Vrachtdocumenten wijzen op onaangekondigde AMD Gorgon Point-laptopprocessors

Verschillende onaangekondigde AMD Ryzen-laptopprocessors zijn verschenen in vrachtdocumenten. Het lijkt om Gorgon Point te gaan, de vermeende refresh van het Zen 5-gebaseerde Strix Point. AMD brengt deze productlijn volgens geruchten uit in 2026.

De website van NBD Data bevat verwijzingen naar verzendingen van AMD Ryzen 9-chips. Op basis van de OPN-codes gaat het om drie nog niet eerder verschenen modellen, met het achtervoegsel 1859, 1861 en 1936. De chips gebruiken socket FP8 en hebben een 28W-tdp. Twee van de drie bevatten twaalf cores, de laatste moet het doen met tien rekenkernen.

VideoCardz deelt meer specificaties op basis van slides, die AMD naar verluidt aan partners liet zien tijdens een besloten presentatie in China. Uit het beeldmateriaal blijkt dat Gorgon Point dezelfde FP8-socket en hetzelfde aantal cores als Strix Point gebruikt. De opgefriste variant lijkt zich te onderscheiden door iets hogere kloksnelheden en in sommige gevallen een krachtigere npu voor het uitvoeren van AI-workloads. Nieuw is de Gorgon Ryzen 3-variant, die voor het eerst vier Zen 5-cores biedt.

Gorgon Point verscheen begin mei op het Technical Information Portal op de website van AMD, met verwijzingen naar zowel laptop- als desktopprocessors. De mobiele chips krijgen waarschijnlijk de Ryzen AI 400-naam, terwijl de desktop-apu's naar verwachting tot de Ryzen 9000G-lijn zullen behoren. Gigabyte noemde eind mei de Ryzen 9000G-chips op supportpagina's van bepaalde moederborden.