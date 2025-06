W3C geeft officiële specificaties voor PNG 3 met Exif- en hdr-ondersteuning vrij

Het W3C Consortium heeft nieuwe specificaties voor PNG 3 vrijgegeven. De nieuwe standaard heeft onder meer ondersteuning voor hdr en kan nu officieel Exif-metadata opslaan. Ook krijgt png ondersteuning voor animaties.

Het World Wide Web Consortium, of W3C, heeft de nieuwe standaard PNG 3 uitgebracht. In de specificaties staat beschreven hoe het Portable Network Graphics-formaat in de toekomst kan worden geïmplementeerd. Png is, naast jpeg en gif, een van de belangrijkste bestandsformaten, maar de vorige versie, PNG 2, stamt nog uit 2003. PNG 3 werd al in 2022 voorgesteld, maar is nu definitief klaar als specificatie.

PNG 3 ondersteunt nu volledige hdr-kleuren in meer dan 8bit. Dat gebeurt onder andere met Coding Independent Code Points of CICP's. Dat is een onderdeel van de metadata waarin de kleurruimte wordt beschreven, waardoor afbeeldingen in de toekomst ook HDR10- of HLG-kleuren kunnen weergeven. De CICP-standaard zat eerder al in modernere bestandsformaten zoals avif en jpeg-xl.

Png heeft nu ook ondersteuning voor Exif-metadata. Althans, officiële ondersteuning. In de praktijk was het al heel lang mogelijk metadata aan een afbeelding toe te voegen, maar daar moesten softwaremakers zelf ondersteuning voor schrijven.

Hetzelfde is het geval voor geanimeerde afbeeldingen. Dat is nu niet alleen maar voorbehouden aan gifs, maar ook aan png's. Ook dat was al langer mogelijk; er bestond al het APNG-formaat voor animated png's, maar softwaremakers moesten dat zelf toevoegen. Dat was lang niet overal het geval; Adobe maakt het bijvoorbeeld niet mogelijk een geanimeerde png te maken in Photoshop. Door de officiële ondersteuning toe te voegen aan de standaard zou dat wel makkelijker moeten zijn.