Google en Apple maken tool om foto's van Photos naar iCloud te verplaatsen

Google en Apple gaan het makkelijker maken foto's van Photos naar iCloud te verplaatsen. De bedrijven hebben daarvoor een tool uitgebracht die is gebaseerd op de software van het Data Transfer Initiative. Eerder kwam er al een tool uit die het tegenovergestelde deed.

Het Data Transfer Initiative schrijft in een blogpost dat de twee bedrijven software hebben gemaakt om foto's en video's te verplaatsen. Google en Apple hebben inmiddels ook supportpagina's online staan waarop ze schrijven hoe dat moet. Bij Google is de dienst ingebouwd in Google Takeout, waarmee gebruikers delen van hun account kunnen verplaatsen naar andere diensten. Daar staat iCloud nu als optie bij.

Voor foto's worden jpeg, png, gif, webp, avif en de meeste raw formaten ondersteund. Video's kunnen worden verplaatst als ze in mp4, mov, m4v, mpg, mkv, mod, mmv, avi, divx, tod, wmv, asf, 3gp, 3g2, m2t, m2ts of mts zijn opgeslagen.

De software is gemaakt op basis van het Data Transfer Initiative. Dat is een stichting die zich hardmaakt voor dataportabiliteit tussen grote platforms. De stichting maakt onder andere opensourcesoftware die de portabiliteit mogelijk maakt. In 2021 kwam er al een functie uit waarmee migratie van iCloud naar Google Photos mogelijk werd.

Google Photos

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 08:25
72 • submitter: eprillios

11-07-2024 • 08:25

72

Submitter: eprillios

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Reacties (72)

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lasharor 11 juli 2024 08:32
Ik heb er zelf voor gekozen om naast deze platforms ook nog https://github.com/immich-app/immich te draaien. Ik liep bij deze grote platforms toch tegen het issue aan dat bij grotere bibliotheken (met hoge resolutie afbeeldingen) de kosten best hoog kunnen worden.

Het is jammer dat het "Data Transfer Initiative" zich focussed op grotere platforms en niet gewoon met een open standaard komt die ook platforms kunnen gebruiken buiten Meta, Alphabet, Apple etc.
Awesomehobo @lasharor11 juli 2024 09:05
DTI werkt heel nauw samen met Apple, Google en Meta, dus op zich is dat niet zo gek.
Daarnaast lijkt het mij erg lastig om een standaard te maken voor "alles", zonder zelf een hostingpartij te worden. DTI blijft een nonprofit, dus die zullen zelf geen dataopslag gaan beheren lijkt mij.
En, de gemiddelde eindgebruiker zal zelf niet even een eigen host gaan beheren om die opslag te faciliteren.

Verder doel je met de kosten die je benoemt op de storage van Google Photos en Apple iCloud abonnementen, neem ik aan? De transferservice is namelijk kosteloos, voor zover mij bekend is.
PureTryOut @Awesomehobo11 juli 2024 11:13
Een standaard zou simpelweg kunnen bepalen dat services bepaalde endpoints moeten ondersteunen. Zo kan ik mij voorstellen dat je bij een dienst waar je naar toe wil verplaatsen gewoon een URL kunt invoeren van een andere dienst (zoals Google Drive of iCloud) en dat de nieuwe dienst dan weet welke endpoints het moet aanroepen binnen die service om de data over te zetten.

Lijkt mij niet zo moeilijk eigenlijk maar deze grote partijen zijn natuurlijk gebaat met zo min mogelijk opties die zo moeilijk mogelijk onafhankelijk te implementeren zijn zodat ze concurrentie niet helpen.
iAR @lasharor11 juli 2024 09:10
Hoe is dit in vergelijking met Synology Photos?
Ik heb me er wel eens in verdiept, maar je loopt altijd tegen een of meer van de volgende dingen aan:
geen H.265/heif
geen face/object herkenning
geen Apple TV app
slechte bewerkingsopties
...

Als je gewend bent aan iCloud Photo Library (terwijl ik daar ook nog wel eea mis), zijn andere tools echt soms beduidend gelimiteerd.
Awesomehobo @iAR11 juli 2024 09:16
In de documentatie van Immich kan je het e.e.a. terugvinden, https://immich.app/docs/overview/introduction
Onder andere:
https://immich.app/docs/features/supported-formats
https://immich.app/docs/features/facial-recognition

Vergelijking met andere open source libraries:
https://meichthys.github.io/foss_photo_libraries/

[Reactie gewijzigd door Awesomehobo op 22 juli 2024 13:52]

michelr @iAR11 juli 2024 10:54
Synology Photos kan wel gezichts- en objectherkenning, maar uit persoonlijke ervaring zeker niet zo goed als iOS' Photos.
Travelan @lasharor11 juli 2024 09:09
Dat is een goede tip. Ik zit hier al langer mee. Wil dit in eigen beheer hebben, maar wil ook niet de 'smart' features missen, met name het detecteren van mensen, het tonen van foto's op de kaart en ondersteuning voor live photo's. Immich ziet er als een goed alternatief uit. Ga deze eens een tijdje uitproberen! Dank!
badflower @lasharor11 juli 2024 11:04
Immich is echt tof project, vooral ook omdat je foto's gewoon in een folder staan en niet zoals bij Apple in een proprietary formaat...MAAR:

⚠️ The project is under very active development.
⚠️ Expect bugs and breaking changes.
⚠️ Do not use the app as the only way to store your photos and videos.
⚠️ Always follow 3-2-1 backup plan for your precious photos and videos!

Ik heb het geprobeerd en vrij veel tijd ingestoken. Het zit helaas inderdaad vol met bugs, waarbij ik vooral bij veel foto's (100k) er tegenaan liep dat thumbnails en tijdslijn niet meer werden gegenereerd. En toen heb ik het opgegeven.
roelst1 @lasharor11 juli 2024 10:58
Interessant, ik kende immich nog niet. Zit er een goede search functie in die meer doet dan alleen gezichten en standaard metadata? Ik gebruik op het moment Google Photos en ben ontzettend blij met de search functie. Als ik bijvoorbeeld zoek op "Bloemen" of "Mercedes", krijg ik vrijwel alle resultaten met behoorlijk hoge nauwkeurigheid. Als hobbyfotograaf is dat een ontzettend nuttige feature.
daikoko @roelst111 juli 2024 11:56
Ja hoor, er zit een AI object herkenning module waar foto bij upload worden geanalyseerd. Daarmee kan je bijvoorbeeld zoek termen gebruiken als "red car". Of deze alle fotos met een rode auto laat zien, heb ik niet kunnen verifiëren omdat ik zelf die zoek functie zelden gebruikt.

Ik gebruik immch nu samen met mijn vrouw. Zitten nu samen op 50k fotos en bijna 2k video's. Nog geen problemen gehad.

Ik host het op een Wyse 5070 (celeron CPU). Alleen de initiele backup deed heel lang met alles te processen. Maar daarna met incrementele upload gaat alles heel snel.
kiang @lasharor11 juli 2024 12:24
Als je zelf wat host kan je toch gewoon Google takeout gebruiken om alles naar je server te downloaden?
Renoir 11 juli 2024 08:38
Werd tijd. Ben vorig jaar overgegaan van google naar apple en wat een gedoe is dat zeg. Tooltje aangeschaft dat het iets makkelijker maakt maar blijft een hoop handwerk.
Pret @Renoir11 juli 2024 09:30
Ik heb destijds gewoon een export van google gedaan, deze op mijn pc gezet en vervolgens kwam ik er achter dat google doodleuk de metadata splitst van de foto's... dus die kon ik eerst weer opnieuw mergen.

Vervolgens idd DAGEN aan het uploaden geweest want Itunes op windows is absolute trash....
Renoir @Pret11 juli 2024 09:50
Ah ja nu weet ik weer wat dat tooltje voor diende. Die gaf voegde bestanden en metadata weer samen.
Pret @Renoir11 juli 2024 11:31
Ja die gozer verdient er goed geld mee… snap dat Google de data splitst om op die manier wat ruimte te besparen maar merge die zooi dan weer bij een export. Ze kunnen het ook wanneer je de foto’s individueel download.
eettjjuuhh @Renoir11 juli 2024 08:47
Precies dit. Het was een crime om de boel over te zetten. Kost je uren.
Yonix 11 juli 2024 08:39
Voorheen werden al onze foto’s opgeslagen in de cloud. Mijn vrouw via iCloud (Apple iOS) en ik via Photos (Android). Echter, inmiddels zijn we daar vanaf gestapt en slaan we alles lokaal op (NAS). De reden? We liepen regelmatig tegen ‘synchronisatieproblemen’ aan, foto’s die verdwenen of één van de diensten die moeilijk deed na de aanschaf van een nieuwe telefoon.

Daarnaast vond ik het echt een drama om de foto’s van Google Photos te halen en daar een lokale back-up van te maken. Google bood, destijds, de optie om je fotobibliotheek in RAR-bestanden van 50GB te downloaden. Dat was echt een gedoe, gebruikersonvriendelijk en tijdrovend … :S

Nee, voor ons geen cloud meer voor de herinneringen, local it is! (y)
r0y89 @Yonix11 juli 2024 09:06
En hoe zorg je ervoor dat je fotos op je nas komen? Doe je dit handmatig? Of heb je daar appjes voor?
runnershigh @r0y8911 juli 2024 10:28
De Synology Photos app maakt continu een backup van mobiel naar Synology NAS.
djneo-nl @r0y8911 juli 2024 11:00
Ik gebruik een App "Photosync" wel betaald om het automatisch te doen, maar die kopieert als de telefoon aan de lader hangt nieuwe foto's naar mijn nas
timeraider @r0y8911 juli 2024 11:16
Zal ook maar inchimen met mijn persoonlijke oplossing. Nextcloud draaien op mijn NAS (kan ook een miniPC of iets anders zijn) en Nextcloud app op mijn devices die spullen synct (NAS kan remote bereikbaar zijn maar ook VPN kan .. of geen remote verbinding als het goed genoeg is dat ie alleen synct wanneer je thuis bent)

Gezien ik mijn Nextcloud gebruik voor alles van PC backups, backups van alles van OPNSense router tm Home Assistant .. passen mijn foto's er ook nog wel bij :P

Immich ziet er ook goed uit though and zo te zien via Docker dus dat helpt met opzetten... zal eens kijken of dat wat is voor foto's specifiek

[Reactie gewijzigd door timeraider op 22 juli 2024 13:52]

punishedbrains @Yonix11 juli 2024 08:46
Ik doe mijn library ook lokaal inmiddels, maar zorg wel voor auto backups naar een tweede nas en die weer naar de cloud. Gelukkig als eerste opgezet want in zo'n homelab omgeving is de uptime niet altijd vergelijkbaar met Apple en/of Google door bijv opeens een kabeltje wat ik er per ongeluk uit jas. Haha
punishedbrains 11 juli 2024 08:30
Interessant, ik dacht dit sowieso al kon onder MacOS. Heb net op macbook van mijn vrouw de "optimize space" optie gebruikt en de hele library is over, met lagere resolutie foto's lokaal. Scheelde de helft aan opslag. Of activeert dat alleen maar als ruimte een ding is..
lasharor @punishedbrains11 juli 2024 08:35
Photos als in Google Photos naar Apple iCloud
punishedbrains @lasharor11 juli 2024 08:43
Ohh, check, koffietijd.
xoniq @punishedbrains11 juli 2024 08:48
Ik maakte de fout ook even in m’n hoofd hoor, omdat de app op iOS en macOS “Photos” heet.
Donstil
@punishedbrains11 juli 2024 08:41
Interessant, ik dacht dit sowieso al kon onder MacOS. Heb net op macbook van mijn vrouw de "optimize space" optie gebruikt en de hele library is over, met lagere resolutie foto's lokaal. Scheelde de helft aan opslag. Of activeert dat alleen maar als ruimte een ding is..
Dat laatste idd, staat overigens helemaal los van de mogelijkheid uit het artikel.
Wanneer 'Optimaliseer opslag' is ingeschakeld, worden foto's en video's met volledige resolutie bewaard in iCloud en worden er, indien nodig, ruimtebesparende kopieën bewaard op je apparaat. En zolang je voldoende ruimte hebt in iCloud, kun je zoveel foto's en video's bewaren als je wilt.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:52]

SgtElPotato 11 juli 2024 08:38
Een stap in de goede richting, maar zou ook graag zien dat ze het dan makkelijker maken om je oude library leeg te gooien. Dat kan immers nog steeds niet met 1 of een paar klikken..
iAR @SgtElPotato11 juli 2024 13:52
Hoe bedoel je dit? Je kunt iCloud Photo library gewoon uitzetten en je content verwijderen.
SgtElPotato @iAR11 juli 2024 13:57
Klopt, maar kan dat ook bij Google Photos?
iAR @SgtElPotato11 juli 2024 16:58
Geen idee, ik geef Google niet mijn foto’s. Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet mogelijk is. Ik zou eens je Google account checken.
zokiz 11 juli 2024 08:43
Nu mag Apple het alleen nog makkelijker maken om je icloud fotos over te zetten naar een externe HD. Dat had ik in het verleden een paar keer geprobeerd maar helaas was dit niet gelukt. Ik kon maar zoveel bestanden tegelijk downloaden. Dat was niet te doen als je een mega grote library had.
Frame164 @zokiz11 juli 2024 08:56
Iedere tweaker heeft toch zelf minimaal 2 offline backups?
zokiz @Frame16411 juli 2024 09:06
Ik heb twee cloud backups voor andere zaken. Maar voor fotos en videos helaas alleen icloud. Dus moet hier inderdaad werk van maken. Krijg het alleen niet van icloud gedownload. Je kan maximaal 1000 fotos tegelijk downloaden. Ik heb iets van 55000 bestanden. Belachelijk van Apple dat ze dit niet makkelijker maken.
PCG2020 @zokiz11 juli 2024 10:00
Dat is de bedoeling. Apple wil dat jij meer iCloudruimte aanschaft, niet dat je jouw bestanden lokaal opslaat. Het is daarom heel lastig om je bestanden überhaupt van je telefoon naar een interne of externe harde schijf te kopiëren.

Ik heb het pas geleden met de foto's van mijn partner gedaan, die een iPhone heeft waar nog een heleboel foto's van haar oude Android-toestel op stonden. De iPhone überhaupt zichtbaar krijgen in de Windows Verkenner was al een crime en daarna was het kopiëren zelf ook nog een hele hoop gedoe. Uiteindelijk is het gelukt, maar het was echt heel frustrerend.

Overigens liggen die problemen niet per se aan Windows, want tijdens het zoeken naar oplossingen voor de dingen waar ik tegenaan liep, kwam ik ook klachten tegen van mensen die hetzelfde hadden met hun MacBook of Mac :|
PhilipsFan @PCG202012 juli 2024 01:16
Het is anders echt extreem makkelijk om je foto's te downloaden uit iCloud. Je logt in op een webbrowser op iCloud.com, gaat naar de foto's app, selecteert alle foto's die je wilt hebben en klikt op download. Je krijgt dan een zip met de foto's erin. Geen enkel probleem.

De andere kant op kan wel heel lastig zijn. Je kunt in principe ook via de webbrowser foto's uploaden naar iCloud. Maar dat werkt niet met Live Photo's. Hij importeert het dan als een aparte foto en filmpje. Dit is sinds de laatste iCloud for Windows update een probleem, die synchroniseert bij mij zelfs helemaal niks meer. Als iemand een truc weet om Live Photo's te uploaden naar iCloud, op een manier dat ze op de iPhone ook weer een Live Photo worden, dan ben ik heel blij!
PCG2020 @PhilipsFan12 juli 2024 10:04
Ja, dat is wanneer je je foto's in iCloud hebt staan. Mijn vriendin doet dat bewust níet. Zij wil ze simpelweg opslaan op haar computer (c.q. een externe harde schijf) en dat maakt Apple onnodig onpraktisch.
PhilipsFan @PCG202012 juli 2024 13:00
Je bedoelt vanuit iPhone rechtstreeks naar een Windows PC? Dat kan ook, maar is wat lastiger. Je kunt 'm aan de kabel prikken, maar dat is niet praktisch. Ik gebruik de app FileExplorer. Daarin kun je naar je foto library gaan, foto's selecteren en die vervolgens kopieren naar een netwerkshare. Dat werkt prima, maar het is wel een betaalde app (1,50 oid).
PCG2020 @PhilipsFan12 juli 2024 14:30
Ah, bedankt voor de suggestie, dan zullen we dat eens proberen.
eettjjuuhh @Frame16411 juli 2024 09:37
De vraag is dus hoe dit te doen.
MatthijsZ @zokiz11 juli 2024 10:37
Als je Foto’s op desktop opstart met de ALT-toets ingedrukt kun je een andere Library locatie kiezen. Dan kies je de externe hardeschijf en zet je “volledige kopie” aan.
Zo download je alle foto’s. Wel naar een foto’s bibliotheek bestand, maar dat is eigenlijk gewoon een mapje die je (wederom) met de ALT-toets ingedrukt kunt openen.

Als je de foto’s lokaal hebt, kun je ook redelijk makkelijk ze exporteren. Zowel de originele als de bewerkte foto’s.
zokiz @MatthijsZ11 juli 2024 10:55
Dank voor deze tip!
MatthijsZ @zokiz11 juli 2024 11:24
Ik heb lang getwijfeld welke cloud oplossing ik zou nemen voor mijn foto’s: Apple, Google, Amazon, Adobe of zelf-hosten

Uiteindelijk vond ik Apple de beste: mobiele app, lokale sync, open ecosysteem om met andere programma’s te bewerken inclusief sync van edits.

Daar konden de anderen niet aan tippen.
Adobe komt in de buurt, maar: duurder en kunt niet met andere editors bewerken.
iAR @MatthijsZ11 juli 2024 13:54
Zowel de originele als de bewerkte foto’s.
Ik vind dit dus vooral het probleem. Onbewerkt graag als origineel. Bewerkt als een kopie met precies dezelfde ‘kwaliteit’ als het origineel.
MatthijsZ @iAR11 juli 2024 19:02
Ligt aan de editor die je gebruikt, maar je kunt de kwaliteit instellen van de foto die je opslaat, of de edits als Sidecar erbij opslaan
Zo ver ga ik meestal niet
iAR @MatthijsZ12 juli 2024 07:05
Maar dan moet je dus ook weer kijken welke apps Sidecar bestanden kan lezen.
Frame164 11 juli 2024 08:56
Het gaat natuurlijk al fout als je de cloud als primaire opslag gebruikt en geen backup hebt. Consumer cloud komt zonder enige SLA met backup garanties. Het is allemaal best effort. Als de boel crasht ben je alles kwijt. En zelfs als daar een vergoeding tegenover staat heb je er niets aan want de content ben je kwijt als je niet zelf voor een backup zorgt.
bzuidgeest
@Frame16411 juli 2024 09:03
Maar als de content niet belangrijk is... dan is het een prima oplossing. Het zou jammer zijn als ik mijn foto's kwijtraak, maar ik heb content in meerdere clouds, dus dat ze allemaal gaan is een kleine kans en als het gebeurd... jammer dan, er zijn ergere dingen.
Jan Onderwater @Frame16411 juli 2024 09:15
Als je als user niet weet wat je doet en geen backups maakt is dat geen cloud issue, dat is gewoon een domme user.
FreshMaker @Jan Onderwater11 juli 2024 09:54
Als je als user niet weet wat je doet en geen backups maakt is dat geen cloud issue, dat is gewoon een domme user.
Ik hoop dat je nooit in de problemen komt met justitie.
Een burger die zijn eigen onschuld niet kan bewijzen is een domme burger
iAR 11 juli 2024 09:07
Het is natuurlijk mooi om Google <> Apple te hebben. Maar ik zou graag mijn bibliotheek (900 GB) uit iCloud downloaden om in mijn NAS te hebben. Of beter nog: in sync te hebben.
Je kunt natuurlijk denken: download of exporteer de boel maar met mijn vleugje ocd wil ik eigenlijk de onbewerkte originelen hebben tenzij er een bewerking op zit, dan wil ik even zo goede kwaliteit export van de bewerkte foto. Je snapt dat dit met 50.000 items best een beetje bewerkelijk is.
ouweklimgeit @iAR11 juli 2024 23:04
Kan toch gewoon met een tool zoals iCloudPD; https://github.com/icloud.../icloud_photos_downloader
iAR @ouweklimgeit12 juli 2024 07:08
Dit ziet er wel goed uit! Ga ik eens mee stoeien!
PhilipsFan @iAR12 juli 2024 01:21
  • Log via de webbrowser in op je iCloud
  • Ga naar Foto's
  • Selecteer de foto's die je wilt downloaden (dat kunnen er best veel tegelijk zijn)
  • Klik op het 'download' icoontje rechtsboven
Et voila, een zip-file. Je foto's gedownload van iCloud. Van bewerkte foto's wordt alleen de bewerkte versie op deze manier geexporteerd. Dat wilde je toch? Als je ook het origineel wilt hebben, dan wordt het wat lastiger. Misschien kun je dan beter je foto's niet bewerken in iCloud en dat pas op je PC doen.

Andere manier:
  • Op je iPhone naar je Foto's app
  • Selecteer de foto's die je wilt
  • Klik op de 'share' knop en kies voor 'copy icloud link'
  • Open de link op je PC of ander apparaat met een webbrowser, je ontvangt een zipfile met de foto's.
TheVivaldi 11 juli 2024 10:54
Bijzonder dat Google hier in meegaat. Ze willen toch juist dat je bij Google afneemt? Waarom zouden ze een concurrent hierin helpen?
Kroesss @TheVivaldi11 juli 2024 14:40
Dit soort initiatieven zijn altijd goed om aan te kunnen dragen als je als groot bedrijf beschuldigd wordt van monopoliegedrag. En zowel Apple als Google krijgen die beschuldiging nogal eens de laatste tijd :)
ibead 11 juli 2024 11:02
Bestaat er een vergelijkbare tool om foto's uit One Drive over te zetten naar iCloud photo's? Het is best een issue voor personen die van telefoon / cloud dienst wisselen. Vooral de frustratie dat de foto's niet of niet goed overzet worden.

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