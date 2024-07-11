Google en Apple maken tool om foto's van Photos naar iCloud te verplaatsen

Google en Apple gaan het makkelijker maken foto's van Photos naar iCloud te verplaatsen. De bedrijven hebben daarvoor een tool uitgebracht die is gebaseerd op de software van het Data Transfer Initiative. Eerder kwam er al een tool uit die het tegenovergestelde deed.

Het Data Transfer Initiative schrijft in een blogpost dat de twee bedrijven software hebben gemaakt om foto's en video's te verplaatsen. Google en Apple hebben inmiddels ook supportpagina's online staan waarop ze schrijven hoe dat moet. Bij Google is de dienst ingebouwd in Google Takeout, waarmee gebruikers delen van hun account kunnen verplaatsen naar andere diensten. Daar staat iCloud nu als optie bij.

Voor foto's worden jpeg, png, gif, webp, avif en de meeste raw formaten ondersteund. Video's kunnen worden verplaatst als ze in mp4, mov, m4v, mpg, mkv, mod, mmv, avi, divx, tod, wmv, asf, 3gp, 3g2, m2t, m2ts of mts zijn opgeslagen.

De software is gemaakt op basis van het Data Transfer Initiative. Dat is een stichting die zich hardmaakt voor dataportabiliteit tussen grote platforms. De stichting maakt onder andere opensourcesoftware die de portabiliteit mogelijk maakt. In 2021 kwam er al een functie uit waarmee migratie van iCloud naar Google Photos mogelijk werd.