedaan hebben dat hun systeem om zeep heeft geholpen?
Chatslet @CivLord11 juli 2024 11:37
Volgens gebruikers ontstaan na updates. Recovery, updates terugdraaien, werkte weer.
CivLord @Chatslet11 juli 2024 11:45
Ik ken dat. Ontstaan na een update.

Niet onmiddellijk, maar na enige tijd. Na het installeren van een vage shareware tool. Maar die tool was ook weer verwijderd, dus dat kon niet de oorzaak zijn en was dus ook niet relevant om te vermelden toen ze met het probleem bij mij kwamen...

Niemand komt er graag voor uit om te zeggen dat ze iets gedaan hebben waarvan ze achteraf denkn dat het misschien minder handig geweest is. Dan is Microsoft een handig slachtoffer om de schuld op af te schuiven.

Wanneer je hier leest in welke gevallen deze bug zich voordoet acht ik de kans dat een gemiddelde gebruiker er mee in aanraking komt verwaarloosbaar klein en de kans dat een gemiddelde gebruiker zich als een gemiddelde gebruiker gedraagt een stuk groter.
Chatslet @CivLord11 juli 2024 11:59
Recovery, updates terugdraaien, werkte weer.
metalmania_666 @Chatslet11 juli 2024 15:42
Hier nog 1.
Vriendin van mij met een Lenovo laptop. Geen VM.
Bleef in herstel bootloop komen.
Veilige modus werkte ook niet meer.
Uiteindelijk maar backup terug gezet
The Zep Man
@wildhagen11 juli 2024 09:27
Gemiddelde gebruikers die toch het probleem hebben kunnen booten naar de Recovery Mode, en dan daar de nieuwe fix instaleren en dan naar de normale modus doorbooten. Die patch moet je dan even downloaden op een andere PC en op een USB-stickje oid zetten.
Jouw idee van een gemiddelde gebruiker zonder IT-afdeling is anders dan mijn idee van een gemiddelde gebruiker zonder IT-afdeling. :+
Artz @wildhagen11 juli 2024 10:13
1. 'Gemiddelde gebruikers die toch het probleem hebben kunnen booten naar de Recovery Mode'

2.'daar de nieuwe fix instaleren'

3. 'Die patch moet je dan even downloaden op een andere PC en op een USB-stickje oid zetten'

4. 'dan naar de normale modus doorbooten'

:+ Ik ben heeel benieuwd welke gemiddelde gebruiker überhaupt stap 1 doorkomt.

Het is gewoon van de zotte dat een update van een daily driver als Windows 10 of 11 dit kan veroorzaken. Elke bootloop na een update is er een teveel. 'Ja maar Microsoft moet met zoveel verschillende hardware configuraties rekening houden'. Had je maar geen monopolist willen worden. MS is een van de grootste techbedrijven ter wereld. Van die paar miljard kunnen ze wel net wat meer tests uitvoeren voordat ze zo'n patch uitrollen.

Ik ben overigens een tevreden gebruiker van Windows sinds 98 en heb zelf nooit problemen, maar ik heb genoeg mensen langs gehad waarvan het herstellen van zo'n slechte patch best wat tijd kostte.
GAIAjohan @wildhagen11 juli 2024 10:20
Daarnaast is het gebruiken van preview updates ook niet iets voor de gemiddelde gebruiker.. Dus de kans dat de gemiddelde gebruiker dit zou merken is erg klein
JohanNL @wildhagen11 juli 2024 10:48
' Gemiddelde gebruiker '
Die gebruiker haakt al af zodra je begint over recovery mode, maar gelukkig hebben velen wel iemand in de omgeving met meer kennis van zaken die het dan voor hen kunnen oplossen.
Maar het bewijst maar weer dat je het beste niet updates als één van de eersten installeert en zeker niet als ' gemiddelde gebruiker ', ook al wil men anders doen geloven.
Verwijderd @JohanNL11 juli 2024 16:18
Dan gaan die gebruikers maar aan de telefoon hangen met MS. Zij hebben het veroorzaakt, en kunnen dat ook oplossen.

De verantwoordelijke betaald.

Ik heb lang mensen geholpen met IT problemen, maar ik ben daar mee gestopt. Ik vertel dat ze maar de leverancier moeten bellen.

Dat MS in dit geval een kudde helpdeskjocks moet inhuren is hun probleem
JohanNL @Verwijderd11 juli 2024 16:58
Ja was het maar zo makkelijk, in de praktijk komt MS ook wel met experts die mensen proberen te helpen, echter zijn dat over het algemeen hele oppervlakkige antwoorden en manieren van ondersteuning.
Uiteindelijk is hun ' oplossing ' dan ook om Windows maar opnieuw te installeren en/of maar een nieuw systeem aan te schaffen :+
Ze komen er vooralsnog mee weg en laten we dan eerlijk zijn, het is niet hun probleem dat jij niet meer verder kunt werken en eventueel ook nog inkomsten misloopt.
Uiteindelijk ben je dan toch weer aangewezen op je eigen kennis of expertise van je sociale netwerk.
Verwijderd @JohanNL11 juli 2024 23:25
Zij hebben het probleem veroorzaakt, en moeten ze het oplossen.

Ik heb de Amerikaanse bedrijven eruit gegooid omdat ze alleen maar aan zichzelf denken. Daar is bijgekomen dat ik geen amerikaan meer vertrouw.

De EU moet zich eens niet laten voorspiegelen wat ze moeten willen door Amerikanen.

Wie schade veroorzaakt moet betalen. Dan sluiten ze maar een verzekering af
Nephalem82 @Chatslet11 juli 2024 09:07
enige regelmaat? Het is mij in mijn hele level nog niet 1 keer gebeurd. overdrijven is ook een vak.
Fr0ns @Nephalem8211 juli 2024 09:26
En ik heb nog nooit een olifant gezien dus dat zal ook wel een verzinsel zijn. Hoewel het ongetwijfeld een hele vocale minderheid is die dergelijke problemen ervaren kun je niet beweren dat het er niet is. En los van of je er daadwerkelijk problemen van hebt of niet, als beheerder mag je ondanks dat gewoon weer ergens mee bezig gaan.
Webgnome @Fr0ns11 juli 2024 09:35
Ik denk dat we moeten kijken naar hoeveel patches er uitgebracht zijn en hoeveel keer dat daadwerkelijk tot een bricked systeem/bootloop geleid heeft. Niemand beweert dat het er niet is. De vraag is alleen hoe vaak zorgen patches tijdens een patch Tuesday voor een dergelijke situatie?
Cyberpuppy @Webgnome11 juli 2024 16:41
De grootste ergernis is niet dat er af en toe een probleem is. Die ergernis is er vooral over het feit dat Microsoft soms weken (tot maanden) nodig heeft om tot een oplossing te komen.

We hadden een tijd terug al boot loops in servers. Duurde weken

Printers (Dymo en Kyocera), duurde ook weken.

Die WinRE patch. Nog steeds geen zinnige oplossing.
Webgnome @Cyberpuppy11 juli 2024 17:32
Waarom dat er weken/maanden nodig is, is natuurlijk koffiedik kijken. Waarschijnlijk als het weken/maanden duurt is het probleem toch lastiger dan men denkt? Het is niet omdat er <groot techbedrijf> voor staat dat er dan ineens dingen heel veel makkelijker/sneller gaan
Cyberpuppy @Webgnome12 juli 2024 10:23
Ik ben mij bewust van het zeer complexe process om dit soort zaken goed voor elkaar te krijgen.

Maar in het geval van WinRE kun je de update toch gewoon terugtrekken. En een regel inbouwen die controleert of bitlocker aanstaat (want indien niet, dan is de patch niet nodig) lijkt me nou ook niet bepaald raketwetenschap. Kun je daarna je tijd nemen om met een definitieve oplossing te komen.

En verder geeft Microsoft instructies hoe je het op zou kunnen oplossen met de mededeling dat het niet zou lukken om de door hun aangeleverde scripts in de patch te verwerken. Dat mogen ze mij toch eens uitleggen.
Chatslet @Nephalem8211 juli 2024 09:33
Laten we nou niet doen alsof dit probleem niet bestaat. Met Windows 10 was het al regelmatig blauwe schermen na een update. Als ik op Tweakers zoek op "Microsoft patch" dan vind ik alleen voor dit jaar al:

Bootloop: nieuws: Microsoft repareert Patch Tuesday-bug waardoor systemen in bootloop k...

Vastlopende servers: nieuws: Microsoft bevestigt bug na Patch Tuesday waardoor Windows Servers vas...

Patch die niet installeert tenzij je de herstel partitie vergroot: nieuws: Microsoft belooft fix voor Windows 10-patch waarvan installatie veela...
Raven @Chatslet11 juli 2024 10:08
"Patch die niet installeert tenzij je de herstel partitie vergroot"
Daar is een update over: Microsoft posts requirements for KB5034441/KB5034440 updates that cause "0x80070643" error
MatthijsV. @Nephalem8211 juli 2024 09:43
...in mijn hele level...
:+
gimbal @MatthijsV.11 juli 2024 17:40
Niet geheel onrealistisch, het leven is 1 groot level met hier en daar wat mini bosses om te verslaan.
DigitalExorcist @Nephalem8211 juli 2024 10:00
Ik heb nog nooit een inbreker gezien dus bestaan die óók niet.
MazDaMan1970 @Chatslet11 juli 2024 09:43
Die kwaliteitscontrole is hard achteruit gegaan, sinds een groot deel van het update-team op straat gezet is. Men vertrouwd nu teveel op automatische processen, wat blijkbaar niet altijd goed gaat, aangezien je om de paar maanden dit soort sh*t voorbij ziet komen in de media.
Ik heb bij een vorige werkgever ook veel last hiervan gehad, bij enkele laptops, waarbij veel issues met drivers ontstonden, nadat bepaalde Windows-updates waren uitgerold.
GAIAjohan @MazDaMan197011 juli 2024 10:17
Het ging om een preview-versie waar de bug in zat, geen release versie. Verder heeft een OS zoveel hardware, software en driver combinaties dat lang niet alles gedekt kan worden
Chatslet @GAIAjohan11 juli 2024 11:07
Mensen leren dat ze regelmatig moeten updaten. Die gaan dan dus op willekeurige momenten Windows update openen en naar updates zoeken. Het gevolg is dat ze dan preview updates gepresenteerd krijgen.
MazDaMan1970 @GAIAjohan11 juli 2024 11:36
Veel mensen installeren dit automatisch & vertrouwen erop dat het goed getest is. En ja, ik snap heel goed dat MS niet alles kan testen, maar in het verleden kwam dit soort ellende - in mijn beleving - veel minder voor, toen men nog een volledig test-team had. Ik persoonlijk vertrouw de maandelijkse update ronde iig niet & wacht dan ook minimaal een week, voordat ik de servers upgrade. Gelukkig is het probleem bij servers een stuk minder & mocht het misgaan, dan kan ik altijd nog een snapshot terugzetten.
Verwijderd @GAIAjohan11 juli 2024 16:19
MS verteld dat mensen moeten updaten. Dan doen ze dat en is het ook niet goed.

Als een versie niet af is moeten ze die niet vrijgeven.
GAIAjohan @Verwijderd11 juli 2024 16:38
Preview is géén release, bovendien zal hiervoor toch echt handmatig een actie gedaan moeten worden.

Van wat ik inmiddels begrijp moet je het update proces handmatig starten en ook nog handmatig deze update(s) aanklikken.

Microsoft zegt dus helemaal niet dat die updates NU opgehaald moeten worden.
Verwijderd @GAIAjohan11 juli 2024 23:35
Maar preview is wel bij het publiek gekomen, dus vrijgegeven.

Of krijgen ze mensen die deze potentieel schadelijke software installeren dik betaald om proefkonijn te spelen?

Niet klaar voor gebruik is niet vrijgeven
Krommetenen @GAIAjohan11 juli 2024 18:04
Precies dit en advocaat van de duivel.

Hebben we niet eens over troep wat gedownload, geïnstalleerd of ingesteld wordt door producenten en gebruikers.
CivLord @MazDaMan197011 juli 2024 11:33
Issues met divers. Die zich naar ik aanneem alleen voordeden bij een paar specifieke drivers en niet bij alle verschillende drivers voor één hardwarecomponent.
Ligt het probleem dan bij de Windows update of bij de maker van de driver?
MazDaMan1970 @CivLord11 juli 2024 11:41
Het voorbeeld wat ik aanhaalde werd veroorzaakt door MS (geautoriseerde) drivers, die standaard in Windows zitten. Dus ja, men had die issues moeten opmerken, als men het goed getest had & men niet vertrouwde op automatische test-procedures. Maar goed, een paar jaar geleden had ik dit soort ellende ook met een aantal servers (print-spooler) & dat probleem werd pas na een 2 patch gefixed(!) MS heeft duidelijk verkeerde bezuinigingen doorgevoerd imho...
CivLord @MazDaMan197011 juli 2024 11:50
Ik kan me geen moment herinneren waarop alle Windows computers kuren vertoonden door een driver die standaard in Windows zat. Het moet dan toch een samenspel geweest zijn van meerdere elementen waardoor er iets fout ging. Dat is erg vervelend, maar het is voor Microsoft gewoon praktisch onmogelijk om alle combinaties van elementen te testen. Da aantal zal in de miljarden liggen.
MazDaMan1970 @CivLord11 juli 2024 14:39
Het kwalijke was dat de printspooler een service van Windows zelf is. Men had na een CVE melding veel te haastig de printspooler-service gepatched & pas een paar weken later kwam er een patch bovenop deze patch, die het moest fixen. Ronduit slordig...
CivLord @Chatslet11 juli 2024 11:36
Wanneer jij een testprocedure kan ontwikkelen die alle potentieel miljarden combinaties van hardware-componenten, drivers, software en use-cases kan testen, kan je meer geld verdienen dan jij en je nageslacht tot de derde generatie op kunnen maken.
Wanneer je geen idee hebt hoe je een dergelijke test op zou moeten zetten heb je een idee van het probleem waar Microsoft mee zit.
Chatslet @CivLord11 juli 2024 11:57
Ik weet natuurlijk niet hoe lang je al mee draait in het vak maar ik denk dat er toch aardig wat mensen zijn die kunnen verklaren dat dit vroeger aanzienlijk minder vaak voorkwam terwijl de variatie in hardware en drivers ontiegelijk veel groter was. Zo had je bijvoorbeeld al 4 verschillende fabrikanten die mainstream x86 processoren produceerden en was het al helemaal niet vanzelfsprekend dat de chipset op je mobo van dezelfde fabrikant was als je processor. Dan begin ik nog niet eens over de diversiteit in GPU fabrikanten, audio chipsets en USB chipsets.

De reactie van @MazDaMan1970 plaatst dit ook in een heel ander daglicht: MazDaMan1970 in 'Microsoft repareert Patch Tuesday-bug waardoor systemen in bootloop kwamen'
MazDaMan1970 @Chatslet11 juli 2024 12:30
Dat is ook mijn observatie, aangezien ik al zo'n 30 jaar systeembeheerder/teamleider ben. Vroegah was alles zeker niet beter, maar toen kon ik beter vertrouwen op betrouwbare updates. De enige problemen die ik wel eens ondervond ontstonden door slecht geschreven applicaties, of 3rd-party drivers, maar de kwaliteit van de MS updates waren in mijn beleving een stuk beter dan de pakweg afgelopen 5 jaar.
GAIAjohan @Chatslet11 juli 2024 12:33
Ik zie dat toch een beetje anders:
Het aantal software- en hardwarecombinaties is juist alleen maar verhoogd. Windows 11 draait ‘gewoon’ behalve dat tpm verhaal, op inmiddels antieke hardware van >10 jaar oud. Windows 10 doet dat ook.

Met Windows 98 had je niet hoeven te verwachten dat je 80386 uit 1990 dat wel even zou draaien.

Vroeger had je dan wel veel meer fabrikanten van bv chipsets en videokaarten, maar die fabrikanten moesten er maar voor zorgen dat hun hardware bleef werken.
Zelf destijds vaak genoeg gehad dat ik ineens geen netwerk meer had, of Windows opstartte in veilige modus omdat de videodriver ineens incompatibel bleek.

Lees ook: voorheen moest de driver maar aan de quirks van MS voldoen, terwijl tegenwoordig MS maar moet zorgen dat bestaande compatibiliteit blijft werken.


Daarnaast is een groot verschil dat updates feitelijk direct na de autotests shippable kunnen/moeten zijn. Dat lag vroeger toch wel flink lastiger.
Chatslet @GAIAjohan11 juli 2024 13:41
Ik begrijp niet hoe je erbij komt dat het aantal hardware combinaties van de afgelopen 10 jaar zo enorm groot is. Je kunt honderd verschillende moederborden voor Intel of AMD erbij pakken en dan gaat het nog steeds om een handje vol chipsets. Die zullen in grote lijnen ook allemaal dezelfde onboard geluidskaart hebben de GPU zal slechts van 1 slechts van 3 fabrikanten zijn die alle drie gewoon hun drivers op orde hebben. Hebben we nog een tijdje wat gehad met USB3 controllers maar uiteindelijk waren die er ook maar in 3 smaken. Voor ethernet en WiFi is de variatie ook niet erg groot.
Ik vraag me af of je destijds de Socket 7 shitshow hebt mee gemaakt waarbij zowel Intel, AMD, IBM en Cyrix allemaal dezelfde socket gebruikten de de chipsets van Intel, VIA, ALI en SIS destijds ook gewoon met alle processoren samen moesten werken.
Overigens draaien zowel Windows 95 als Windows 98 wel degelijk op een 386(DX) maar dat even terzijde.

[Reactie gewijzigd door Chatslet op 22 juli 2024 20:49]

GAIAjohan @Chatslet11 juli 2024 14:23
Windows 98 was nooit de bedoeling dat het op een 80386 zou werken. Minimum specs geeft immers aan: 80486 66MHz.

Windows 95 heb ik overigens nog draaien op een Acer 760iC laptop met een 80486dx4/75 erin. Is eigenlijk onwerkbaar, als ik eerlijk mag zijn. ;)

Bij Windows 10 staat er slechts: 1GHz processor. Theoretisch is een P3 of een Athlon van 2000/2001 al voldoende mits je er genoeg geheugen bij kan knallen op die oude mobo’s.

Daarmee is Windows 10 dus compatibel met een veel grotere tijdsperiode dan Windows 98, en dientengevolge meer vreemde hardware combinaties.

Socket7 nooit gehad, destijds hadden we een P2 266 op slot 1 iirc met VIA chipset mobo, en in die tijd hadden we thuis nog geen internet. (En daarvoor een 80486dx 50MHz)

Punt blijft voor mij dat destijds niet van Microsoft verwacht werd dat hardware bleef werken. Er werd vooral verwacht van de hardwareleveranciers de juiste drivers te bouwen. En ja, als alle moederborden met SiS chips ineens niet meer werken, liepen de klanten wel over naar een ander merk. Naar mijn idee is Microsoft dit ook enigszins gaan doen vanwege het Windows Vista debacle waarin zij de schuld kregen dat oude hardware ruk deed omdat er geen nieuwe drivers gemaakt werden.

Tegenwoordig wordt van Microsoft verwacht dat alles blijft werken, en zit er zelfs in het updatescherm van Microsoft soms een update van een chipset (meestal optioneel).

Dat laatste blijft voor mij een heel groot verschil hoe er tegenwoordig t.o.v. vroeger tegenaan werd gekeken.

[Reactie gewijzigd door GAIAjohan op 22 juli 2024 20:49]

Jack77 11 juli 2024 09:22
Mijn buurman zijn gloednieuwe laptop is verleden week plots in een bootloop terecht gekomen. Alle mogelijke recovery opties werkten niet meer (telkens foutmelding). En uiteindelijk bleek het register ook fucked up. Enige optie was een nieuwe versie van Windows naast de originele installeren.

Mogelijk was bovenstaand issue dus de boosdoener. (Kon zelf geen oorzaak traceren.)
In dat geval: good work Microsoft. NOT!
GAIAjohan @Jack7711 juli 2024 10:17
Zou vreemd zijn als je buurman preview-updates aan heeft staan m.i.
Bamboozled @GAIAjohan11 juli 2024 10:39
Hoe zet je die uit dan, want op een schone installatie krijg ik die ook vanzelf binnen.

Oa. dus deze "2024-06 Preview cumulatieve update voor Windows 11 Version 23H2 voor systemen op basis van x64 (KB5039302)"

Voor de duidelijkheid ik zit niet in het Insider Programma, schone installatie van paar weken oud.

Dat moet dan denk ik dat vinkje zijn "krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn".

Windows-updates downloaden zodra deze beschikbaar zijn voor uw apparaat - Mic...

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 20:49]

GAIAjohan @Bamboozled11 juli 2024 10:51
Zou een bijzondere keuze zijn van MS als dit standaard aan staat…
Wellicht iets tijdens installatie van Windows? Heb zelf nog steeds geen Windows 11, dus kan niet checken hoe het bij mezelf staat. Op win10 krijg ik iig geen previews binnen
Carlos0_0
@Bamboozled11 juli 2024 11:01
Die kan je krijgen door handmatig op updates te controleren, op auto piloot zullen deze normaal niet binnen komen(Tenminste zo zou het moeten werken zover ik dacht).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 20:49]

Bamboozled @Carlos0_011 juli 2024 11:38
Behalve dat mij dat erg sterk lijkt is dat precies wat ik doe.
Carlos0_0
@Bamboozled11 juli 2024 12:41
Hoezo zou dat raar zijn, als je handmatig zoekt naar updates wil je alles wat nieuw is(Ook test updates).
Volgens mij heeft het hier ook wel eens gestaan in een artikel, maar al weer lang geleden. Dit is wat ik zo snel even kon vinden ergens anders.

If you don't want them, don't click 'Check for Updates' in Windows Update. An Optional Quality Update is is a Windows update that you got early because you clicked 'Check for Updates'. If you had not done that, you would be getting it on next month's Patch Tuesday. It's nothing to do with the Insider Program. They only changed the name to add 'preview' recently (2020) so you've probably been getting them for years.

The idea is that if you clicked to check for updates, you are an interested user and Microsoft gets you to test the update for a couple of weeks before they roll it out. Microsoft calls people who visit the Windows Update page and choose to manually install updates “seekers” who are looking for updates.

Windows zoekt elke keer op de auto piloot als je de pc aanzet, handmatig up updates controleren hoeft dus niet.

https://superuser.com/que...review-windows-10-updates
Bamboozled @Carlos0_011 juli 2024 12:57
Dat verklaart het dan toch inderdaad. Ik moet dan toch een keer handmatig updates hebben gedraaid.
Krommetenen @Jack7711 juli 2024 18:05
Mogelijk was de installatie initieel al een gatenkaas?
Marctraider 11 juli 2024 09:14
Ben blij dat ik mn W11 LTSC handmatig update met een werkende patch die al tried en proven is ;)
The Zep Man
@Marctraider11 juli 2024 09:32
Dat is apart. want er is nog geen enkele Windows 11 LTSC-variant uitgekomen.

Of je hebt een previewversie, waar ook weer risico's aan zitten. ;)
Marctraider @The Zep Man11 juli 2024 10:12
Idd apart, hij staat toch echt geinstalleerd xD
Emunator @The Zep Man11 juli 2024 10:50
https://www.microsoft.com...ws-11-iot-enterprise-ltsc

Dat is de enige windows 11 ltsc versie die is uitgebracht. Er is er dus wel een, echter niet een die ik zou gebruiken.
CronoS76 11 juli 2024 09:07
Er is ook nog een issue dat Windows Pro niet automatisch upgrade naar Enterprise met een M365E3 of E5 licentie. Dit probleem is ook onderkent (staat bij de Juni updates issues), alleen nog geen fix voor aangekondigd blijkbaar.
fre_ 11 juli 2024 09:27
Had het probleem hier ook op mijn machine, maar ik gebruik nog lekker ouderwets VMware.
Blij dat ik al een tijdje geleden ben overgestapt op een aparte bootmanager (terabyte bootit) waar je ook gemakkelijk een backup of image kan maken van een propere windows zodat je met dit scenario in no time weer verder kunt zonder uren te moeten googelen voor een oplossing.
rcdbee89 11 juli 2024 09:32
Dit ging om de preview update van juni toch waar dit probleem zich voordoet?
Oftewel de test ronde van MS :P
Niet de patch Tuesday van juni
GAIAjohan @rcdbee8911 juli 2024 10:19
Klopt, dit artikel is gewoon erg warrig geschreven.

De bug is iig ontstaan in een preview, maar afgelopen dinsdag gefixt voor de preview-users als ik het goed begrijp :+
secretqwerty10 11 juli 2024 09:17
you were supposed to destroy the bugs, not join them!
LongTimeAgo 11 juli 2024 11:54
Gaat lekker met MS updates de laatste tijd.
Veel bugs die in updates sluipen ook op virtuele servers...

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